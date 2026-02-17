  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Чангу
  4. Жилой комплекс Y-WAY

Жилой комплекс Y-WAY

Чангу, Индонезия
от
$120,000
29.01.2026
$120,000
15.04.2024
$119,000
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 19404
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Чангу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ».

Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет.

Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу.

Удобства комплекса:
- Панорамный бассейн с видом на океан;
- Кинотеатр;
- Зона барбекю;
- Парковка;
- Зона отдыха;
- 1 минута до пляжа;
- Центр Чангу в 10 минутах от комплекса;
- В пешей доступности кафе и рестораны.

Первоначальный взнос 25%. Годовая рассрочка без процентов с помесячной выплатой.

Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!

*стоимость указана на 10.10.2024г.

Местонахождение на карте

Чангу, Индонезия
Образование
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

17.02.2026
Рынок недвижимости Бали в 2026 году: что происходит с ценами и арендой
09.02.2026
Проверка застройщика в Таиланде: на что обратить внимание инвестору
26.12.2025
Как выбрать агентство недвижимости: подробное руководство, чтобы не ошибиться и купить спокойно
17.12.2025
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с панорамным видом на океан в Нуса-Пениде, Индонезия
Batukandik, Индонезия
от
$283,528
Жилой комплекс ANTA OASIS
Tegalinggah, Индонезия
от
$93,000
Жилой комплекс Новый охраняемый комплекс вилл рядом с океаном, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$815,767
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Нуса-Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$161,164
Жилой комплекс Pre - Sale! Апартаменты в комплексе Sunny Ubud Family Resort 4*.
Убуд, Индонезия
от
$155,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Y-WAY
Чангу, Индонезия
от
$120,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Большой жилой комплекс с отелем, бассейнами и культовым пляжным клубом, Берава, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$166,138
Предлагаются номера в отельном комплексе от всемирно известного бренда с Бали. Комплекс расположен на территории популярного пляжного клуба Finns. Также на территории будут расположены: Бассейн на крыше только для взрослых Детский водный центр Splash Бассейн площадью 866 м2 25-метровый басс…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Показать все Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Жилой комплекс CANGGU SECRETS
Чангу, Индонезия
от
$209,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 60–85 м²
2 объекта недвижимости 2
Дизайнерские апартаменты в самом центре Чангу. Окупаемость: 6,2 - 9,9 лет Бутик-комплекс апартаментов в одном из самых туристических мест на острове. Апартаменты полностью меблированы и с дизайнерской отделкой. Выполнен в стиле фильма "Великий Гэтсби". Более 50 популярных кафе и рес…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 85.0
189,000 – 279,000
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс на берегу океана с бассейнами, зонами коворкинга и спа, Пандава, Бали, Индонезия
Кутух, Индонезия
от
$119,380
Комплекс премиум класса на берегу океана с собственной инфраструктурой. Это роскошный жилой комплекс, расположенный в живописном прибрежном районе, предлагающий уникальное сочетание культурных эстетик и современных удобств. Этот отельный комплекс создан для тех, кто ценит комфорт и практично…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Рынок недвижимости Бали в 2026 году: что происходит с ценами и арендой
17.02.2026
Рынок недвижимости Бали в 2026 году: что происходит с ценами и арендой
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
22.01.2026
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
30.12.2025
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
16.12.2025
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
31.10.2025
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
30.10.2025
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Показать все публикации