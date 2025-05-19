Вилла XO Canggu

Продажа вилл и апартаментов XO Project I Canggu в Чангу, Бали

Продаются роскошные виллы и апартаменты в уникальном комплексе XO Project I Canggu, расположенном на самой туристической улице Чангу - Batu Bolong. Этот комплекс идеально подходит для тех, кто любит быть в эпицентре событий и наслаждаться комфортом и современными удобствами.

1. Объекты

Односпальные апартаменты:

- Площадь дома: 32 м²

- Площадь участка: 42 м²

- Спальня/гостиная: 22 м²

- Кухня: 7 м²

- Санузел: 5 м²

- Прихожая: 3 м²

Двуспальные виллы:

- Площадь дома: 96 м²

- Площадь участка: 100 м²

- Спальня: 10 м²

- Вторая спальня: 15 м²

- Зал: 18 м²

- Кухня: 16 м²

- Санузел: 4 м²

- Гардероб: 4 м²

2. Преимущества комплекса

Rooftop XO:

- Открытое пространство площадью 400 м²

- Бар с закусками и прохладительными напитками

- Кинотеатр под звёздами

- Остеклённая переговорная для бизнес встреч

3. Уникальные особенности:

- Полное юридическое сопровождение

- Внутренняя отделка и меблирование

- Проектирование и разработка дизайн-проектов

- Разработка бизнес-плана по управлению объектом после сдачи

- Строительство и технический надзор объекта

- Консультирование по открытию компании, расчетного счета, рабочих виз

4. Условия:

- Высокая доходность (ROI 17%)

- Рассрочка до 18 месяцев

- Сдача комплекса: август 2025 года

Звоните и бронируйте свою виллу в XO Project I Canggu сегодня!