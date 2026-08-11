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Новостройки в Чангу, Индонезия

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Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Показать все Жилой комплекс XO Project Canggu
Жилой комплекс XO Project Canggu
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 46 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс готовых вилл премиум-класса в 2 минутах от океана, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$1,99 млн
Проект подходит как для личного проживания, так и для инвестиций. Комплекс состоит из 3-х роскошных вилл, в каждой из которых есть новейшая техника и оборудование, просторные помещения. Из окон открывается захватывающий вид на пышные рисовые поля. Инвестор получает виллу под ключ: швейцарска…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
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Жилой комплекс Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$120,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с видом на океа…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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TekceTekce
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и спа-центром в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$198,968
Предлагаются виллы и апартаменты премиум класса. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Преимущества Рентабельность от 15% в течение 7 лет. Р…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Двухэтажные таунхаусы рядом с рисовыми полями, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$217,869
Современный двухэтажный комплекс из 6 таунхаусов в нежных тонах с собственным бассейном и экзотическими растениями. Каждый дом имеет по две просторные спальни с ванной, расположенные на первом и втором этажах, рабочий кабинет, кухню и гостиную. Балкон и большие панорамные окна открывают вид …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с большим бассейном и рестораном в 700 метрах от океана, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$160,169
Премиальный комплекс из 50 апартаментов с террасой на крыше. Особенности: виды на океан и рисовые террасы большой инфинити-бассейн ресторан коворкинг тренажерный зал Окончание строительства - 2 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в Чангу, в 700 метр…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$248,710
Клубный поселок, расположенный вокруг живописных холмов самого востребованного района Бали - Чангу. Архитекторам удалось совместить современные технологии и минималистичный дизайн, которые гармонируют с природных ландшафтом. Особенности: широкие дороги и парковка тропические и сады и больши…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами и видами на океан в 200 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$885,406
Предлагаются полностью укомплектованные виллы с двумя бассейнами (один из них на крыше), красивыми садами, парковочными местами, зонами отдыха на крыше и видами на океан. Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. В продаже осталось всего 2 виллы! Удобства и оснащени…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$318,348
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1 минута Океан - 4 минуты Пляжный клу…
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TRANIO
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Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Показать все Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 37–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты. Прогнозируемая окупаемость - 17%. Внутренняя дизайнерская отделка и мебель входят в стоимость. Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован среди туристов и обладает всем н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0
160,000
Вилла
100.0
350,000
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс меблированных апартаментов в центре Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$188,024
Предлагается к продаже доходная недвижимость с высокой окупаемостью! Бали - одно их самых желанных и привлекательных мест не только для краткосрочных путешествий, но и для длительного проживания. Климатические условия дают почувствовать себя в бесконечном лете, что сопутствует круглогодичном…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Просторные таунхаусы в окружении рисовых полей, 15 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
На закрытой территории комплекса есть паркинг, лаунж-зона и общий бассейн. Окруженные красивыми рисовыми полями в тихом и спокойном месте, эти таунхаусы подходят как для проживания, так и для долгосрочной и краткосрочной аренды. Форма владения: Leasehold 25 лет (с возможностью продления). О…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс LAGUNA (Комплекс 7) — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс LAGUNA (Комплекс 7) — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс LAGUNA (Комплекс 7) — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс LAGUNA (Комплекс 7) — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Чангу, Индонезия
от
$124,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
LAGUNA (Комплекс 7) — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Batu Bolong. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты, виллы. Всего юнитов: 239. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $124,900 до $699,900.…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с бассейнами, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$742,980
Предлагаются просторные светлые виллы с садами и бассейнами. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Этот комплекс - не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу | Сесех. В каждом апартаменте - приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты, централизованное кондиционирование воздуха, технологии у…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, парком и коворкингом, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$176,982
113 апартаментов в 7 минутах на байке от пляжа Бату Болонг в самой модной локации Бали. Уникальное зданием с волнообразной крышей, которая воплощает идею идеальной волны для серфинга, отражая дух и страсть к жизни, гармонию с природой человека и воды. Концепт "Jungle roof" символизирует уваж…
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TRANIO
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Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$348,194
