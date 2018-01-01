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Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия

Ungasan, Индонезия
от
€147,995
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16
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О комплексе

Предлагаются различные виллы, таунхаусы и апартаменты в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га.

Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитнес-центром, супермаркетом и бутиками, школой и детским садом, бассейном с морской водой 40х50 м.

Преимущества
  • пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду
  • гибкая схема оплаты
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе Бали, рядом с 5-звездочными отелями, в 500 метрах от пляжа Меласти.

Местонахождение новостройки
Ungasan, Индонезия

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Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€147,995
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