Новостройки в Убуде, Индонезия

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Продажа новостроек в Ubud

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Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€66,014
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Апартаменты Отдельный вход Высота потолка: 4 метра 1 спальня Площадь: Здание - 29 м² Цена: 72 500 $ (2 500 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€272,249
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Застройщик: Donum
Вилла 2 спальни Бассейн 60 м² Терраса 84 м² Сад Паркинг Площадь: Здание - 150 м² Земля - 530 м² Цена: 320 000 $ (2 133 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 285 $ Загрузка - 85 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 242 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 88 421 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 58 118 $ (18,2 %) Окупаемость - 5,5 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 320 000 $ Цена продажи: 450 000 $ Прибыль: 130 000 $ (40 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: декабрь 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + 25 лет
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€218,528
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Застройщик: TheFutureEstate
Таунхаус на Бали в Убуде № 501 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 52 560 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 36 223 $ (15,9 %) Окупаемость - 6,6 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 240 000 $ Цена продажи: 305 210 $ Прибыль: 65 210 $ (27 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 2 квартал 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
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Апарт - отель в Убуде
Апарт - отель в Убуде
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€99,248
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€299,565
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Вилла 3 спальни Развитая инфраструктура района Вид на рисовые поля Бассейн Площадь: Здание - 230 м² Цена: 329 000 $ ( 1 430 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 260 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 208 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта - 74 880 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 66 643 $ (20%) Окупаемость - 6,5 лет Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия оплаты и владения недвижимостью: Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 24 года + продление Окончание строительства: 3 квартал 2024
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€98,338
Сдача в: 2025
Агентство: Baliray
Застройщик: PARQ
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€300,476
Сдача в: 2024
Агентство: Baliray
Вилла 2 этажа 2 спальни Бассейн Терраса Просторная гостиная Площадь: Здание - 183,5 м² Земля - 220 м² Цена: 365 000 $ (1 989 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 250 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 200 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 73 000 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 50 616 $ (13,9 %) Окупаемость - 7,2 года Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 365 000 $ Цена продажи: 440 400 $ Прибыль: 75 400 $ (21 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 2 квартал 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€218,528
Агентство: Baliray
Застройщик: TheFutureEstate
Таунхаус 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выручка с учетом загрузки объекта в год - 52 560 $ Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 36 223 $ (15,9 %) Окупаемость - 6,6 лет Доход от покупки и продажи : Цена покупки: 240 000 $ Цена продажи: 305 210 $ Прибыль: 65 210 $ (27 %) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50) Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50) Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%) Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%) Условия владения недвижимостью: Окончание строительства: 2 квартал 2024 год Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€193,673
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, среди тропической природы, в 3 минутах езды от ближайшей международной школы и в 15 минутах от развлекательного центра с ресторанами, спа-центром, бассейном и тренажерным залом. Убуд является культурной и интеллектуальной столицей острова.
Жилой комплекс Serenity
Жилой комплекс Serenity
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€177,554
Площадь 133–184 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе острова Бали - Убуде. Комплекс расположен на территории, площадью 2400 м2 и состоит из 11 таунхаусов и 2 вилл. Виллы оборудованы 25 м2 бассейном, имеют придомовую территорию 120 м2 и террасу. Таунхаусы оборудованы 13 м2 бассейнами и имеют придомовую территорию 30 м2. 
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€385,518
Агентство: TRANIO
Проект - шедевр бионической архитектуры, расположенный в культурном центре Бали - Убуде, а точнее, в самом священном месте - Тропе Художников. Комплекс включает в себя роскошные 1, 2, 3-спальные двухуровневые апартаменты с частными бассейнами. В комплексе также созданы все условия для вашего комфорта - спа, ресторан, коворкинг, тренажерный зал, детская зона. Юридически гарантированная годовая доходность при передаче недвижимости в управление: 12% 1-спальный апартамент 11% 2-спальный апартамент 10% 3-спальный апартамент. Расположение и объекты поблизости Убуд — город на индонезийском острове Бали в одноимённом районе, расположенный среди рисовых полей и крутых ущелий в центральных предгорьях округа Гианьяр. Считается центром искусства и культуры, из отраслей экономики наиболее развит туризм. Здесь находится множество древних храмов, музеев, художественных галерей и танцевальных представлений. В городе также проходит несколько фестивалей и мероприятий в течение года, таких как Фестиваль духов Бали, Фестиваль еды в Убуде и Фестиваль писателей и читателей Убуда.
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€242,091
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с бассейном и зоной отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах от центра Убуда.
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€81,948
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Виллу от застройщика в закрытом коттеджном поселке в Убуде, Бали🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. В коттеджном поселке предусмотрены несколько типов недвижимости для покупки:  апартаменты  таунхаусы 100 м2 виллы 150 м2 виллы по индивидуальным проектам  Коттеджные поселок расположен непосредственно рядом с Parq Ubud, это значит, что в пешей доступности (2 минуты) в вашем распоряжении будут более 8 ресторанов, коворкинг, спорт-зал и регулярные культурные мероприятия.  Строительство осуществляется командой профессионалов с соблюдением европейских стандартов, в том числе к гидроизоляции фундамента и стен. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Сдачей вилл в аренду занимается профессиональная управляющая компания.   Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
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