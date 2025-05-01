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Премиальные резиденции в стиле eco-luxury на Бали, разработанные с использованием высококачественных материалов, передовых энергосберегающих технологий и своей закрытой клубной инфраструктуры. Резиденции имеют панорамные виды на тропические джунгли, живописный сад и зеленые рисовые поля. Зде…
Апартаменты в Буките с видом на океан.
Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеально как для инвестиций, так и для комфортного проживания.
Доходность от аренды: 30% за период строительства.
Апартаменты с отделкой под ключ. Сильный интерьер с качественной отделкой.
Срок с…
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Агентство
DDA Real Estate
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Новый инвестиционный проект в модном районе Улувату на Бали.
ROI 14 - 16%. Индивидуальная рассрочка.
Виллы предлагаются с полной отделкой "под ключ", что включает в себя современную мебель и интерьерные решения. Подключена система "Умный дом".
Срок сдачи ALEX VILLAS COMPLEX 8: серед…
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла с частным бассейном.
Рассрочка на 9 месяц. Первоначальный взнос 50%.
Вилла с мебелью премиального качества. Современный дизайн.
Главные преимущества жилого комплекса STETSYUK DEVELOPMENT в его коммерческой зоне, более 1000 квадратный метров. Здесь большая заполняемость при пос…
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Агентство
DDA Real Estate
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Эксклюзивный комплекс в трех минутах от океана. Прогнозируемая доходность до 15% Форма собственности: Leasehold 30+20 лет Сдача комплекса: 4 квартал 2026 г. Район: Букит. Апартаменты, таунхаусы и вилла, с панорамным остеклением. Мебель и техника. Инфраструктура уровня резорта: - 2 ресторана …
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются апартаменты в строящимся комплексе в шаговой доступности до перспективного инновационного города Нуану. На выбор предлагаются односпальные и двухспальные квартиры площадью от 44 до 92 квадратных метров. Комплекс расположен в туристической зоне, поэтому апартаменты можно сдавать …