Уникальный проект, располагающийся на самой туристической улице Чангу, Бату Болонг. Это комплекс, объединяющий в себе 6 двуспальных вилл, а также 4 этажа апартаментов. На крыше комплекса будет создано пространство площадью 400 м2 состоящее из: ресторана и бара переговорной комнаты для бизне…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Anta Residence Сanggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Anta Residence Сanggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Anta Residence Сanggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Anta Residence Сanggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Anta Residence Сanggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Anta Residence Сanggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Чангу, Индонезия
от
$178,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Anta Residence Сanggu — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Batu Bolong. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 90. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Получено разрешение на строительство категории PBG. Стоимость…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$158,180
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, квартиры с 1 и 2 различных типов. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги Ми…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$815,767
Комплекс включает в себя 4 большие виллы с эксклюзивной террасой на крыше, поднявшись на которую можно устроить BBQ party и любоваться закатом. Предлагается меблированная вилла с бассейном, террасой на крыше и парковкой. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Преимущества Управляюща…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированная вилла с 5-звездочным обслуживанием, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$3,09 млн
Предлагается эксклюзивная вилла с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасой на крыше и бассейном 108 м2. Окончание строительства - 2 квартал 2021 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубов, кафе и ре…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов в популярной локации рядом с пляжем, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$288,503
Комплекс в 2 минутах до пляжа Бату Белиг, с бассейном, рестораном, коворкинг-зоной, таунхаусами с 2 спальнями. Сантехника, мебель, системы вентиляции и кондиционирования премиального качества. Управляющая компания застройщика выполняет организационные обязанности: консьерж, система охраны, о…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$164,148
Предлагаются современные апартаменты премиум-класса с собственной инфраструктурой. Резиденция располагает рестораном, коворкинг-центром, бассейном, тренажерным залом, парковкой, террасой на крыше с живописным видом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. В комплексе остались квартиры на…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Показать все Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс XO Canggu — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
XO Canggu — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Batu Bolong. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 35. Срок сдачи — 2025 год. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Получено разрешение на строительство категории SLF. Стоим…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные квартиры в новом жилом комплексе в районе пляжа Бату Болонг, Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
Современный жилой комплекс включает большой бассейн, террасу с зоной отдыха на крыше, тренажёрный зал, ресторан, кинотеатр под открытым небом. Квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой. Управляющая компания застройщика ведёт налоговую отчётность, осуществляет уход за территорией проекта …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
Комплекс премиум-класса из 40 апартаментов, расположенный в самом центре Чангу. Особенный стиль жизни с бассейном на крыше и видами на океан. Проект ориентирован на людей, которые ценят уникальность пространств, премиальное наполнение интерьеров, современные технологии и эргономичность. Л…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 6) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 6) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 6) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Жилой комплекс Allex Villas ( Комплекс 6) — жилой комплекс в районе Pererenan, Бали
Чангу, Индонезия
от
$235,000
Варианты отделки С отделкой
Allex Villas ( Комплекс 6) — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Pererenan. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты, виллы, таунхаусы. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Стоимость юнитов в комплексе — от $235,000 до $850,000. Подходит для сёр…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс NEXA APARTMENTS — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс NEXA APARTMENTS — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс NEXA APARTMENTS — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс NEXA APARTMENTS — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Чангу, Индонезия
от
$120,000
Варианты отделки С отделкой
NEXA APARTMENTS — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Batu Bolong. Форматы недвижимости в комплексе: апартаменты. Всего юнитов: 40. Срок сдачи — 2025 год. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Получено разрешение на строительство категории Заявка SLF.…
Агентство
Balinsky
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Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
Вилла XO Canggu
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Вилла XO Canggu
Чангу, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и н…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и водопадами в 4 минутах от пляжа, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$124,255
Presale нового блока апартаментов в первоклассном жилом комплексе. На выбор предлагаются студии, апартаменты и пентхаусы. Некоторые квартиры имеют прямой выход к общему бассейну или собственный бассейн. Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор студии, апартаменты и пентхаусы. Некотор…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с персональными бассейнами в Чангу, Бадунг, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$436,734
Первоклассный жилой комплекс предлагает на выбор двух- и трёхуровневые виллы с 1–5 спальнями. Инфраструктура комплекса: Беговая дорожка вокруг комплекса Co-working Спортивная площадка Детская площадка SPA-зона (сауна, джакузи, массажи) Ресторан Большой плавательный бассейн Площадка для йоги…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$139,138
Двухуровневые лофт-квартиры с полной меблировкой и техникой. Инфраструктура резиденции: лобби, сад, подземная парковка, фитнес, бассейн, ресторан, отель, круглосуточная стойка регистрации и охрана. Проект уже сдан! Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную с кухней, спальню в ме…
Агентство
TRANIO
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Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Показать все Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Апарт - отель Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ под управлением Ribas.
