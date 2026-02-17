Жилой комплекс Y-WAY

Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ».



Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет.



Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу.



Удобства комплекса:

- Панорамный бассейн с видом на океан;

- Кинотеатр;

- Зона барбекю;

- Парковка;

- Зона отдыха;

- 1 минута до пляжа;

- Центр Чангу в 10 минутах от комплекса;

- В пешей доступности кафе и рестораны.



Первоначальный взнос 25%. Годовая рассрочка без процентов с помесячной выплатой.



Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

*стоимость указана на 10.10.2024г.