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Видовая вилла на Бали.
Вилла DZEN GREEN FIELDS VILLAS с видом на рисовые поля и Инфинити бассейном. Полностью меблированная вилла с современным интерьером в стиле «бохо». Также профессиональная система очистки с проточными ультрафиолетовыми фильтрами и многоступенчатыми фильтрами грубой и…
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Вилла
2 этажа
2 спальни
Бассейн
Терраса
Просторная гостиная
Площадь:
Здание - 183,5 м²
Земля - 220 м²
Цена: 365 000 $ (1 989 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 250 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 200 $
Выручка с уче…
Таунхаус на Бали в Убуде № 501
2 спальни
Бассейн
Просторная терраса
Площадь:
Здание - 132,7 м²
Земля - 120 м²
Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² )
Доход от сдачи таунхауса в аренду:
Выручка в сутки: 180 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $
Выруч…
Откройте для себя уникальное сочетание комфорта, стиля и природной красоты на одном из самых живописных островов мира. Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы в привлекательной локации по соседству с Parq Ubud. Инфраструктура комплекса:
спортивные площадки
2 бассейна
детский аквапарк
де…
Предлагаются 38 апартаментов в современном комплексе в самом центре Убуда. Типы квартир: стандартные студии, стеклянные студии, апартаменты с арками и двухуровневые апартаменты. Квартиры идеально подойдут для перепродажи в процессе строительства или для сдачи в аренду цифровым кочевникам или…
Вилла
1 этаж
Терраса
Бассейн
1 спальня
Площадь:
Здание - 40 м²
Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с …
Предлагаются апартаменты с отдельными входами.
Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками.
Удобства и оснащение в доме
Высота потолков - 4 м.
Расположение и объекты поблиз…
Проект с узнаваемой уникальной архитектурой, вдохновлённой традиционным глиняным ремеслом Бали, в духовном центре острова.
Комплекс апартаментов и таунхаусов на Бали, где слились воедино традиционные индонезийские черты и современные архитектурные инновации.
В проекте 28 апартаментов с 1 спа…
Инвестиционные апартаменты в сердце Убуда.
Заполняемость в Убуде 23%. Гарантированная окупаемость от сдачи в аренду и рост цены от востребованности района.
Апартаменты UBUD CITY Renaissance с мобильным приложением для планирования отдыха (навигация, календарь и запись на мероприятия,…
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Виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда.
Форма владения: лизхолд на 25 лет.
Прогноз арендной доходности от застройщика — 11–17%.
Все юниты оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду.
Заполняемость: 85%
Расположение и объекты поблизости
Убуд — сер…
Комплекс состоит из 66 премиальных таунхаусов, из которых к покупке доступны всего 6 односпальных и 12 двухспальных лотов. Инфраструктура комплекса гармонично вписана в ландшафт и естественным образом зонирована ручьем. Она включает:
Ресепшн с внимательным персоналом;
Премиальные спа в япон…
Уютный жилой комплекс состоит из 9 квартир с общим бассейном и 3 вилл, каждая с приватным бассейном.
Преимущества
Недвижимость оборудована всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду.
Полное страхование имущества.
Расположение и объекты поблизости
Убуд – один из старейших город…
Предлагается недвижимость в комплексе из 10 вилл с видом на рисовые террасы. Каждая вилла имеет инфинити-бассейн, зелёную зону и парковку.
Земля freehold на 80 лет (с последующим продлением), leasehold на 30 лет (также с продлением).
Преимущества
Окупаемость - 4 года
Удобная локация для по…
Продаются апартаменты в новом комплексе с бассейном.
Отличный вариант для инвестиций! Первичный депозит — 30%.