Чангу, Индонезия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Клубный апарт-отель под управлением Ribas в самом сердце Чангу на улице Берава Роскошный комплекс из 29 апартаментов с бассейном длиной 25 метров. Прекрасная локация расположена так, чтобы легко добираться до всех основных достопримечательностей острова. Кол-во спален: студия Площа…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$179,071
В комплексе остались варианты только для вторичной покупки, 2 квартиры на первом и втором этажах стоимостью 170 000 и 180 000 долларов. Удобства комплекса: спа, зал для йоги; кафе; детская площадка; фитнес-центр; коворкинг; бар на крыше и ресторан на берегу океана; собственный пляж с пляжны…
Агентство
TRANIO
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Отель PRIMA RESIDENCE — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Отель PRIMA RESIDENCE — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Отель PRIMA RESIDENCE — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Отель PRIMA RESIDENCE — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Отель PRIMA RESIDENCE — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Отель PRIMA RESIDENCE — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Отель PRIMA RESIDENCE — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Чангу, Индонезия
от
$213,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
PRIMA RESIDENCE — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Batu Bolong. Форматы недвижимости в комплексе: hotel. Всего юнитов: 120. Срок сдачи — 2027 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $213,600 до $456,500. Подходит для сёр…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс среди рисовых террас и гор, 10 минут до пляжа, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$108,438
Комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где каждый рассвет и закат - это шедевр природы. Ваш роскошный уединённый рай с лёгким доступом к оживлённой местной культуре - совершенство, созданное для жизни и аренды. В апартаментах есть система "умного дом…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы в жилом комплексе с бассейном и спа в 5 минутах от океана, на главной улице Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$363,116
Основная идея проекта создать прогулочные аллеи вокруг комплекса со скамейками, где можно отдохнуть и пообщаться. Именно поэтому мы создали жилой комплекс без байков и машин. Для этого на въезде расположили 2 подземных паркинга с закрепленными местами для жителей и гостей. Инфраструктура: 2…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс таунхаусов с бассейнами в престижном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$236,274
Комплекс включает 15 меблированных таунхаусов с 1, 2 или 4 спальнями. Особенности: собственные бассейны парковка терраса патио Преимущества Ожидаемая доходность - 10-16%. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном туристическом районе с лучшими кафе и ночными к…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Oasis II — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Oasis II — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Oasis II — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс Oasis II — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Чангу, Индонезия
от
$235,000
Варианты отделки С отделкой
Oasis II — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Batu Bolong. Форматы недвижимости в комплексе: смарт виллы. Всего юнитов: 9. Срок сдачи — 2024 год. На момент публикации комплекс уже сдан и готов ко въезду. Получено разрешение на строительство категории PBG. Стоимость юнит…
Агентство
Balinsky
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Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$166,138
Предлагаются номера в отельном комплексе от всемирно известного бренда с Бали. Комплекс расположен на территории популярного пляжного клуба Finns. Также на территории будут расположены: Бассейн на крыше только для взрослых Детский водный центр Splash Бассейн площадью 866 м2 25-метровый басс…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с океаном, в популярном районе Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$396,941
Предлагаются виллы премиум класса с садами и бассейнами. Резиденция располагает панорамным бассейном, подземной парковкой, спа-центром с сауной, фитнес-центром, зоной отдыха с камином, библиотекой. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухо…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс White palm Villas — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс White palm Villas — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс White palm Villas — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс White palm Villas — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс White palm Villas — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Показать все Жилой комплекс White palm Villas — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Жилой комплекс White palm Villas — жилой комплекс в районе Batu Bolong, Бали
Чангу, Индонезия
от
$125,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
White palm Villas — современный жилой проект на Бали, расположенный в районе Batu Bolong. Форматы недвижимости в комплексе: виллы, апартаменты. Всего юнитов: 75. Срок сдачи — 2026 год. На момент публикации строительство активно идёт. Стоимость юнитов в комплексе — от $125,000 до $285,000. По…
Агентство
Balinsky
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Вилла Вилла на Бали
Вилла Вилла на Бали
Чангу, Индонезия
от
$575,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 2 этажа на вилле 3 спальни Бассейн Вместительная гостиная Руфтоп Площадь: Земля - 237 м² Здание - 280,15 м² Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в г…
Агентство
Baliray
