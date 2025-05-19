Вилла GARDEN VILLA

Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля.
Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%.
Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и насладиться лучшим местом - Убуд. Собственный бассейн на вилле.
Срок сдачи: октябрь 2024 г.
Вблизи расположена развитая инфраструктура.
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*стоимость указана на 10.10.2024г.