Преимущества
Полное страхование имущества
Стоимость ниже рыночной на 30%
Срок договора на имущество и землю — 25 лет
7 лет окупаемости
Расположение и объекты поблизости
Убуд — с…
Предлагаются 42 двухуровневые виллы с 1 и 2 спальнями и панорамным видом на Убуд. Все виллы будут выполнены из натуральных деревянных материалов с использованием глубоких оттенков декора, максимально сохраняя концепцию магического Убуда. На территории комплекса будет пространство для йоги, с…
Вилла
1 этаж
Терраса
Бассейн
1 спальня
Площадь:
Здание - 40 м²
Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с по…
Вилла
3 спальни
Развитая инфраструктура района
Вид на рисовые поля
Бассейн
Площадь:
Здание - 230 м²
Цена: 329 000 $ ( 1 430 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 260 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 208 $
Выручка в год с уч…
Вилла
1 спальня
2 этажа
Мини сад
Гостевой туалет
Гардеробная
Площадь:
Земля - 135 м²
Здание - 87 м²
Цена: 150 000 $ (1 724 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 120 $
Загрузка - 80 %
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 560 $
Прибы…
Продаются апартаменты в небольшом новом комплексе с 2 бассейнами.
Отличный вариант для инвестиций! Первичный депозит — 30%.
Преимущества
Полное страхование имущества
Стоимость ниже рыночной на 30%
Срок договора на имущество и землю — 25 лет
7 лет окупаемости
Расположение и объекты поблиз…
Вилла
2 спальни
2 этажа
Инфинити бассейн
Площадь:
Площадь виллы - 117 м²
Площадь участка - 190 м²
Цена: 240 000 $ (2 051 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 367 $
Загрузка - 59 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 216,5…
Предлагаются две последние виллы с инфинити-бассейном и зелёными окрестностями, стоимостью лотов 300 000 и 380 000 долларов. Современная виллы, спроектированные по уникальному проекту, будут построены с соблюдением европейских технологий и контролем качества на каждом этапе. Комфортная и про…
Видовая вилла в районе Убуд.
Окупаемость виллы за 5,5 - 8 лет. Комплекс вилл уже сдается в аренду более года. Доходность на текущий момент составляет около 15% годовых, заполняемость более 85%.
Лизхолд - 29 лет.
Вилла создана в красивых светлых тонах, вблизи от развлечений, магазино…
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Уникальность проекта – в видовых характеристиках и планировке комплекса. Из каждой виллы открывается умиротворяющий вид на джунгли и на рисовые поля. На территории есть бассейн, спа, фитнес, ко-воркинг зона, ресторан на 30 мест.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в самом …
Вилла
2 спальни
Бассейн 60 м²
Терраса 84 м²
Сад
Паркинг
Площадь:
Здание - 150 м²
Земля - 530 м²
Цена: 320 000 $ (2 133 $ за м²)
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 285 $
Загрузка - 85 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 242 $
Выручка с учетом заг…
Уникальная вилла в прекрасном Убуде.
Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Первоначальный взнос — 30%.
Уютная вилла с дизайнерским современным ремонтом и мебелью. На территории собственный бассейн. Виллы варьируются различными планировками и площадью.
Убуд является местом, …
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DDA Real Estate
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Предлагаются двух- и трёхспальные виллы с террасой, инфинити-бассейном и видом на джунгли. Это один из трёх проектов застройщика в самом сердце острова Бали - Убуде, культурном и духовном центре острова, популярном среди туристов своими достопримечательностями, природными красотами и спокойн…
Jungle Flower Villas — это уникальный комплекс из 10 вилл, расположенный в самом сердце Бали, в Убуде. Этот культурный и духовный центр острова известен своими природными красотами и спокойной атмосферой. Виллы окружены джунглями и утопают в зелени, создавая ощущение полного уединения и гар…
3
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1
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Комплекс состоит из 20 апартаментов и вилл, апартаментов всего 8. Инвестиционные объекты комплекса подходят не только для посуточной, но и для долгосрочной аренды. Комплекс располагает всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой:
1 общий бассейн
11 частных бассейнов
тренажерный за…
Уникальные апартаменты в прекрасном Убуде.
Рентабельность апартаментов от сдачи в аренду до 15%. Первоначальный взнос — 30%.
Уютные апартаменты с дизайнерским современным ремонтом и мебелью. На территории собственный бассейн. Апартаменты уютной планировкой - 96 кв.м.
