Новостройки в Чангу, Индонезия

Апартаменты
7 минут до пляжа
Панорамный вид
Бассейн
1 спальня
Площадь:
Площадь апартаментов - 38 м²
Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 43 800 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 38 982 $ (28 %)
Окупаемость - 4 года
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
135 000 $
Цена продажи:
168 750 $
Прибыль:
33 750 $ (25 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: июнь 2025 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу.
Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединиться и побыть с природой наедине.
Преимущества комплекса:
- Внутренняя инфраструктура включает в себя круглосуточную охрану и обслуживание клиентов.
- Лучшие пляжные клубы, рестораны и бутики Бали находятся в нескольких минутах ходьбы.
- Расстояние до пляжа Берава составляет всего 300 метров.
Самый минимальный первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость.
Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости по Вашим пожеланиям.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA в 7-ми минутах от популярного пляжа Берава в современном районе Чангу.
Виллы представлены в двух вариантах планировок: 70 и 110 кв.м. Студия с одной и двумя спальнями. Интерьер виллы продуман до мельчайших деталей. Возможность выбрать дизайн светлый и темный. Панорамный вид из окна на живописную природу Бали.
Чангу - самый популярный район на Бали, славится среди туристов. Стабильный годовой доход - 13-20%, окупаемость - 4-6 лет.
Инфраструктура комплекса: бассейн, кинотеатр, бар/кальянная.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости на Бали.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла
2 этажа на вилле
3 спальни
Бассейн
Вместительная гостиная
Руфтоп
Площадь:
Земля - 237 м²
Здание - 280,15 м²
Цена: 575 000 $ (2 053 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 390 $ ( 120 997 в год $)
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 104 057 $ (14%)
Окупаемость - 5,3 года
Доход от покупки и продажи виллы:
Цена покупки:
575 000 $
Цена продажи:
777 000 $
Прибыль:
202 000 $ (35%)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 29 лет
Окончание строительства: август 2024
Апартаменты
система "Умный дом''
1 спальня
Терраса
Гардеробная
Площадь:
Апартаменты - 55 м²
Цена: 214 000 $ (3 891 $ за м2)
Доход от сдачи апартаментов в аренду:
Выручка в сутки: 116 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 93 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 006 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 30 636 $ (15,2 %)
Окупаемость - 5 - 10 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
214 000 $
Цена продажи:
340 260 $
Прибыль:
126 260 $ (59 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 27 лет
Таунхаус
Бассейн
2 спальни
Развитая инфраструктура комплекса
Система умный дом
Площадь:
Здания- 76 м²
Земли - 50 м²
Цена: 225 000 $ (2 960 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год- 130 $ ( 40 332 $)
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 35 895 $ (11 %)
Окупаемость - 6,2 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
225 000 $
Цена продажи:
292 500 $
Прибыль :
67 500 $ (+30%)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства - Июнь 2025 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩
🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду
📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре.
💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур
🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.
🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль.
Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).
Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы.
Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥
Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Звоните или пишите на Востап
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу
Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни.
Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5* отели, топ заведения с развлекательной и спортивной инфраструктурой. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спототы различных уровней.
В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций!
Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей.
Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%.
Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год.
За 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300%
Комплекс дизайнерских апартаментов в самом сердце Чангу
Срок окончания строительства - декабрь 2024 г. После окончания строительства апартаменты берёт под управление команда профессионалов со стажем работы более 15 лет на Бали. Апартаменты будут готовы под ключ, не требуется время и внимание, инвестор получает прибыль. Будет предоставлен удаленный доступ к прозрачному личному кабинету и всем данным, необходимым для контроля работы бизнеса.
Окупаемость. Оптимистичный - 5,4 года. Реалистичный - 6,7 лет.
Апартаменты 60кв.м без бассейна - 209 тыс. $
Апартамены 85 кв.м с бассейном - 259 тыс. $
Аренда до 2048 года с дальнейшей на 25 лет
Долговечная отделка, дизайнерская мебель, сантехника
Более 50 популярных кафе и ресторанов рядом 5 минут на байке до пляжа Berawa beach 6 минут на байке до самых больших и популярных бичклабов: Atlas beach club и Finns beach club 5 минут на байке до аквапарка Супермаркеты и аптеки в пешей доступности
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Квартиры в новом комплексе на берегу океана.
ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет
Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.).
Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу.
Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
Вилла
Первая линия у океана
Океанический бассейн
3 спальни
Панорамный вид
Площадь:
Здание - 213 м²
Цена: 290 000
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Предлагаются эксклюзивные виллы с 5-звездочным обслуживанием и панорамными видами на океан, террасами на крыше и бассейнами 108 м2.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей и пляжных клубом, кафе и ресторанов.
Пляж Берава находится на юго-западном побережье острова Бали.
