Новостройки в Белаланге, Индонезия

Апарт - отель BAZA KEDUNGU
Kedungu, Индонезия
от
$79,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 27–38 м²
2 объекта недвижимости 2
BAZA KEDUNGU - это комплекс из 54 апартаментов в стиле Калифорния костал, расположенный на первой береговой линии одного из главных серферских районов Бали — Кедунгу. I квартал 2026 Сдача объекта 25 лет Лисхолд с опцией продления еще на 30 лет 50% Первый платеж, остальное после сд…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
26.5 – 37.6
79,000 – 99,000
Застройщик
BALI BAZA
