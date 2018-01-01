Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату

Апартаменты
Площадь:
Здание - 35 м²
Цена: 190 000 $ (5 425 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 80%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год - 90 $ (26 280 $)
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 26 263 $ (16,5 %)
Окупаемость -от 7 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
190 000 $
Цена продажи:
266 000 $
Прибыль:
76 000 $ (40%)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 99 лет
Срок окончания строительства - март 2024 года