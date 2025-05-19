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Вилла GARDEN VILLA

Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$330,000
02.06.2025
$330,000
10.10.2024
$315,000
01.02.2024
$300,000
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13
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ID: 14623
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Деревня
    Kerobokan Kelod

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля.

Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%.

Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и насладиться лучшим местом - Убуд. Собственный бассейн на вилле.

Срок сдачи: октябрь 2024 г.

Вблизи расположена развитая инфраструктура.

Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

*стоимость указана на 10.10.2024г.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 124.0
Цена за м², USD 2,661
Цена квартиры, USD 330,000

Местонахождение на карте

Kerobokan Kelod, Индонезия

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Вилла GARDEN VILLA
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от
$330,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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