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Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Показать все Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла  Первая линия у океана Океанический бассейн 3 спальни Панорамный вид Площадь: Здание - 213 м² Цена: 290 000 Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сб…
Агентство
Baliray
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Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Вилла Madura Villa Resort
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 200 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
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Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Показать все Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Чангу, Индонезия
от
$123,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 42–69 м²
2 объекта недвижимости 2
Эта комфортабельная жилая квартира, расположенная в самом верхнем месте и полностью развитом районе Кангу, имеет статус красной зоны, что гарантирует инвесторам право сдавать жилье туристам на ежедневной основе. Он находится только в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, т…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0 – 69.0
143,000 – 162,000
Застройщик
Aviator
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Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Показать все Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 60–85 м²
2 объекта недвижимости 2
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу. Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет Бутик-комплекс апартаментов в одном из самых туристических мест на острове. Апартаменты полностью меблированы и с дизайнерской отделкой. Выполнен в стиле фильма "Великий Гэтсби". Более 50 популярных кафе и рес…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 85.0
189,000 – 279,000
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
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Жилой комплекс XO PROJECT I
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 37–100 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс в популярном районе Чангу.  Прогнозируемая окупаемость - 17%. Надежный застройщик.  Апартаменты и виллы полностью меблированы и созданы с красивым дизайном интереьра.  Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован сред…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 42.0
110,000 – 140,000
Вилла
96.0 – 100.0
250,000 – 265,000
Агентство
Foreign Real Estate
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Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Показать все Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Апартаменты Rooftop на крыше комплекса Студия Кухонная зона Площадь: Апартаменты - 35 м² Цена: 110 000 $ (3 143 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 70 % Выручка в сутки с учетом загрузки - 49 $  Выручка с учетом загрузки объекта в год - 17 640 $ Прибыль …
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
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Жилой комплекс OM APARTMENTS
Чангу, Индонезия
от
$160,676
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты премиум класса с лучшей туристической локацией. Окупаемость за 4-6 лет. Лизхолд. Рост стоимость в течении 2-х лет. ROI 15-20%. Апартаменты с террасой и бассейном. Ультрасовременный дизайн интерьера. Комплектация квартир: кровать, шкаф, диван, холодильник, аудиосистема в спа…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Чангу, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс в популярном районе Чангу. Первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость. Вилла с дизайнерским ремонтом и мебелью. Вилла обладает частным бассейном, г…
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Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
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Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Чангу, Индонезия
от
$142,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты в оживленном центре Чангу. Апартаменты созданы в современном тропическом стиле. Полностью меблированы. В каждой квартире оборудованная частная сауна. Срок сдачи: март 2025. В комплексе разнообразная инфраструктура: - Бассейн; - Круглосуточный консьерж; - Интеллектуаль…
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Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Чангу, Индонезия
от
$139,516
Год сдачи 2023
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни. Мы предлагаем односпальные апар…
Застройщик
Samahita Group
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Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Чангу, Индонезия
Цена по запросу
Год сдачи 2021
Площадь 350 м²
1 объект недвижимости 1
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строитель…
Застройщик
Ilot Property Baly
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Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
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Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$365,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус 2 спальни Бассейн 2 этажа Парковка Умный дом Бесплатное членство в FINS Площадь:  Здание - 90 м² Цена: 365 000 $ (4 055 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Загрузка - 85%  Выручка в сутки с учетом загрузки  объекта в год - 200 $ (45 890 $) Прибыль с у…
Агентство
Baliray
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Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
Вилла Serenity Village
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Вилла Serenity Village
Чангу, Индонезия
от
$570,000
Количество этажей 2
Ваш инвестиционный проект на Бали! Современные виллы с технологией "умный дом" в сердце Чангу! Высокая доходность: 8-12% годовых! Доступна рассрочка! Полная отделка под ключ! Премиальные материалы! Приватные виллы с видом на океан! Чангу – самый востребованный район Бали, где сочетают…
Агентство
DDA Real Estate