Таунхаус
2 спальни
Бассейн
2 этажа
Парковка
Умный дом
Бесплатное членство в FINS
Площадь:
Здание - 90 м²
Цена: 365 000 $ (4 055 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год - 200 $ (45 890 $)
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 52 866 $ (14,8 %)
Окупаемость - 7,3 лет
Прибыль :
90000 $ (25%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства - построен
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет
Апартаменты
Видовая квартира
Развитая инфраструктура комплекса
Вид на город или океан
1 спальня
Бассейн
Фитнес центр
Площадь:
Здание - 81 м²
Цена: 350 000 $ (4 321 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки - 250 $
Загрузка - 75 %
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 68 500 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 47 393 $ (15,8 %)
Окупаемость - 7-10 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
350 000 $
Цена продажи:
450 000 $
Прибыль:
100 000 $ (28 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: июнь 2025 г.
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление
Предлагается таунхаус с бассейном и садом.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Возможна установка системы "умный дом".
Расположение и объекты поблизости
Супермаркет - 1 минута
Океан - 4 минуты
Пляжный клуб - 4 минуты
Оздоровительный клуб - 7 минут
Кафе - 7 минут
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и панорамным видом.
Резиденция располагает кинотеатром под открытым небом, баром и зоной барбекю, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Сантехника Grohe
Кондиционеры Daikin
Преимущества
Высокие арендный доход - 12% годовых.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 7 минутах от пляжа Берава, рядом в клубами и школой.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Виллы BUWIT LOFT, окруженные рисовыми полями, в популярном и развитом районе Чангу. В нескольких минутах езды от пляжа Переренан, Ньяни.
Виллы - 1/2-спальные мини-лофты, а также 1/2 спальные лофты, которые отличаются площадью, полностью меблированы под ключ. Виллы созданы в минималистичном стиле, в современном дизайне, где пространство оптимизировано для лучшего комфорта. Минимальный первоначальный взнос - 10%.
Период окупаемости вилл за 5-6 лет. Благодаря своей локации и современности. Районе Чангу очень пользуется популярностью среди туристов, но и очень комфортен для постоянного проживания. Прогнозный ROI около 15-17%.
Комплекс вблизи от развитой и социальной инфраструктуры: медицинские учреждение, бары, клубы, кафе, школы, рестораны.
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Бали под Ваш бюджет и пожелания!
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Роскошные виллы в премиальном комплексе NILA RESIDENCE в самом процветающем районе Бали - Чангу.
Район Чангу является самой желанной локацией среди туристов. Здесь много развитой и социальной инфраструктуры, пляжи для серфинга. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций, ежегодный рост на 10-15%.
Комплекс построен из 19 премиум вилл в европейском стиле с разными планировками 2-3-4-6 спален. В пяти минутах от пляжа. Виллы полностью меблированные, с современными удобствами «под ключ». На каждой вилле расположен собственный бассейн.
Виллы построены из высококачественных строительных материалов. Приобретение возможно с беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев.
Вблизи от вилл расположено все необходимое для комфортного проживания: рестораны, кафе, школы, популярные пляжи.
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Жилой комплекс премиум-класса SUNNY APART I в 300 метрах от пляжа Бату Белиг в районе Чангу на острове Бали.
Квартиры доступны с дизайном интерьера и мебелью. Все квартиры сдаются с проведенными коммуникациями, качественной отделкой, бытовой техникой и мебелью. Приобретение квартиры с первоначальным взносом 50% и с беспроцентной рассрочкой на 6 месяцев.
Комплекс построен из 4 этажей в современном архитектурном стиле. Здесь можно расслабиться и насладиться природой с красивой окрестностью. Рядом с комплексом есть все удобства, необходимые для комфортного проживания: кафе, спортивные и пляжные клубы, спа-комплексы, магазины, школы и детские сады, пакринг, бассейн, коворкинг.
Чангу - самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Поэтому пользуется инвестиционной доходностью - 13-22%.
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Предлагается таунхаус с большим бассейном, парковкой, садом, видом на рисовые поля.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Окончание строительства - август 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Возможна установка системы "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре жилого района, в пешей доступности от океана, рядом с барами и ресторанами.
Пляж Берава - 7 минут езды
Оздоровительный клуб - 4 минуты езды
Пляжный клуб - 6 минут езды
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
THETAMORA — это многофункциональный комплекс, расположен в самом сердце Чангу, всего в 500 метрах от пляжного клуба Finns.
Объект будет работать как бутик-отель премиум-класса и будет управляться Tamora Group Management.
Квартиры в комплексе созданы разными современными планировками (36-88 кв.м.), полностью меблированы и дизайнерским ремонтом в минималистичном стиле.
Имеют многочисленные общие удобства, такие как общие сады и террасы, которые обеспечивают уединенное укрытие и красивые зеленые виды.
