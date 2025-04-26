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Продажа новостроек в Гианьяре

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Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Жилой комплекс DZEN GREEN FIELDS VILLAS
Pejeng Kawan, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 108 м²
1 объект недвижимости 1
Видовая вилла на Бали. Вилла DZEN GREEN FIELDS VILLAS с видом на рисовые поля и Инфинити бассейном. Полностью меблированная вилла с современным интерьером в стиле «бохо». Также профессиональная система очистки с проточными ультрафиолетовыми фильтрами и многоступенчатыми фильтрами грубой и…
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Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Убуд, Индонезия
от
$330,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 2 этажа 2 спальни Бассейн Терраса Просторная гостиная Площадь: Здание - 183,5 м² Земля - 220 м² Цена: 365 000 $ (1 989 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 250 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 200 $ Выручка с уче…
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Baliray
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Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Коттеджный поселок Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Pejeng Kawan, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Таунхаус на Бали в Убуде № 501 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выруч…
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Baliray
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Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с живописными видами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$379,811
Откройте для себя уникальное сочетание комфорта, стиля и природной красоты на одном из самых живописных островов мира. Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы в привлекательной локации по соседству с Parq Ubud. Инфраструктура комплекса: спортивные площадки 2 бассейна детский аквапарк де…
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TRANIO
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Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс в самом сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$83,859
Предлагаются 38 апартаментов в современном комплексе в самом центре Убуда. Типы квартир: стандартные студии, стеклянные студии, апартаменты с арками и двухуровневые апартаменты. Квартиры идеально подойдут для перепродажи в процессе строительства или для сдачи в аренду цифровым кочевникам или…
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TRANIO
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Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$108,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с …
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Baliray
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Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$59,770
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблиз…
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TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$209,896
Проект с узнаваемой уникальной архитектурой, вдохновлённой традиционным глиняным ремеслом Бали, в духовном центре острова. Комплекс апартаментов и таунхаусов на Бали, где слились воедино традиционные индонезийские черты и современные архитектурные инновации. В проекте 28 апартаментов с 1 спа…
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TRANIO
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Жилой комплекс UBUD CITY Renaissance
Жилой комплекс UBUD CITY Renaissance
Убуд, Индонезия
от
$118,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Инвестиционные апартаменты в сердце Убуда. Заполняемость в Убуде 23%. Гарантированная окупаемость от сдачи в аренду и рост цены от востребованности района. Апартаменты UBUD CITY Renaissance с мобильным приложением для планирования отдыха (навигация, календарь и запись на мероприятия,…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Готовые к заселению виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$224,888
Виллы с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда. Форма владения: лизхолд на 25 лет. Прогноз арендной доходности от застройщика — 11–17%. Все юниты оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду. Заполняемость: 85% Расположение и объекты поблизости Убуд — сер…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл со спа-центром в самом сердце Бали, Убуд, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$146,927
Комплекс состоит из 66 премиальных таунхаусов, из которых к покупке доступны всего 6 односпальных и 12 двухспальных лотов. Инфраструктура комплекса гармонично вписана в ландшафт и естественным образом зонирована ручьем. Она включает: Ресепшн с внимательным персоналом; Премиальные спа в япон…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$349,826
Уютный жилой комплекс состоит из 9 квартир с общим бассейном и 3 вилл, каждая с приватным бассейном. Преимущества Недвижимость оборудована всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду. Полное страхование имущества. Расположение и объекты поблизости Убуд – один из старейших город…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс первоклассных вилл в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$254,873
