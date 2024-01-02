Новостройки в Джимбаране, Индонезия

Jimbaran, Индонезия

от €144,951

85–165 м² 2

Сдача в: 2024

Elourea Residence ждет своих инвесторов и резидентов двумя роскошными вариантами: пентхаусом и виллой с 2 ​​спальнями. Каждый вариант выполнен из лучших материалов, чтобы создать роскошь и отдых на райском острове. Строительство Elourea Residence завершено на 40 % и будет завершено летом 2024 года. Чтобы следить за новостями о строительстве, вы можете подписаться на аккаунт проекта в Instagram: @elouraresidencedbali Учитывая популярность места, спрос на рынке недвижимости и гостиничного бизнеса, расчетный срок окупаемости варианта сдачи в аренду для инвесторов составляет 6-10 лет, а рентабельность инвестиций в вариант продажи после завершения проекта составляет около 30%.