На крыше расположена пятизвездочная общая кухня и столовая с захватывающим видом на Индийский океан.
В окружении комплекса расположена самая современная социальная инфраструктура: кафе, рестораны, школа, клубы, магаизны.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Апартаменты
2 этажа
1 спальня
Бассейн
Гардеробная комната
Площадь:
Апартаменты - 60 м²
Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %)
Окупаемость - 6 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу.
Виллы с планировкой студия с одной или двумя спальнями (80,7 - 154,1) с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами.
В виллах доступна терраса с бассейном, водопадом, пространство для занятия йогой и отдыха, рабочая зона у окна.
Виллы подходят как для постоянного проживания так и для инвестиций, средний годовой прирост 20%, также годовой прирост аренды 15%.
В окружении комплекса расположено множество удобств:
- Самый популярный пляж Бали в 750 метрах;
- 980 метров от Finns Recreation Club и Atlas Beach Club — самые топовые известные клубы;
- 1 230 метров Школа Монтессори Бали — инновационная школа с известной образовательной программой
- 500 метров от Галерея Tamora — для шоппинга премиум-класса
- Первоклассные рестораны: Kong, Bokashi, Huge в 1 500 метрах.
Одновременно строят сразу все виллы, что исключает лишние шумы и дискомфорт от соседнего строительства.
Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Инвестиционные таунхаусы в районе Умалас с видом на вулкан.
Комплекс из 40 таунхаусов класса «премиум» с отличной инфраструктурой и лёгким доступом к другим популярным локациям на Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. Инфраструктура комплекса:
Кафе
Зона коворкинга
«Умный дом»
Детский клуб
Прачечная
Гольф-кары
Парковка
Окончание строительства - июль 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Стенные шкафы
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника
ТВ
Преимущества
Прогнозная арендная доходность 11,8% годовых
Форма владения: лизхолд на 30 лет с правом продления
Расположение и объекты поблизости
Тихая улица в Умаласе всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Большой супермаркет Pepito находится в 300 метрах от комплекса.
Резиденция располагает рестораном, коворкинг-центром, бассейном, тренажерным залом, парковкой, террасой на крыше с живописным видом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Сантехника Grohe
Кондиционеры Daikin
Преимущества
Гарантированный арендный доход 12% в год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с клубами и школой, в 35 минутах езды от международного аэропорта.
Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже.
Преимущества
Прогнозируемая заполняемость комплекса - 90% и выше.
Высокий потенциал доходности и перепродажи.
Прогнозируемая доходность комплекса в течение первых 3-х лет от текущих цен - 15-17%.
Высочайшее качество отделочных материалов. Каждый квадратный сантиметр продуман до мельчайших деталей.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс располагается в районе Берава, в 500 метрах от океана, в туристическом центре Бали. Комплекс находится в окружении топовых пляжных клубов Бали, лучших мест для серфинга, сотен популярных заведений, кафе и ресторанов, а также всей необходимой инфраструктуры для жизни и отдыха.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Элитный жилой комплекс SUNNY APART II с премиум квартирами, в развитом районе Чангу, в 300 метрах от пляжа Berawa.
Апартаменты с дизайном на выбор в светлых и темных тонах, полностью меблированы. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на закат и океан. Окупаемость апартаментов за 4-6 лет.
Комплекс из 4 этажей. Построен вблизи от социальной и развлекательной инфраструктуры. На территории вы можете уединиться с природой, на территории много зелени.
Инфраструктура комплекса:
- Коворкинг;
- Спортивные площадки;
- 4 бассейна;
- 8 баров;
- 5 ресторанов.
Годовой рост аренды на Бали 20%, что гарантирует надежное инвестирование.
Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Продаётся вилла в комплексе ALEX VILLAS COMPLEX 6. Располагается в самой топовой локации - Чангу, 900 м до океана. Вилла продаётся с полной отделкой, предусмотрена система "умный дом".
Вилла располагается на новой, но уже обустроенной улице с интересными ресторанами, клубами и другими заведениями.
Плюсы комплекса:
- Богатая и разнообразная инфраструктура: бассейн с баром, зона коворкинг, спортзал, паркинг, ресторан, вертолетная площадка.
- Все объекты комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану.
- На территории комплекса будет создан уникальный арт-объект от известного художника.
- Внутренняя инфраструктура комплекса и внешняя инфраструктура локации максимальнозакрывает все потребности жителей AV Complex 6 в комфорте.
- Комплекс стоит на святой земле, владелец которой — местный храм, который сдаёт её в аренду.
Чангу самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Именно здесь любить жить молодая аудитория и готова платить за быстрый доступ к лучшим тусовочным местам. Инвестиционная доходность достигает в среднем 15%.