Убуд является м…
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DDA Real Estate
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Двухэтажная вилла с панорамным видом и бассейном.
ROI – 18,1%., окупаемость за 5,5 лет. Пассивная окупаемость от сдачи в аренду.
Современная вилла с удобствами для комфортной жизни и отдыха, в районе Убуд. Также вилла имеет инвестиционную привлекательность. В данном районе постоянный…
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DDA Real Estate
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Комплекс в новом закрытом сообществе с разнообразной инфраструктурой для жизни, развлечений и отдыха.
Общественные точки притяжения: арт-объекты, прогулочные зоны, Workout, детские площадки, настольный теннис, уличные шахматы
Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендно…
Комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни.
Инвестиционная недвижимость подойдет как для краткосрочной, так и для долгосрочной аренды.
вид на джунгли
1 общий бассейн
11 частных бассейнов
тренажерный зал
зона для йоги
открытые и закрытые зоны коворкинга
рестор…
Продажа вилл в LOYO Villas Ubud, Бали
Продаются роскошные виллы в уникальном комплексе из 5 вилл - LOYO Villas Ubud, расположенном в самом сердце Бали, в Убуде. Это идеальное место для жизни и отдыха в окружении природы и культурных достопримечательностей.
1. Характеристики объекта
…
3
Рекомендовать
2
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Предлагаются виллы с уникальным дизайном с бассейном, небольшим садом и детской площадкой.
Резиденция располагает парковкой и рестораном.
Удобства и оснащение в доме
Система “безопасный дом”
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом сердце Бали, популярном среди ту…
Апартаменты с топовой локацией и развитой инфраструктурой.
Первоначальный взнос - 50%. Лизхолд: 30 лет + 30 лет
Апартаменты 28 кв.м. Под ключ, с ремонтом, мебелью и техникой. Уютная лоджия 3кв.м.
Расположение в прекрасном Убуде. Данный район является культурной столицей. Здесь много…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты в прекрасном Убуде.
Апартаменты с инвестиционной привлекательностью от 14.3% годовых (долгосрочная аренда); от 17.07% годовых (посуточная аренда).
Полная отделка «под ключ». Рост стоимости после завершения строительства 62%. LEASEHOLD 30 лет + 25 лет с продлением.
Срок с…
Апартаменты с видом на джунгли и водопад.
Апартаменты с инвестиционной привлекательностью от 14.3% годовых (долгосрочная аренда); от 17.07% годовых (посуточная аренда).
Полная отделка «под ключ». Рост стоимость после завершения строительства 62%. LEASEHOLD 30 лет + 25 лет с продлением.…
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Агентство
DDA Real Estate
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Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе острова Бали - Убуде. Комплекс расположен на территории, площадью 2400 м2 и состоит из 11 таунхаусов и 2 вилл. Виллы оборудованы 25 м2 бассейном, имеют придомовую территорию 120 м2 и террасу. Таунхаусы …
Семейная вилла с большой территорией.
Прогнозируемый ROI - 17%.
Концепция комплекса включает в себя:
- Система “безопасный дом”
- Управляющая компания с опытом работы с детьми
- Игровая зона для детей на каждой вилле
- Детское меню и игровая комната в ресторане при вилле
- В пешей…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты
Отдельный вход
Высота потолка: 4 метра
1 спальня
Площадь:
Здание - 29 м²
Цена: 72 500 $ (2 500 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный …
Таунхаус
2 спальни
Бассейн
Просторная терраса
Площадь:
Здание - 132,7 м²
Земля - 120 м²
Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² )
Доход от сдачи таунхауса в аренду:
Выручка в сутки: 180 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $
Выручка с учетом загрузки о…
Вилла с панорамным видом на джунгли и закат.
ROI – 17%, окупаемость за 6 лет. Ежегодный пассивный доход от посуточной аренды.
Каждая вилла обладает собственным бассейном. Дизайн интерьера выполнен в Балийском стиле из высококачественных материалов.
Вилла THE TWINS расположены на …
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DDA Real Estate
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