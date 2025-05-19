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Вилла Jungle Flower Villas

Убуд, Индонезия
от
$390,000
18.07.2025
$390,000
28.03.2025
$280,000
06.12.2024
$240,000
29.05.2024
$185,000
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22 1
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ID: 19850
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Jungle Flower Villas  — это уникальный комплекс из 10 вилл, расположенный в самом сердце Бали, в Убуде. Этот культурный и духовный центр острова известен своими природными красотами и спокойной атмосферой. Виллы окружены джунглями и утопают в зелени, создавая ощущение полного уединения и гармонии с природой.

1. Виллы:

- Односпальные виллы площадью 87 м² на участке 135 м² с собственным бассейном, мини-садом и гостевым санузлом. 
- Двуспальные виллы площадью 158 м² на участке 200 м² с большими кухнями Open Space, мини-садом и двумя ванными комнатами. 

2. Концепции проживания:

Family+: 
- Виллы идеально подходят для семей с детьми
- На каждой вилле есть игровая зона, система безопасности для детей, детское меню в ресторане и услуги няни и аниматоров
- В пешей доступности детский сад и школа

Loyo Relax:
- Для романтического отдыха предусмотрены персональные тренировки по йоге, SPA на вилле, романтические ужины и экскурсии с гидами

3. Инфраструктура:

- Собственный ресторан с детской игровой комнатой
- Управляющая компания с опытом работы с детьми
- Оборудованные места для занятий йогой и персональный консьерж-сервис

4. Преимущества:

- Возможность рассрочки до 12 месяцев
- Высокий потенциал доходности с аренды виллы (ROI 17-21%)
- Полное юридическое сопровождение, внутренняя отделка и меблирование, разработка бизнес-плана и технический надзор за строительством
- Комплекс Jungle Flower Villas предлагает уникальное сочетание комфорта, уюта и природной красоты, делая его идеальным выбором как для семейного отдыха, так и для романтических путешествий

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 87.0 – 158.0
Цена за м², USD 2,468 – 3,218
Цена квартиры, USD 280,000 – 390,000

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

Видеообзор вилла Jungle Flower Villas

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Новости застройщика

19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
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