Вилла U Villas 2

Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa
Рассрочка: до 12 месяцев
Сдача: декабрь 2024 года
ROI: 17%
1. Описание:
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зоне с потрясающим видом на океан, рядом с элитным районом Нуса Дуа, окружённым роскошными отелями и лучшими пляжами острова. Новая четырёхполосная трасса от аэропорта до полуострова обеспечивает удобный доступ.
2. Особенности вилл:
- Просторные участки с собственными бассейнами, окружённые пышной растительностью
- Дизайнерская отделка и полное меблирование
- Концепция LOYO Relax с персональным консьерж-сервисом, зонами для йоги, выездным SPA, романтическими ужинами и экскурсиями
3. Параметры вилл:
- Площадь дома: 102 м²
- Площадь участка: 111 м²
- Два этажа
- Кухня: 13,6 м²
- Гостиная: 20,5 м²
- Спальни: 16,4 м² и 15,5 м²
- Санузел и две душевые
- Просторные балконы
4. Преимущества:
- Высокая доходность от аренды: 25-30%
- Полное юридическое сопровождение сделки
- Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
- Консультации по открытию компании, расчетного счета и получению рабочих виз
5. Процесс покупки:
- Выбор и бронирование виллы
- Проверка документов (due diligence)
- Подписание договора аренды земли
- Оплата первоначального взноса 30%
- Беспроцентная рассрочка до окончания строительства
- Сдача объекта
- Управление объектом
- Распределение прибыли
Скидка 3% при полной оплате сразу!