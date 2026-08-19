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Новостройки в Джимбаране, Индонезия

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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и видами на океан в Джимбаране, Бали, Индонезия
Джимбаран, Индонезия
от
$422,807
Недвижимость европейского класса в тропическом раю Бали! В комплексе будет клубная инфраструктура для более чем 50 видов активностей - зоны отдыха, СПА, тренажёрный зал, бассейн, места для проведения мероприятий и т.д. К услугам жильцов на территории будет работать постоянный доктор и медсес…
Агентство
TRANIO
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Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
Вилла PRONOIA RESIDENCE
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Вилла PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Индонезия
от
$345,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла в 100 метрах от пляжа Джимбаран. ROI - 13.3%. Окупаемость за 7.5 лет. Архитектура виллы продумана до малейших деталей для комфортного проживания. Также вилла полностью меблирована с ванной комнатой в каждой спальне и собственным бассейном. Параллельно со строительством вилл на…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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