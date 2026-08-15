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Земельные участки в Индонезии

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22 объекта найдено
Участок земли в Tibubeneng, Индонезия
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Участок земли
Tibubeneng, Индонезия
🏴 Эксклюзив: земельный участок в самом сердце города Кангу — 90 % земель Бали не могут быть …
Цена по запросу
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Участок земли в Sumbawa Barat, Индонезия
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Участок земли
Sumbawa Barat, Индонезия
Площадь 15 000 м²
1,5 гектара по непревзойденной цене в Западной СумбавеПредставьте себе землю, где горизонт т…
$180,000
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Участок земли в Sumbawa Barat, Индонезия
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Участок земли
Sumbawa Barat, Индонезия
Площадь 10 000 м²
1 Гекатр в Западной Сумбаве с панорамным видом на океанОткройте для себя редкую возможность …
$150,000
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Участок земли в Benete, Индонезия
Участок земли
Benete, Индонезия
Площадь 2 600 м²
2 600 м2 Участок в 800 метрах от пляжа ДжеленгаОткройте для себя редкую возможность владеть …
$52,000
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Участок земли в Lombok Barat, Индонезия
Участок земли
Lombok Barat, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 18 300 кв.м. на тропическом ост…
$732,000
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Участок земли в Kuta, Индонезия
Участок земли
Kuta, Индонезия
Продается земельный участок 12 соток в собственность Freehold в центре туристического района…
$292,000
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Участок земли в Kuta, Индонезия
Участок земли
Kuta, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 6 800 кв.м. на тропическом остр…
$453,333
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Участок земли в Печату, Индонезия
Участок земли
Печату, Индонезия
Локация - полуостров Букит/ Улувату. Участок земли 20 соток (2.000м2) Форма владения: …
$550,000
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Участок земли в Jerowaru, Индонезия
Участок земли
Jerowaru, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 28 000 кв.м. на тропическом ост…
$1,18 млн
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Участок земли в Batas Desa Montong Ajan, Индонезия
Участок земли
Batas Desa Montong Ajan, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 12 776 кв.м. на тропическом ост…
$2,08 млн
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Участок земли в Lombok Barat, Индонезия
Участок земли
Lombok Barat, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 23 890 кв.м. на тропическом ост…
$1,92 млн
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Участок земли в Kuta, Индонезия
Участок земли
Kuta, Индонезия
Площадь 2 000 м²
Продается земельный участок под строительство общей площадью 2000 кв.м. на тропическом остро…
$266,667
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Участок земли в Pererenan, Индонезия
Участок земли
Pererenan, Индонезия
Земельный участок в Переренане — LOT 2Просторный земельный участок площадью 5770 м2, располо…
$4,65 млн
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Участок земли в Lombok Tengah, Индонезия
Участок земли
Lombok Tengah, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 12 000 кв.м. на тропическом ост…
$560,000
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Участок земли в Kuta, Индонезия
Участок земли
Kuta, Индонезия
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2450 м² + ДОМ НА ПРОДАЖУ В ЦЕНТРЕ КУТЫ | ОТ СОБСТВЕННИКА Земля 24,5 ара…
$575,000
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Участок земли в Kuta, Индонезия
Участок земли
Kuta, Индонезия
Продается земельный участок 12,5 соток + реновированная вилла в стиле Кантри в собственность…
$300,000
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Участок земли в Санур, Индонезия
Участок земли
Санур, Индонезия
В продаже три привлекательных участка земли на первой береговой линии! Все участки имеют не…
$48,500
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Участок земли в Южная Кута, Индонезия
Участок земли
Южная Кута, Индонезия
🏴 Земельный участок на склоне скалы площадью 140 акров — полуостров Букит Местоположение:…
Цена по запросу
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Участок земли в Унгасан, Индонезия
Участок земли
Унгасан, Индонезия
Площадь 32 500 м²
Участок расположен на клифе, откуда открываются захватывающие виды на пляж Меласти. Досту…
$47,300
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Участок земли в Batas Desa Montong Ajan, Индонезия
Участок земли
Batas Desa Montong Ajan, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 21 900 кв.м. на тропическом ост…
$438,000
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Участок земли в Bumbangku, Индонезия
Участок земли
Bumbangku, Индонезия
Продается земельный участок под строительство общей площадью 7 641 кв.м. на тропическом остр…
$203,760
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Участок земли в Bukit, Индонезия
Участок земли
Bukit, Индонезия
Локация - полуостров Букит | Green Bowl Beach Участок земли 53 сотки Аренда: Сто…
$530,000
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