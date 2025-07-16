Вилла Eight Feeels

Роскошная вилла в Убуде – стильная инвестиция с доходностью до 15% годовых!

Рост стоимости – 10-15% ежегодно!

Доступна рассрочка!

Полная меблировка!

Современная 2-спальная вилла в элитном комплексе Eight Feeels – это гармония японского минимализма и балийской природы. Идеальный вариант для тех, кто ценит приватность, комфорт и стабильный доход от аренды.

Ключевые особенности: 2 просторные спальни с дизайнерской отделкой, частный бассейн (6×2,5 м) и зона отдыха, кондиционеры, умные системы, техника, экологичные материалы и панорамные окна с видом на тропическую зелень, умный дом – технологии для вашего комфорта.

Премиальное расположение в Саяне (Убуд):

- 2-5 минут до топовых кафе (Moksa, Alchemy) и туристических троп (Campuhan Ridge Walk);

- 10 минут до Four Seasons Resort и реки Аюнг;

- близко к супермаркетам, SPA, йога-студиям – всё для комфортной жизни.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.