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Продажа новостроек в Табанане

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир и таунхаусов в Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$163,418
Премиальные резиденции в стиле eco-luxury на Бали, разработанные с использованием высококачественных материалов, передовых энергосберегающих технологий и своей закрытой клубной инфраструктуры. Резиденции имеют панорамные виды на тропические джунгли, живописный сад и зеленые рисовые поля. Зде…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Tegalinggah, Индонезия
от
$91,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 32 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в Буките с видом на океан. Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеально как для инвестиций, так и для комфортного проживания. Доходность от аренды: 30% за период строительства. Апартаменты с отделкой под ключ. Сильный интерьер с качественной отделкой. Срок с…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 8
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 8
Tegalinggah, Индонезия
от
$310,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 95–263 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый инвестиционный проект в модном районе Улувату на Бали. ROI 14 - 16%. Индивидуальная рассрочка. Виллы предлагаются с полной отделкой "под ключ", что включает в себя современную мебель и интерьерные решения. Подключена система "Умный дом". Срок сдачи ALEX VILLAS COMPLEX 8: серед…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла STETSYUK DEVELOPMENT
Вилла STETSYUK DEVELOPMENT
Tegalinggah, Индонезия
от
$225,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном. Рассрочка на 9 месяц. Первоначальный взнос 50%. Вилла с мебелью премиального качества. Современный дизайн. Главные преимущества жилого комплекса STETSYUK DEVELOPMENT в его коммерческой зоне, более 1000 квадратный метров. Здесь большая заполняемость при пос…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс ANTA OASIS
Жилой комплекс ANTA OASIS
Tegalinggah, Индонезия
от
$93,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Эксклюзивный комплекс в трех минутах от океана. Прогнозируемая доходность до 15% Форма собственности: Leasehold 30+20 лет Сдача комплекса: 4 квартал 2026 г. Район: Букит. Апартаменты, таунхаусы и вилла, с панорамным остеклением. Мебель и техника. Инфраструктура уровня резорта: - 2 ресторана …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс со спа-зоной, коворкингом и рестораном рядом с океаном, Нуану, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со спа-зоной, коворкингом и рестораном рядом с океаном, Нуану, Бали, Индонезия
Табанан, Индонезия
от
$134,933
Предлагаются апартаменты в строящимся комплексе в шаговой доступности до перспективного инновационного города Нуану. На выбор предлагаются односпальные и двухспальные квартиры площадью от 44 до 92 квадратных метров. Комплекс расположен в туристической зоне, поэтому апартаменты можно сдавать …
Агентство
TRANIO
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