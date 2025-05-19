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Жилой комплекс Pandawa Dream

Кутух, Индонезия
от
$105,000
30.05.2025
$105,000
27.05.2025
$110,000
28.03.2025
$98,000
03.12.2024
$98,378
;
14
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ID: 23199
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Кутух

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Перевод
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Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!

1. Объекты

Апартаменты с одной спальней:

- Площадь дома: 30,3 м2

- Холлвей: 3,7 м2

- Ванная комната: 3,4 м2

- Спальня: 9,0 м2

- Гостиная: 8,3 м2

- Балкон: 5,9 м2

Двухкомнатные квартиры:

- Площадь дома: 45 м2

- Холлвей: 4,0 м2

- Ванная комната: 3,7 м2

- Кухня: 5,9 м2

- Спальня: 9,4 м2

- Гостиная: 16,2 м2

- Балкон: 5,9 м2

Виллы с одной спальней:

- Площадь дома: 50 м2

- Спальня: 18,8 м2

- Балкон: 5 м2

- Кухонная гостиная: 30,6 м2

Двойные виллы:

- Площадь дома: 78 м2

- 1 спальня: 19,4 м2

- 2 спальни: 19,4 м2

- Балкон: 5 м2

- Кухонная гостиная: 42,33 м2

2. Преимущества комплекса:

- Обилие услуг и удобств, включая рестораны, бары, коворкинг, спа и развлечения

- Уникальные тематические бассейны и просторные зоны для принятия солнечных ванн

Просторная и современная коворкинг-зона с высокоскоростным интернетом


- Современный фитнес-центр и уютные зоны для отдыха и общения

- Наслаждайтесь расслабляющими спа-процедурами, массажем и услугами красоты

- Есть много ресторанов с разнообразной кухней

3. Уникальные особенности:

Полная юридическая поддержка
- Внутренняя отделка и мебель
- Проектирование и разработка дизайн-проектов
- Разработка бизнес-плана управления объектом после его завершения
- Строительный и технический надзор объекта
Консультирование по вопросам открытия компании, текущего счета, рабочих виз

4. Условия:

Высокая рентабельность (ROI 17%)
- План установки до 24 месяцев
- Завершение комплекса: 2027

Позвоните и забронируйте свою виллу в Pandawa Dream сегодня!

Интерактивный каталог

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 25.0 – 92.0
Цена за м², USD 2,766 – 5,000
Цена квартиры, USD 105,000 – 320,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 92.0
Цена за м², USD 3,478
Цена квартиры, USD 320,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 32.0 – 47.0
Цена за м², USD 2,766 – 3,438
Цена квартиры, USD 110,000 – 130,000

Местонахождение на карте

Кутух, Индонезия

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Новости застройщика

19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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