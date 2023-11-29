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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
1
1
81 м²
2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
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Квартира 1 спальня
Ungasan, Индонезия
2
1
40 м²
1/4
Студия 30 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€63,510
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tibubeneng, Индонезия
1
1
81 м²
2/4
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу в 500 метрах о…
€236,233
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
1
1
81 м²
2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Sanur, Индонезия
1
1
101 м²
3/4
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
€445,208
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
1
80 м²
4/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€240,776
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Бали, Индонезия
2
1
68 м²
3/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€206,249
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
1
1
38 м²
5/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€122,659
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
1
1
38 м²
5/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€153,551
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бали, Индонезия
1
1
55 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€149,917
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Бали, Индонезия
1
1
60 м²
3/4
Полностью меблированные апартаменты с топовой локацией.Апартаменты двухуровневые, современно…
€149,917
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Jelantik, Индонезия
1
1
39 м²
4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
€127,202
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Бали, Индонезия
2
1
91 м²
4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
€299,834
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Бали, Индонезия
1
1
55 м²
4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
€184,443
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с Онлайн-показ
Бали, Индонезия
1
1
20 м²
1/1
Уютные апартаменты в окружении рисовых полей.Апартаменты 20 кв.м. Полная отделка "под ключ».…
€33,618
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
1
40 м²
Доходная недвижимость для жизни и инвестиций. Комплекс из 209 объектов в топовой локации Чан…
€135,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
2
40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов в 4 минутах от пляжа Бату Болонг. Инфраструктура к…
€180,000
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Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
1
20 м²
Жилой комплекс апартаментов, который находится у пляжа Melasti, район Унгасан. Инфраструктур…
€70,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
35 м²
Новый эксклюзивный проект в Улувату. Жемчужина в сердце Балийского острова. Рядом с Drifter …
€190,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
40 м²
Комплекс находится всего в 500 метрах от пляжа в районе Чангу, Бату Болонг. Это …
€180,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
45 м²
Представляем вашему вниманию современный 4-этажный комплекс апартаментов премиум…
€180,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
34 м²
Красивые апартаменты с живописным видом прямо на берегу океана, на самой дорогой улице остро…
€135,000
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
1
45 м²
1/3
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 ви…
€147,191
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
1
1
35 м²
2/3
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 ви…
€117,662
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
1
45 м²
1/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€130,837
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Квартира 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
1
1
33 м²
1/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€101,943
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
1
45 м²
2/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€150,462
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Квартира 1 комната
Бали, Индонезия
1
1
20 м²
2/3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€63,601
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
1
1
33 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€101,762
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
1
1
20 м²
Комплекс - SOHO STUDIO Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Ф…
€63,601
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