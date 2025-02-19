Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия

Современный отельный комплекс, где есть вся среда для комфортной жизни, включает:
- Цокольный этаж - конференц-зал, выставочное пространство, подземная парковка, внутренние офисы, кухня и склады.
- Первый этаж - бассейн, место для отдыха, дневной клуб у бассейна, ресторан и круглосуточный бар, лобби, развлекательное пространство, продуктовый магазин Epicerie, пекарня, 4 розничных магазина, ресторан.
- Второй этаж - коворкинг-пространство, студия звукозаписи, 2 контент-студии.
- Третий этаж - тренажёрный зал, Спа-центр с сауной, хаммамом и ледяной ванной, студия йоги.
Тип собственности - leasehold 35 лет. Крупнейший застройщик на Бали с 17-летним опытом.
Типы квартир:
- Muse: 34 м2, цена 138 230 долларов
- Muse Deluxe: 38 м2, цена 155 610 долларов
- Echo: 39 м2, цена 160 992 долларов
- Echo Deluxe: 44 м2, цена 181 632 долларов
- ClubRoom: 68 м2, цена 314 730 долларов
- ClubRoom Deluxe: 76 м2, цена 351 757 долларов
- HighRoller: 121 м2, цена 498 771 долларов
Особенности квартир
Комплекс включает:
- 160 номеров площадью 34 м2
- 78 номеров площадью 38 м2
- 4 номера площадью 39 м2
- 4 номера площадью 44 м2
- 2 номера площадью 68 м2
- 1 номер площадью 76 м2
- 1 номер площадью 126 м2
Каждый номер полностью меблирован и оборудован, включает шкаф для одежды, рабочий стол, телевизор 55 дюймов, мини-бар.
Преимущества
Рассрочка на 24 месяца
Бесплатное проживание владельца 14 или 21 день
Распределение доходов 35% владелец и 65% управляющая компания
Профессиональная управляющая компания займётся всеми заботами:
- полное обслуживание объекта
- оплата коммунальных услуг
- подбор и управление персоналом
- уход за общественными пространствами и зонами общего пользования
- ремонт имущества
- оплата налогов
- привлечение клиентов
Расположение и объекты поблизости
Раньше район Улувату пользовался спросом только среди сёрферов, теперь же он заполнен роскошными пляжными клубами, ресторанами и кафе.
- 5 минут - пляжи Bingin, Padang Padang, Thomas
- 10 минут - пляж Uluwatu
- 30 минут - международный аэропорт Ngurah Rai