Новостройки в Джимбаране, Индонезия

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Продажа новостроек в Jimbaran

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Резиденция Elourea Residence Penthouse & 2 Bedroom Villas
Резиденция Elourea Residence Penthouse & 2 Bedroom Villas
Jimbaran, Индонезия
от
€144,951
Площадь 85–165 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Bali Creative Development
Elourea Residence ждет своих инвесторов и резидентов двумя роскошными вариантами: пентхаусом и виллой с 2 ​​спальнями. Каждый вариант выполнен из лучших материалов, чтобы создать роскошь и отдых на райском острове. Строительство Elourea Residence завершено на 40 % и будет завершено летом 2024 года. Чтобы следить за новостями о строительстве, вы можете подписаться на аккаунт проекта в Instagram: @elouraresidencedbali Учитывая популярность места, спрос на рынке недвижимости и гостиничного бизнеса, расчетный срок окупаемости варианта сдачи в аренду для инвесторов составляет 6-10 лет, а рентабельность инвестиций в вариант продажи после завершения проекта составляет около 30%.    
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