Вилла U Villas 2

Кутух, Индонезия
от
$230,000
05.11.2025
$230,000
28.03.2025
$290,000
10.12.2024
$250,000
29.05.2024
$220,000
24
ID: 19845
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Кутух

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Продаются роскошные виллы в комплексе U Villas Pandawa
Рассрочка: до 12 месяцев
Сдача: декабрь 2024 года
ROI: 17%

1. Описание:

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный комплекс из 7 двуспальных вилл на полуострове Букит, в районе Улувату, Бали. Виллы расположены в нетуристической зоне с потрясающим видом на океан, рядом с элитным районом Нуса Дуа, окружённым роскошными отелями и лучшими пляжами острова. Новая четырёхполосная трасса от аэропорта до полуострова обеспечивает удобный доступ.

2. Особенности вилл:

- Просторные участки с собственными бассейнами, окружённые пышной растительностью
- Дизайнерская отделка и полное меблирование
- Концепция LOYO Relax с персональным консьерж-сервисом, зонами для йоги, выездным SPA, романтическими ужинами и экскурсиями

3. Параметры вилл:

- Площадь дома: 102 м²
- Площадь участка: 111 м²
- Два этажа
- Кухня: 13,6 м²
- Гостиная: 20,5 м²
- Спальни: 16,4 м² и 15,5 м²
- Санузел и две душевые
- Просторные балконы

4. Преимущества:

- Высокая доходность от аренды: 25-30%
- Полное юридическое сопровождение сделки
- Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи
- Консультации по открытию компании, расчетного счета и получению рабочих виз

5. Процесс покупки:

- Выбор и бронирование виллы
- Проверка документов (due diligence)
- Подписание договора аренды земли
- Оплата первоначального взноса 30%
- Беспроцентная рассрочка до окончания строительства
- Сдача объекта
- Управление объектом
- Распределение прибыли

Скидка 3% при полной оплате сразу!

Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 102.0
Цена за м², USD 2,843
Цена квартиры, USD 290,000

Местонахождение на карте

Кутух, Индонезия

19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