Предлагается недвижимость в комплексе из 10 вилл с видом на рисовые террасы. Каждая вилла имеет инфинити-бассейн, зелёную зону и парковку. Земля freehold на 80 лет (с последующим продлением), leasehold на 30 лет (также с продлением). Преимущества Окупаемость - 4 года Удобная локация для по…
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TRANIO
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс квартир с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современный жилой комплекс квартир с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$164,918
Продаются апартаменты в новом комплексе с бассейном. Отличный вариант для инвестиций! Первичный депозит — 30%. Преимущества Полное страхование имущества Стоимость ниже рыночной на 30% Срок договора на имущество и землю — 25 лет 7 лет окупаемости Расположение и объекты поблизости Убуд — с…
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TRANIO
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Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильный жилой комплекс меблированных вилл с бассейнами в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$155,922
Предлагаются 42 двухуровневые виллы с 1 и 2 спальнями и панорамным видом на Убуд. Все виллы будут выполнены из натуральных деревянных материалов с использованием глубоких оттенков декора, максимально сохраняя концепцию магического Убуда. На территории комплекса будет пространство для йоги, с…
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TRANIO
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Апарт - отель в Убуде
Апарт - отель в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$109,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла 1 этаж Терраса Бассейн 1 спальня Площадь: Здание - 40 м² Цена: 108 000 $ (2 942 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сбор 1% (делится с по…
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Baliray
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Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Вилла Вилла на Бали в Убуде № 283
Убуд, Индонезия
от
$329,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Вилла 3 спальни Развитая инфраструктура района Вид на рисовые поля Бассейн Площадь: Здание - 230 м² Цена: 329 000 $ ( 1 430 $ за м²) Доход от сдачи в аренду: Выручка в сутки: 260 $ Загрузка - 80% Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 208 $ Выручка в год с уч…
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Baliray
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Вилла с видом на рисовые терассы
Вилла с видом на рисовые терассы
Убуд, Индонезия
от
$150,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 1 спальня 2 этажа Мини сад Гостевой туалет Гардеробная Площадь: Земля - 135 м² Здание - 87 м² Цена: 150 000 $ (1 724 $ за м² ) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 120 $ Загрузка - 80 % Выручка с учетом загрузки объекта в год - 34 560 $ Прибы…
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Baliray
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Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Стильные апартаменты «под ключ» с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$149,926
Продаются апартаменты в небольшом новом комплексе с 2 бассейнами. Отличный вариант для инвестиций! Первичный депозит — 30%. Преимущества Полное страхование имущества Стоимость ниже рыночной на 30% Срок договора на имущество и землю — 25 лет 7 лет окупаемости Расположение и объекты поблиз…
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TRANIO
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Вилла Вилла на Бали в Убуде
Вилла Вилла на Бали в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла 2 спальни 2 этажа Инфинити бассейн   Площадь: Площадь виллы - 117 м² Площадь участка - 190 м²   Цена: 240 000 $ (2 051 $ за м² )   Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 367 $ Загрузка - 59 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 216,5…
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Baliray
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$379,811
Предлагаются две последние виллы с инфинити-бассейном и зелёными окрестностями, стоимостью лотов 300 000 и 380 000 долларов. Современная виллы, спроектированные по уникальному проекту, будут построены с соблюдением европейских технологий и контролем качества на каждом этапе. Комфортная и про…
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TRANIO
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Вилла VILLA HARMONY
Вилла VILLA HARMONY
Kedewatan, Индонезия
от
$395,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 401 м²
1 объект недвижимости 1
Меблированная вилла в Балийском стиле. Вилла в окружении природы,в 5-ти минутах от пляжа Бату-Белиг. Готова к заселению. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Номер для некурящих; - Бесплатный вай-фай; - Кондиционер; - Ежедневная уборка; - Терраса; - Сад; - Прачечная. Распол…
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Вилла GREEN HAVEN
