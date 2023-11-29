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Земельные участки в Индонезия

12 объектов найдено
Земельные участки в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Земельные участки
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 2500 кв.м. на тропическом остро…
€246,094
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Alesinvest Group
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Земельные участки в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Земельные участки
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 2200 кв.м. на тропическом остро…
€199,238
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Sengkol, Индонезия
Земельные участки
Sengkol, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 2000 кв.м. на острове Ломбок в …
€216,563
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Земельные участки
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Продается земельный участок под строительство на тропическом острове Ломбок в Индонезии обще…
€157,664
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Агентство
Alesinvest Group
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Земельные участки в Canggu, Индонезия
Земельные участки
Canggu, Индонезия
Продается эксклюзивная земля на первой линии в Сесех (Seseh Beach), сразу после Перененан ( …
€90,859
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Земельные участки с гаражом, с подвалом в Бали, Индонезия
Земельные участки с гаражом, с подвалом
Бали, Индонезия
Площадь 350 м²
Продажа участка земли в районе Круа де Гард, в одном из самых фешенебельных кварталов Канн. …
€4,50 млн
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Земельные участки в Бали, Индонезия
Земельные участки
Бали, Индонезия
Площадь 2 500 м²
Продается большой земельный участок в престижном районе между Супер Канн / Super Cannes и Го…
€5,00 млн
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Земельные участки в Бали, Индонезия
Земельные участки
Бали, Индонезия
Площадь 125 000 м²
Индонезия Остров для строительства отеля 5***** Красивый остр…
€10,60 млн
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Земельные участки в Бали, Индонезия
Земельные участки
Бали, Индонезия
Площадь 230 000 м²
Индонезия Восточная Нуса-Тенггара Остров с белоснежными пляжами …
€6,50 млн
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Земельные участки с лифтом в Бали, Индонезия
Земельные участки с лифтом
Бали, Индонезия
Площадь 24 170 м²
Индонезия о-в Бали Участок под строительство отеля Редкость…
€17,57 млн
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Земельные участки в Бали, Индонезия
Земельные участки
Бали, Индонезия
Площадь 550 000 м²
Индонезия о-в Ломбок Земельный участок под отель Земельный …
€23,77 млн
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Земельные участки в Бали, Индонезия
Земельные участки
Бали, Индонезия
Площадь 72 000 м²
Индонезия о-в Бали Земельный участок на первой линии Бо…
€46,75 млн
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