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Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
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Вилла ALEX VILLAS COMPLEX 7
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 40–337 м²
7 объектов недвижимости 7
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций с высокой доходностью от аренды (ROI 15-18%). Вилла создана для комфортного постоянного проживания с полной отделкой «под ключ». Современная система «умный дом». Лучшая локация в самом популярном р…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Квартира 2 комнаты
111.0
409,000
Вилла
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08 млн
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла RED SUNSET
Вилла RED SUNSET
Вилла RED SUNSET
Вилла RED SUNSET
Вилла RED SUNSET
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Вилла RED SUNSET
Чангу, Индонезия
от
$820,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 263 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальная вилла в пяти минутах от океана. Окупаемость объекта - 7,4 лет. ROI - 10-17%. Вилла полностью меблирована с дизайнерской светлой отделкой. На территории собственный сад и бассейн. Вилла полностью готова к заселению. На крыше можно насладиться красивым закатом и устраивать …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ у пляжа Бату Болонг под управлением Colliers.
Чангу, Индонезия
от
$189,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика с опытом работы на Бали 20+ лет! Наш премиальный БУТИК-ОТЕЛЬ Prima Residence, расположенный в одной из лучших локаций - на главной улице района Бали - Чангу, всего 300 метров от пляжа Бату Болонг. Район Чангу является одним из са…
Агентство
Smart Home
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Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Показать все Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Чангу, Индонезия
от
$225,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Таунхаус  Бассейн 2 спальни Развитая инфраструктура комплекса  Система умный дом Площадь: Здания- 76 м² Земли - 50 м² Цена: 225 000 $ (2 960 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Загрузка - 85% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год- 130 $ ( 40 332 $) Приб…
Агентство
Baliray
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Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Апарт - отель Апартаменты в Чангу
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Апарт - отель Апартаменты в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$133,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты 7 минут до пляжа Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Площадь апартаментов - 38 м² Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с …
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Показать все Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
от
$155,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые рассве…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла THE SEIS VILLAS
Вилла THE SEIS VILLAS
Вилла THE SEIS VILLAS
Вилла THE SEIS VILLAS
Вилла THE SEIS VILLAS
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Вилла THE SEIS VILLAS
Чангу, Индонезия
от
$700,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 307–378 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивная вилла в процветающем районе Чангу. Рентабельность от сдачи в аренду: 13-20%. Повышение стоимости земли до 15% в год. Лизхолд на 30 лет. Вилла построена из высококачественных материалов. Полная отделка «под ключ» , меблирована. Преимущества виллы в топовой локации. Удобс…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
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Жилой комплекс Changgu Secrets
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
Жилой комплекс Y-WAY
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Жилой комплекс Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$119,000
Площадь 41–68 м²
2 объекта недвижимости 2
Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ». Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с видом на океа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 68.0
119,000 – 179,000
Агентство
Foreign Real Estate
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Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Показать все Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Туристический комплекс Апартаменты с бассейном на крыше
Чангу, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты   Видовая квартира Развитая инфраструктура комплекса Вид на город или океан 1 спальня Бассейн Фитнес центр Площадь: Здание - 81 м² Цена: 350 000 $ (4 321 $ за м² ) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки - 250 $ Загрузка - 75 % Выручка в год с у…
Агентство
Baliray
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Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Показать все Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Чангу, Индонезия
от
$165,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загрузк…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$200,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты 1 этаж 1 спальня Терраса с собственным садом Площадь: Апартаменты - 71 м² Цена: 200 000 $ ( 2 817 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 112,5 $ Выручка в год с учетом загрузк…
Агентство
Baliray
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Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Показать все Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$289,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 41–193 м²
4 объекта недвижимости 4
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 68.9
150,000 – 200,000
Вилла
193.4
309,000
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Показать все Жилой комплекс BUDDHA
Жилой комплекс BUDDHA
Чангу, Индонезия
от
$112,069
