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Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату

Nusa Dua, Индонезия
от
€172,651
;
6
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О комплексе

Апартаменты

  • 1 этаж в апартаментах
  • 1 спальня
  • Бассейн
  • Океан


Площадь:
Здание - 35 м²

Цена: 190 000 $ (5 425 $ за м² )

Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 80%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год - 90 $ (26 280 $)
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 26 263  $ (16,5 %)
Окупаемость -от 7 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
190 000 $
Цена продажи:
266 000 $
Прибыль:
76 000 $ (40%)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 99 лет
Срок окончания строительства - март 2024 года

Дополнительно

  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
1
Местонахождение новостройки
Nusa Dua, Индонезия

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Апартаменты на Бали с бассейном в Улувату
Nusa Dua, Индонезия
от
€172,651
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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