Вилла GREEN HAVEN
Убуд, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Видовая вилла в районе Убуд. Окупаемость виллы за 5,5 - 8 лет. Комплекс вилл уже сдается в аренду более года. Доходность на текущий момент составляет около 15% годовых, заполняемость более 85%. Лизхолд - 29 лет. Вилла создана в красивых светлых тонах, вблизи от развлечений, магазино…
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Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс двухуровневых вилл с бассейнами в Убуде, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$249,875
Уникальность проекта – в видовых характеристиках и планировке комплекса. Из каждой виллы открывается умиротворяющий вид на джунгли и на рисовые поля. На территории есть бассейн, спа, фитнес, ко-воркинг зона, ресторан на 30 мест. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в самом …
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TRANIO
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Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Вилла Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Убуд, Индонезия
от
$299,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Вилла 2 спальни Бассейн 60 м² Терраса 84 м² Сад Паркинг Площадь: Здание - 150 м² Земля - 530 м² Цена: 320 000 $ (2 133 $ за м²) Доход от сдачи виллы в аренду: Выручка в сутки: 285 $ Загрузка - 85 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 242 $ Выручка с учетом заг…
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Baliray
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Вилла GOLDEN PEARL
Вилла GOLDEN PEARL
Убуд, Индонезия
от
$441,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 96–507 м²
4 объекта недвижимости 4
Уникальная вилла в прекрасном Убуде. Рентабельность виллы от сдачи в аренду до 15%. Первоначальный взнос — 30%. Уютная вилла с дизайнерским современным ремонтом и мебелью. На территории собственный бассейн. Виллы варьируются различными планировками и площадью. Убуд является местом, …
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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл премиум класса с бассейнами, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$239,881
Предлагаются двух- и трёхспальные виллы с террасой, инфинити-бассейном и видом на джунгли. Это один из трёх проектов застройщика в самом сердце острова Бали - Убуде, культурном и духовном центре острова, популярном среди туристов своими достопримечательностями, природными красотами и спокойн…
Агентство
TRANIO
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Вилла Jungle Flower Villas
Вилла Jungle Flower Villas
Убуд, Индонезия
от
$280,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 87–150 м²
3 объекта недвижимости 3
Jungle Flower Villas  — это уникальный комплекс из 10 вилл, расположенный в самом сердце Бали, в Убуде. Этот культурный и духовный центр острова известен своими природными красотами и спокойной атмосферой. Виллы окружены джунглями и утопают в зелени, создавая ощущение полного уединения и гар…
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и зонами коворкинга, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$119,940
Комплекс состоит из 20 апартаментов и вилл, апартаментов всего 8. Инвестиционные объекты комплекса подходят не только для посуточной, но и для долгосрочной аренды. Комплекс располагает всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой: 1 общий бассейн 11 частных бассейнов тренажерный за…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс GOLDEN PEARL
Жилой комплекс GOLDEN PEARL
Убуд, Индонезия
от
$252,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Уникальные апартаменты в прекрасном Убуде. Рентабельность апартаментов от сдачи в аренду до 15%. Первоначальный взнос — 30%. Уютные апартаменты с дизайнерским современным ремонтом и мебелью. На территории собственный бассейн. Апартаменты уютной планировкой - 96 кв.м. Убуд является м…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла THE CUBE
Вилла THE CUBE
Убуд, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 240 м²
1 объект недвижимости 1
Двухэтажная вилла с панорамным видом и бассейном. ROI – 18,1%., окупаемость за 5,5 лет. Пассивная окупаемость от сдачи в аренду. Современная вилла с удобствами для комфортной жизни и отдыха, в районе Убуд. Также вилла имеет инвестиционную привлекательность. В данном районе постоянный…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты под аренду в развитом пространстве апарт-отеля, с доходностью от 12%, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$118,741
Комплекс в новом закрытом сообществе с разнообразной инфраструктурой для жизни, развлечений и отдыха. Общественные точки притяжения: арт-объекты, прогулочные зоны, Workout, детские площадки, настольный теннис, уличные шахматы Оценка доходности от застройщика: от 12% в год при средней арендно…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с видом на джунгли в жилом комплексе с зонами коворкинга, в 5 минутах от центра Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$219,890
Комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни. Инвестиционная недвижимость подойдет как для краткосрочной, так и для долгосрочной аренды. вид на джунгли 1 общий бассейн 11 частных бассейнов тренажерный зал зона для йоги открытые и закрытые зоны коворкинга рестор…
