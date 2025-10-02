Туристический комплекс Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%

Вилла на Бали 1 спальня • Green Village Nusa Dua • 700 м до океана • доходность от 12%

📊 Инвестиционные показатели

• Доходность: от 12% годовых

• Формат: вилла 1 Bedroom

• Премиальный район: Nusa Dua

• Рассрочка от застройщика

• Срок аренды земли: 27 лет + продление 25 лет

• Срок сдачи комплекса: 2028 год

📍 Локация

• Бали, район Nusa Dua

• около 700 метров до пляжа Geger Beach

• 20 минут до международного аэропорта Ngurah Rai

• рядом лучшие пляжи юга Бали

🏡 О проекте Green Village Nusa Dua

• премиальный жилой комплекс курортного формата

• территория проекта — 2,36 гектара

• современная архитектура и приватная атмосфера

• проект ориентирован на аренду и комфортное проживание

• профессиональная управляющая компания

🌴 Инфраструктура комплекса

• 4 ресторана с кухнями мира

• rooftop-бар и лаунж-пространства

• SPA-центр

• фитнес-зал

• падел-корт

• бассейны и зоны отдыха

👨‍👩‍👧‍👦 Семейная инфраструктура (редкость для Бали)

• в комплексе предусмотрен **детский кластер площадью около 1200 м²**

• игровые зоны и детский центр

• безопасная среда для проживания с детьми

• инфраструктура, ориентированная на семьи

Такие проекты на Бали встречаются редко — большинство комплексов ориентированы только на туристическую аренду. Green Village подходит не только для инвестиций, но и для комфортного семейного проживания.

🏡 Вилла 1 Bedroom

• приватная вилла в курортном комплексе

• собственная гостиная и спальня

• современный дизайнерский интерьер

• панорамное остекление и много естественного света

• приватная терраса и зона отдыха

• полностью меблирована

💼 Управление и доход

• профессиональная управляющая компания

• полное управление арендой

• маркетинг и продвижение

• обслуживание и клининг

• формат пассивного дохода для владельца

💳 Условия покупки

• бронирование объекта

• первый взнос от 25%

• рассрочка от застройщика на период строительства

• поэтапная оплата

🛡 Юридическая безопасность

• договор аренды земли: 27 лет с возможностью продления ещё на 25 лет

• прозрачная структура сделки

• все документы предоставляются покупателю

📌 Другие варианты вилл в комплексе

• Smart villa с бассейном — от $110 000

• 1 Bedroom villa — от $168 000

• 1 Bedroom villa с rooftop — от $188 000

• 2 Bedroom villa — от $225 000

• 3 Bedroom villa — от $420 000

Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель, расчёт доходности и доступные виллы.