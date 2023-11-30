Новостройки в Убуде, Индонезия

Апартаменты
Отдельный вход
Высота потолка: 4 метра
1 спальня
Площадь:
Здание - 29 м²
Цена: 72 500 $ (2 500 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Вилла
2 спальни
Бассейн 60 м²
Терраса 84 м²
Сад
Паркинг
Площадь:
Здание - 150 м²
Земля - 530 м²
Цена: 320 000 $ (2 133 $ за м²)
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 285 $
Загрузка - 85 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 242 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 88 421 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 58 118 $ (18,2 %)
Окупаемость - 5,5 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
320 000 $
Цена продажи:
450 000 $
Прибыль:
130 000 $ (40 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: декабрь 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + 25 лет
Таунхаус на Бали в Убуде № 501
2 спальни
Бассейн
Просторная терраса
Площадь:
Здание - 132,7 м²
Земля - 120 м²
Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² )
Доход от сдачи таунхауса в аренду:
Выручка в сутки: 180 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 52 560 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 36 223 $ (15,9 %)
Окупаемость - 6,6 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
240 000 $
Цена продажи:
305 210 $
Прибыль:
65 210 $ (27 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Вилла
1 этаж
Терраса
Бассейн
1 спальня
Площадь:
Здание - 40 м²
Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Вилла
3 спальни
Развитая инфраструктура района
Вид на рисовые поля
Бассейн
Площадь:
Здание - 230 м²
Цена: 329 000 $ ( 1 430 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 260 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 208 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 74 880 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 66 643 $ (20%)
Окупаемость - 6,5 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия оплаты и владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 24 года + продление
Окончание строительства: 3 квартал 2024
Вилла
1 этаж
Терраса
Бассейн
1 спальня
Площадь:
Здание - 40 м²
Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Вилла
2 этажа
2 спальни
Бассейн
Терраса
Просторная гостиная
Площадь:
Здание - 183,5 м²
Земля - 220 м²
Цена: 365 000 $ (1 989 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 250 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 200 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 73 000 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 50 616 $ (13,9 %)
Окупаемость - 7,2 года
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
365 000 $
Цена продажи:
440 400 $
Прибыль:
75 400 $ (21 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Таунхаус
2 спальни
Бассейн
Просторная терраса
Площадь:
Здание - 132,7 м²
Земля - 120 м²
Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² )
Доход от сдачи таунхауса в аренду:
Выручка в сутки: 180 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 52 560 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 36 223 $ (15,9 %)
Окупаемость - 6,6 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
240 000 $
Цена продажи:
305 210 $
Прибыль:
65 210 $ (27 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Предлагаются апартаменты с отдельными входами.
Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками.
Удобства и оснащение в доме
Высота потолков - 4 м.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, среди тропической природы, в 3 минутах езды от ближайшей международной школы и в 15 минутах от развлекательного центра с ресторанами, спа-центром, бассейном и тренажерным залом.
Убуд является культурной и интеллектуальной столицей острова.
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе острова Бали - Убуде. Комплекс расположен на территории, площадью 2400 м2 и состоит из 11 таунхаусов и 2 вилл. Виллы оборудованы 25 м2 бассейном, имеют придомовую территорию 120 м2 и террасу. Таунхаусы оборудованы 13 м2 бассейнами и имеют придомовую территорию 30 м2.
Проект - шедевр бионической архитектуры, расположенный в культурном центре Бали - Убуде, а точнее, в самом священном месте - Тропе Художников. Комплекс включает в себя роскошные 1, 2, 3-спальные двухуровневые апартаменты с частными бассейнами. В комплексе также созданы все условия для вашего комфорта - спа, ресторан, коворкинг, тренажерный зал, детская зона.
Юридически гарантированная годовая доходность при передаче недвижимости в управление:
12% 1-спальный апартамент
11% 2-спальный апартамент
10% 3-спальный апартамент.
Расположение и объекты поблизости
Убуд — город на индонезийском острове Бали в одноимённом районе, расположенный среди рисовых полей и крутых ущелий в центральных предгорьях округа Гианьяр. Считается центром искусства и культуры, из отраслей экономики наиболее развит туризм.
Здесь находится множество древних храмов, музеев, художественных галерей и танцевальных представлений. В городе также проходит несколько фестивалей и мероприятий в течение года, таких как Фестиваль духов Бали, Фестиваль еды в Убуде и Фестиваль писателей и читателей Убуда.
Виллу от застройщика в закрытом коттеджном поселке в Убуде, Бали🇮🇩
Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания.
В коттеджном поселке предусмотрены несколько типов недвижимости для покупки:
апартаменты
таунхаусы 100 м2
виллы 150 м2
виллы по индивидуальным проектам
Коттеджные поселок расположен непосредственно рядом с Parq Ubud, это значит, что в пешей доступности (2 минуты) в вашем распоряжении будут более 8 ресторанов, коворкинг, спорт-зал и регулярные культурные мероприятия.
Строительство осуществляется командой профессионалов с соблюдением европейских стандартов, в том числе к гидроизоляции фундамента и стен.
Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет.
Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых.
Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию.
Сдачей вилл в аренду занимается профессиональная управляющая компания.
Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.