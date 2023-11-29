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Коммерческая недвижимость в Индонезия

Бали
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3 объекта найдено
Коммерческая с парковкой, с двором в Бали, Индонезия
Коммерческая с парковкой, с двором
Бали, Индонезия
Продажа апарт-отеля категории 4 звезды, в Каннах в 5ти минутах ходьбы до знаменитого Дворца …
€10,00 млн
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Коммерческая в Бали, Индонезия
Коммерческая
Бали, Индонезия
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 3
Продажа отеля, категории 3*,площадью 2300 кв.м. Отель выгодно расположен на берегу реки Siag…
€6,90 млн
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Отель с личным бассейном в Бали, Индонезия
Отель с личным бассейном
Бали, Индонезия
Площадь 1 500 м²
Индонезия остров Бали, Семиньяк Роскошный бутик-отель Очень…
€5,84 млн
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