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты в популярном районе. ROI 18-21%. Окупаемость за 4-6 лет. Рассрочка 0% на период строительства. Лизхолд. Район Чангу является самым популярным районом на Бали для инвестиций. Апартаменты в уникальном жилом комплексе с удобствами. Апартаменты будут идеальным решением для и…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Показать все Жилой комплекс AVIATOR
Жилой комплекс AVIATOR
Чангу, Индонезия
от
$127,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 69 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты в самой лучшей локации для комфортной жизни и инвестиций. Пассивный доход 10-20% годовых. Апартаменты с полной отделкой «под ключ». До океана всего 10 минут пути. Апарт-отель построен из 4-х этажей и разделен на 20 секций. Статус апарт-отеля и расположение в «красной зон…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
162,000
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Вилла Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$309,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Полностью меблированная вилла с отделкой «под ключ», площадью 193 кв.м. Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет. Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу. Удобства комплекса: - Панорамный бассейн с …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
Вилла AQUAMARINE III
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Вилла AQUAMARINE III
Чангу, Индонезия
от
$620,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 263 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла с топовой локацией вблизи от океана. Прогноз окупаемости — 30% после завершения строительства. Объект идеально подходит для постоянного проживания и инвестиций. Первоначальный взнос — 10%. Платеж равными частями в течении 12 месяцев. Вилла включают в себя дизайнерскую отделку …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Показать все Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Жилой комплекс APARTMENTS CANGGU
Чангу, Индонезия
от
$145,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 40 м²
2 объекта недвижимости 2
Современные апартаменты с видом на океан. Привлекательные апартаменты для инвестиций. Средняя заполняемость острова 70-90%. Туристический сезон - 365 дней. Арендная доходность - 17%. Окупаемость за 6 лет. Апартаменты с частной террасой с видом на океан, откуда можно наблюдать красивые …
Агентство
Foreign Real Estate
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Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Показать все Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Жилой комплекс SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальный инновационный комплекс на Бали. Лизхолд 30 лет на руки + 30 лет продления. Срок сдачи: 1 квартал 2026 года. В проекте апартаменты премиум-класса, а также пространства европейских оздоровительных курортов и Балийского спа. Инфраструктура включена: лобби, бассейн, тренаж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
110,000
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
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Резиденция в отельном комплексе
Чангу, Индонезия
от
$267,290
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Этот комплекс — не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу (Сесех). Приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты в вашем апартаменте, централизованное кондиционирование воздуха, технологии умно…
Агентство
Darton Global
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Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
Таунхаус SWOI BERAWA
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Таунхаус SWOI BERAWA
Чангу, Индонезия
от
$330,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 35–115 м²
2 объекта недвижимости 2
SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединить…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.3
150,000
Таунхаус
115.0
330,000
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
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Жилой комплекс Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Чангу, Индонезия
от
$165,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Апартаменты 2 этажа 1 спальня Бассейн Гардеробная комната Площадь: Апартаменты - 60 м² Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 130 $ Загрузка  - 75 % Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $ Выручка в год с учетом загру…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
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Жилой комплекс SKY GARDEN
Чангу, Индонезия
от
$100,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Апартаменты в пяти минутах от океана. К моменту завершения строительства цена вырастет более чем на 25%. Арендная доходность - 15%. Апартаменты с мебелью и отделкой премиум-класса. Премиальный жилой комплекс с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой. 5 минут до океана. Атмо…
Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Показать все Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$214,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты  система "Умный дом'' 1 спальня Терраса Гардеробная Площадь: Апартаменты - 55 м² Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2) Доход от сдачи апартаментов в аренду: Выручка в сутки: 116 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $ Выручка с учетом заг…
Агентство
Baliray
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Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$180,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты У океана Панорамный вид Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 47 м² Цена: 180 000 $ (3 830 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 150 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 120 $ Выручка в год с учетом загрузки объекта -…
Агентство
Baliray
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