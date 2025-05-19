Вилла U Villas 2

Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa

Рассрочка: до 12 месяцев

Сдача: декабрь 2024 года

ROI: 17%

1. Описание:

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зоне с потрясающим видом на океан, рядом с элитным районом Нуса Дуа, окружённым роскошными отелями и лучшими пляжами острова. Новая четырёхполосная трасса от аэропорта до полуострова обеспечивает удобный доступ.

2. Особенности вилл:

- Просторные участки с собственными бассейнами, окружённые пышной растительностью

- Дизайнерская отделка и полное меблирование

- Концепция LOYO Relax с персональным консьерж-сервисом, зонами для йоги, выездным SPA, романтическими ужинами и экскурсиями

3. Параметры вилл:

- Площадь дома: 102 м²

- Площадь участка: 111 м²

- Два этажа

- Кухня: 13,6 м²

- Гостиная: 20,5 м²

- Спальни: 16,4 м² и 15,5 м²

- Санузел и две душевые

- Просторные балконы

4. Преимущества:

- Высокая доходность от аренды: 25-30%

- Полное юридическое сопровождение сделки

- Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи

- Консультации по открытию компании, расчетного счета и получению рабочих виз

5. Процесс покупки:

- Выбор и бронирование виллы

- Проверка документов (due diligence)

- Подписание договора аренды земли

- Оплата первоначального взноса 30%

- Беспроцентная рассрочка до окончания строительства

- Сдача объекта

- Управление объектом

- Распределение прибыли

Скидка 3% при полной оплате сразу!