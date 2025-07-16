  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Убуд
  4. Вилла Eight Feeels

Вилла Eight Feeels

Kedewatan, Индонезия
от
$260,000
;
14
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27378
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд
  • Деревня
    Kedewatan

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Роскошная вилла в Убуде – стильная инвестиция с доходностью до 15% годовых! 
Рост стоимости – 10-15% ежегодно!
Доступна рассрочка!
Полная меблировка!

Современная 2-спальная вилла в элитном комплексе Eight Feeels – это гармония японского минимализма и балийской природы. Идеальный вариант для тех, кто ценит приватность, комфорт и стабильный доход от аренды.

Ключевые особенности: 2 просторные спальни с дизайнерской отделкой, частный бассейн (6×2,5 м) и зона отдыха, кондиционеры, умные системы, техника, экологичные материалы и панорамные окна с видом на тропическую зелень, умный дом – технологии для вашего комфорта.

Премиальное расположение в Саяне (Убуд):

- 2-5 минут до топовых кафе (Moksa, Alchemy) и туристических троп (Campuhan Ridge Walk);
- 10 минут до Four Seasons Resort и реки Аюнг;
- близко к супермаркетам, SPA, йога-студиям – всё для комфортной жизни.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Kedewatan, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла THE SEIS VILLAS
Чангу, Индонезия
от
$700,000
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Убуд, Индонезия
от
$299,000
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Индонезия
от
$250,000
Вилла Cube VIlla
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$400,000
Вилла Виллы с общими и приватными бассейнами в Нуса-Дуа.
Беноа, Индонезия
от
$90,000
Вы просматриваете
Вилла Eight Feeels
Kedewatan, Индонезия
от
$260,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Melasti Dream Residence
Вилла Melasti Dream Residence
Унгасан, Индонезия
от
$320,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
3 объекта недвижимости 3
Уникальная возможность приобрести виллу в престижном комплексе Melasti Dream Residence на Бали! Общая информация: - Местоположение: Бали, Букит, район Меласти - Количество вилл: 63 - Доходность (ROI): 17% - Доходность от аренды: 25-30% Описание вилл: Каждая вилла Melasti Dream…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$108,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с …
Агентство
Baliray
Оставить заявку
Вилла XO Pandawa Villas
Вилла XO Pandawa Villas
Кутух, Индонезия
от
$380,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Сдача объекта: февраль 2026 Размер комплекса: 10 соток Срок аренды земли: 30 лет Преимущества комплекса: Комплекс доступен во фрихолд Rooftop на крыше комплекса с кинотеатром и рестораном Популярная локация (5 минут до океана, туристический район) Ликвидный дизайн Cв…
Застройщик
LOYO & BONDAR
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации