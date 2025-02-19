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Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия

Печату, Индонезия
от
$139,930
14.04.2025
$139,066
13.04.2025
$139,148
12.04.2025
$139,666
11.04.2025
$142,823
10.04.2025
$143,405
09.04.2025
$144,125
08.04.2025
$144,035
06.04.2025
$144,120
05.04.2025
$142,807
04.04.2025
$144,715
03.04.2025
$146,319
02.04.2025
$146,012
01.04.2025
$145,682
30.03.2025
$145,236
29.03.2025
$146,320
28.03.2025
$146,854
27.03.2025
$146,340
26.03.2025
$146,248
25.03.2025
$145,747
24.03.2025
$145,250
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19732
ID новостройки на Realting
In CRM: 2336969
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Печату

О комплексе

Современный отельный комплекс, где есть вся среда для комфортной жизни, включает:

  • Цокольный этаж - конференц-зал, выставочное пространство, подземная парковка, внутренние офисы, кухня и склады.
  • Первый этаж - бассейн, место для отдыха, дневной клуб у бассейна, ресторан и круглосуточный бар, лобби, развлекательное пространство, продуктовый магазин Epicerie, пекарня, 4 розничных магазина, ресторан.
  • Второй этаж - коворкинг-пространство, студия звукозаписи, 2 контент-студии.
  • Третий этаж - тренажёрный зал, Спа-центр с сауной, хаммамом и ледяной ванной, студия йоги.

Тип собственности - leasehold 35 лет. Крупнейший застройщик на Бали с 17-летним опытом.

Типы квартир:

  • Muse: 34 м2, цена 138 230 долларов
  • Muse Deluxe: 38 м2, цена 155 610 долларов
  • Echo: 39 м2, цена 160 992 долларов
  • Echo Deluxe: 44 м2, цена 181 632 долларов
  • ClubRoom: 68 м2, цена 314 730 долларов
  • ClubRoom Deluxe: 76 м2, цена 351 757 долларов
  • HighRoller: 121 м2, цена 498 771 долларов
Особенности квартир

Комплекс включает:

  • 160 номеров площадью 34 м2
  • 78 номеров площадью 38 м2
  • 4 номера площадью 39 м2
  • 4 номера площадью 44 м2
  • 2 номера площадью 68 м2
  • 1 номер площадью 76 м2
  • 1 номер площадью 126 м2

Каждый номер полностью меблирован и оборудован, включает шкаф для одежды, рабочий стол, телевизор 55 дюймов, мини-бар.

Преимущества

Рассрочка на 24 месяца

Бесплатное проживание владельца 14 или 21 день

Распределение доходов 35% владелец и 65% управляющая компания

Профессиональная управляющая компания займётся всеми заботами:

  • полное обслуживание объекта
  • оплата коммунальных услуг
  • подбор и управление персоналом
  • уход за общественными пространствами и зонами общего пользования
  • ремонт имущества
  • оплата налогов
  • привлечение клиентов
Расположение и объекты поблизости

Раньше район Улувату пользовался спросом только среди сёрферов, теперь же он заполнен роскошными пляжными клубами, ресторанами и кафе.

  • 5 минут - пляжи Bingin, Padang Padang, Thomas
  • 10 минут - пляж Uluwatu
  • 30 минут - международный аэропорт Ngurah Rai

Местонахождение на карте

Печату, Индонезия

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Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия
Печату, Индонезия
от
$139,930
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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