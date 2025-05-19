Жилой комплекс Pandawa Dream

Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!

1. Объекты

Апартаменты с одной спальней:

- Площадь дома: 30,3 м2

- Холлвей: 3,7 м2

- Ванная комната: 3,4 м2

- Спальня: 9,0 м2

- Гостиная: 8,3 м2

- Балкон: 5,9 м2

Двухкомнатные квартиры:

- Площадь дома: 45 м2

- Холлвей: 4,0 м2

- Ванная комната: 3,7 м2

- Кухня: 5,9 м2

- Спальня: 9,4 м2

- Гостиная: 16,2 м2

- Балкон: 5,9 м2

Виллы с одной спальней:

- Площадь дома: 50 м2

- Спальня: 18,8 м2

- Балкон: 5 м2

- Кухонная гостиная: 30,6 м2

Двойные виллы:

- Площадь дома: 78 м2

- 1 спальня: 19,4 м2

- 2 спальни: 19,4 м2

- Балкон: 5 м2

- Кухонная гостиная: 42,33 м2

2. Преимущества комплекса:

- Обилие услуг и удобств, включая рестораны, бары, коворкинг, спа и развлечения

- Уникальные тематические бассейны и просторные зоны для принятия солнечных ванн

Просторная и современная коворкинг-зона с высокоскоростным интернетом



- Современный фитнес-центр и уютные зоны для отдыха и общения

- Наслаждайтесь расслабляющими спа-процедурами, массажем и услугами красоты

- Есть много ресторанов с разнообразной кухней

3. Уникальные особенности:

Полная юридическая поддержка

- Внутренняя отделка и мебель

- Проектирование и разработка дизайн-проектов

- Разработка бизнес-плана управления объектом после его завершения

- Строительный и технический надзор объекта

Консультирование по вопросам открытия компании, текущего счета, рабочих виз

4. Условия:

Высокая рентабельность (ROI 17%)

- План установки до 24 месяцев

- Завершение комплекса: 2027

Позвоните и забронируйте свою виллу в Pandawa Dream сегодня!