Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%

Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%
📊 Инвестиционные показатели
• Доходность: от 12% годовых
• Формат: вилла 1 Bedroom
• Премиальный район: Nusa Dua
• Рассрочка от застройщика
• Срок аренды земли: 27 лет + продление 25 лет
• Срок сдачи комплекса: 2028 год
📍 Локация
• Бали, район Nusa Dua
• около 700 метров до пляжа Geger Beach
• 20 минут до международного аэропорта Ngurah Rai
• рядом лучшие пляжи юга Бали
🏡 О проекте Green Village Nusa Dua
• премиальный жилой комплекс курортного формата
• территория проекта — 2,36 гектара
• современная архитектура и приватная атмосфера
• проект ориентирован на аренду и комфортное проживание
• профессиональная управляющая компания
🌴 Инфраструктура комплекса
• 4 ресторана с кухнями мира
• rooftop-бар и лаунж-пространства
• SPA-центр
• фитнес-зал
• падел-корт
• бассейны и зоны отдыха
👨👩👧👦 Семейная инфраструктура (редкость для Бали)
• в комплексе предусмотрен **детский кластер площадью около 1200 м²**
• игровые зоны и детский центр
• безопасная среда для проживания с детьми
• инфраструктура, ориентированная на семьи
Такие проекты на Бали встречаются редко — большинство комплексов ориентированы только на туристическую аренду. Green Village подходит не только для инвестиций, но и для комфортного семейного проживания.
🏡 Вилла 1 Bedroom
• приватная вилла в курортном комплексе
• собственная гостиная и спальня
• современный дизайнерский интерьер
• панорамное остекление и много естественного света
• приватная терраса и зона отдыха
• полностью меблирована
💼 Управление и доход
• профессиональная управляющая компания
• полное управление арендой
• маркетинг и продвижение
• обслуживание и клининг
• формат пассивного дохода для владельца
💳 Условия покупки
• бронирование объекта
• первый взнос от 25%
• рассрочка от застройщика на период строительства
• поэтапная оплата
🛡 Юридическая безопасность
• договор аренды земли: 27 лет с возможностью продления ещё на 25 лет
• прозрачная структура сделки
• все документы предоставляются покупателю
📌 Другие варианты вилл в комплексе
• Smart villa с бассейном — от $110 000
• 1 Bedroom villa — от $168 000
• 1 Bedroom villa с rooftop — от $188 000
• 2 Bedroom villa — от $225 000
• 3 Bedroom villa — от $420 000
Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель, расчёт доходности и доступные виллы.