Все виллы комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану.
Звоните или пишите, подберем для Вас объект на Бали! Бесплатное юридическое сопровождение!
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Апартаменты
1 этаж
1 спальня
Терраса с собственным садом
Площадь:
Апартаменты - 71 м²
Цена: 200 000 $ ( 2 817 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 112,5 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 39 600 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 28 080 $ (14%)
Окупаемость - 7-10 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 3 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Современная вилла MOA RESORT расположена в популярном районе Чангу.
От Вилл легко добраться до BERAWA и BATU BELIG и имеет легкий доступ к UBUD, SEMINYAK, PETITENGET и к АЭРОПОРТУ.
Вилла окружена рисовыми полями и зеленой природой.
Вилла представлена современной просторнной планировкой 270 кв.м. С отделкой "под ключ" с доступным первоначальной беспроцентной рассрочкой 10%. Большие окна на вилле обеспечивают натуральное освещение всех комнат. Каждая вилла владеет собственным бассейном и садом.
Чангу славится своей развитой инфраструктрой и пользуется популярность у всех возрастов, что обеспечивает инвестиционную привлекательность более 20% , окупаемость примерно за 6-7 лет.
Удобства комплекса:
- тренажерный зал, зона для занятия йогой, детская игровая площадка, коворкинг.
Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подреберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Удобства комплекса:
спа, зал для йоги;
кафе;
детская площадка;
фитнес-центр;
коворкинг;
бар на крыше и ресторан на берегу океана;
собственный пляж с пляжным клубом;
подземная парковка;
бассейны.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Сантехника Grohe
Кондиционеры Daikin
Преимущества
Гарантированный арендный доход 13% в год.
В цену входит мебель, техника и декор.
За оплату без рассрочки скидка 10–20 тыс. $.
Расположение и объекты поблизости
В центре премиального туризма острова Бали — в районе Санур, где проходил саммит G20 в 2022 году. Санур отличается длинным пляжем без волн с желтым песком (берег остальной части острова покрыт в основном серым вулканическим песком), прогулочными дорожками и скоростными дорогами без пробок. Главная трасса острова связывает Санур с аэропортом. На Сануре организована особая экономическая зона с крупными проектами, такими как крупнейшая в Индонезии международная клиника, порт для лайнеров, университет по совместному проекту США и Китая, и ТРЦ с пропускной способностью 22 тыс. посетителей в день. Правительство Индонезии и иностранные инвесторы сделали ставки на развитие именно района Санур на Бали.
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩
🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду
📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре.
💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур
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🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.
🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль.
Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).
Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы.
Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥
Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Tanah Barak - инвестиционно -привлекательныйй проект!
Шикарная локация!
Таnah Вагак находится в районе с высоким ростом цен на недвижимость!
Дневная ставка: +10% в год
Заполняемость: +16% в год
Выручка: +25% в год
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 5 минутах езды от пляжа, в 1
минуте ходьбы от Fitness Plus и Enso Sushi, в 2 минутах ходьбы от спа-
салона Аmo, в 10 минутах ходьбы от кафе Revolver, Doppio и множества
ресторанов, супермаркетов, магазинов органических продуктов.
Наши виллы созданы в соответствии с самыми высокими
стандартами безопасности и строительства.
Мы предоставляем:
гарантию на структуру, гидроизоляцию, антитермитную
обработку и общие дефекты.
Круглосуточная охрана и служба консьержей обеспечат
безопасное и комфортное проживание.
Красивый руфтоп с полностью функционирующей кухней и
просторной гостиной.
Дизайнерская мебель была изготовлена на заказ специально для вилл.
Идеально подходит для бизнеса и для жизни!
Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!
Апартаменты
2 этажа
1 спальня
Бассейн
Гардеробная комната
Площадь:
Апартаменты - 60 м²
Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %)
Окупаемость - 6 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Вилла в завораживающей локации в шикарном комплексе. Вилла продаётся с полной отделкой "под ключ" в тропическом дизайне.
CASA PETAK - шикарный комплекс, состоящий всего из 11 эксклюзивных вилл, расположенный в модном тихом районе острова Бали Чангу.
Каждая вилла представляет собой частный оазис с гостиной открытой планировки, собственным бирюзовым бассейном и пышными тропическими садами. Общественные зоны имеют тропический ландшафтный дизайн, где можно расслабиться и насладиться знаменитой безмятежностью и природой Бали, находясь всего в нескольких шагах от популярных пляжей, ресторанов и магазинов. С первоначальным минимальным взносом 20%.
Инфраструктура:
-Собственный бассейн
-Частная парковка
-Тропический душ
-Зоны для медитации и йоги
-Зоны барбекю
-Ландшафтный дизайн
-Охрана и видеонаблюдение 24/7
-Пятизвездочный сервис на территории
Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.