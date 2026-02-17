Жилой комплекс Y-WAY

Полностью меблированные апартаменты с отделкой «под ключ».
Окупаемость 5-6 лет. Гарантия на объект 5 лет.
Жилой комплекс расположен всего в 200 метрах от океана, в живописном районе Сесех, в самой перспективной локации Чангу.
Удобства комплекса:
- Панорамный бассейн с видом на океан;
- Кинотеатр;
- Зона барбекю;
- Парковка;
- Зона отдыха;
- 1 минута до пляжа;
- Центр Чангу в 10 минутах от комплекса;
- В пешей доступности кафе и рестораны.
Первоначальный взнос 25%. Годовая рассрочка без процентов с помесячной выплатой.
Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!
*стоимость указана на 10.10.2024г.