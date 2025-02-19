Жилой комплекс Отельные номера для получения пассивного дохода в Улувату, Бали, Индонезия

Современный отельный комплекс, где есть вся среда для комфортной жизни, включает:

Цокольный этаж - конференц-зал, выставочное пространство, подземная парковка, внутренние офисы, кухня и склады.

Первый этаж - бассейн, место для отдыха, дневной клуб у бассейна, ресторан и круглосуточный бар, лобби, развлекательное пространство, продуктовый магазин Epicerie, пекарня, 4 розничных магазина, ресторан.

Второй этаж - коворкинг-пространство, студия звукозаписи, 2 контент-студии.

Третий этаж - тренажёрный зал, Спа-центр с сауной, хаммамом и ледяной ванной, студия йоги.

Тип собственности - leasehold 35 лет. Крупнейший застройщик на Бали с 17-летним опытом.

Типы квартир:

Muse: 34 м2, цена 138 230 долларов

Muse Deluxe: 38 м2, цена 155 610 долларов

Echo: 39 м2, цена 160 992 долларов

Echo Deluxe: 44 м2, цена 181 632 долларов

ClubRoom: 68 м2, цена 314 730 долларов

ClubRoom Deluxe: 76 м2, цена 351 757 долларов

HighRoller: 121 м2, цена 498 771 долларов

Особенности квартир

Комплекс включает:

160 номеров площадью 34 м2

78 номеров площадью 38 м2

4 номера площадью 39 м2

4 номера площадью 44 м2

2 номера площадью 68 м2

1 номер площадью 76 м2

1 номер площадью 126 м2

Каждый номер полностью меблирован и оборудован, включает шкаф для одежды, рабочий стол, телевизор 55 дюймов, мини-бар.

Преимущества

Рассрочка на 24 месяца

Бесплатное проживание владельца 14 или 21 день

Распределение доходов 35% владелец и 65% управляющая компания

Профессиональная управляющая компания займётся всеми заботами:

полное обслуживание объекта

оплата коммунальных услуг

подбор и управление персоналом

уход за общественными пространствами и зонами общего пользования

ремонт имущества

оплата налогов

привлечение клиентов

Расположение и объекты поблизости

Раньше район Улувату пользовался спросом только среди сёрферов, теперь же он заполнен роскошными пляжными клубами, ресторанами и кафе.