Tegalinggah, Индонезия

Апартаменты в Буките с видом на океан. Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеально как для инвестиций, так и для комфортного проживания. Доходность от аренды: 30% за период строительства. Апартаменты с отделкой под ключ. Сильный интерьер с качественной отделкой. Срок с…