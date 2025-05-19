  1. Realting.com
Вилла XO Pandawa Villas

Кутух, Индонезия
от
$300,000
05.11.2025
$300,000
28.03.2025
$380,000
ID: 25526
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Кутух

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Сдача объекта: февраль 2026

Размер комплекса: 10 соток

Срок аренды земли: 30 лет


Преимущества комплекса:

  • Комплекс доступен во фрихолд
  • Rooftop на крыше комплекса с кинотеатром и рестораном
  • Популярная локация (5 минут до океана, туристический район)
  • Ликвидный дизайн
  • Cвоя управляющая компания
  • Апартаменты Leasehold 30 years, виллы Leasehold 80 years
  • Гибкие условия рассрочки: 20% первый взнос, следующие платежи поквартально/помесячно

 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 102.0
Цена за м², USD 3,725
Цена квартиры, USD 380,000

Местонахождение на карте

Кутух, Индонезия