Агентство
TRANIO
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Вилла LOYO Villas 1 bd
Вилла LOYO Villas 1 bd
Убуд, Индонезия
от
$240,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 100 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа вилл в LOYO Villas Ubud, Бали  Продаются роскошные виллы в уникальном комплексе из 5 вилл - LOYO Villas Ubud, расположенном в самом сердце Бали, в Убуде. Это идеальное место для жизни и отдыха в окружении природы и культурных достопримечательностей. 1. Характеристики объекта …
Застройщик
LOYO & BONDAR
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Застройщик
LOYO & BONDAR
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Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс вилл с рестораном, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$389,806
Предлагаются виллы с уникальным дизайном с бассейном, небольшим садом и детской площадкой. Резиденция располагает парковкой и рестораном. Удобства и оснащение в доме Система “безопасный дом” Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом сердце Бали, популярном среди ту…
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TRANIO
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Жилой комплекс AURA APART
Жилой комплекс AURA APART
Убуд, Индонезия
от
$75,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты с топовой локацией и развитой инфраструктурой. Первоначальный взнос - 50%. Лизхолд: 30 лет + 30 лет Апартаменты 28 кв.м. Под ключ, с ремонтом, мебелью и техникой. Уютная лоджия 3кв.м. Расположение в прекрасном Убуде. Данный район является культурной столицей. Здесь много…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс PRESALE VODOPAD"
Жилой комплекс PRESALE VODOPAD"
Убуд, Индонезия
от
$67,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Апартаменты в прекрасном Убуде. Апартаменты с инвестиционной привлекательностью от 14.3% годовых (долгосрочная аренда); от 17.07% годовых (посуточная аренда). Полная отделка «под ключ». Рост стоимости после завершения строительства 62%. LEASEHOLD 30 лет + 25 лет с продлением. Срок с…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс VODOPAD
Жилой комплекс VODOPAD
Penestanan, Индонезия
от
$67,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 28–45 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты с видом на джунгли и водопад. Апартаменты с инвестиционной привлекательностью от 14.3% годовых (долгосрочная аренда); от 17.07% годовых (посуточная аренда). Полная отделка «под ключ». Рост стоимость после завершения строительства 62%. LEASEHOLD 30 лет + 25 лет с продлением.…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Serenity
Жилой комплекс Serenity
Pejeng Kawan, Индонезия
от
$195,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 133–184 м²
2 объекта недвижимости 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе острова Бали - Убуде. Комплекс расположен на территории, площадью 2400 м2 и состоит из 11 таунхаусов и 2 вилл. Виллы оборудованы 25 м2 бассейном, имеют придомовую территорию 120 м2 и террасу. Таунхаусы …
Агентство
Geo Estate
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Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Вилла JUNGLE FLOWER VILLAS I
Убуд, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 200 м²
1 объект недвижимости 1
Семейная вилла с большой территорией. Прогнозируемый ROI - 17%. Концепция комплекса включает в себя: - Система “безопасный дом” - Управляющая компания с опытом работы с детьми - Игровая зона для детей на каждой вилле - Детское меню и игровая комната в ресторане при вилле - В пешей…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Жилой комплекс Апартаменты в Убуде
Убуд, Индонезия
от
$72,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Апартаменты Отдельный вход Высота потолка: 4 метра 1 спальня Площадь: Здание - 29 м² Цена: 72 500 $ (2 500 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный …
Агентство
Baliray
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Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Коттеджный поселок Таунхаус с бассейном
Убуд, Индонезия
от
$240,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Таунхаус 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь: Здание - 132,7 м² Земля - 120 м² Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² ) Доход от сдачи таунхауса в аренду: Выручка в сутки: 180 $ Загрузка - 80 % Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $ Выручка с учетом загрузки о…
Агентство
Baliray
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Вилла THE TWINS
Вилла THE TWINS
Убуд, Индонезия
от
$350,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 247–263 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла с панорамным видом на джунгли и закат. ROI – 17%, окупаемость за 6 лет. Ежегодный пассивный доход от посуточной аренды. Каждая вилла обладает собственным бассейном. Дизайн интерьера выполнен в Балийском стиле из высококачественных материалов. Вилла THE TWINS расположены на …
Агентство
DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
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