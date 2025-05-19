Вилла Jungle Flower Villas

Jungle Flower Villas — это уникальный комплекс из 10 вилл, расположенный в самом сердце Бали, в Убуде. Этот культурный и духовный центр острова известен своими природными красотами и спокойной атмосферой. Виллы окружены джунглями и утопают в зелени, создавая ощущение полного уединения и гармонии с природой.

1. Виллы:

- Односпальные виллы площадью 87 м² на участке 135 м² с собственным бассейном, мини-садом и гостевым санузлом.

- Двуспальные виллы площадью 158 м² на участке 200 м² с большими кухнями Open Space, мини-садом и двумя ванными комнатами.

2. Концепции проживания:

Family+:

- Виллы идеально подходят для семей с детьми

- На каждой вилле есть игровая зона, система безопасности для детей, детское меню в ресторане и услуги няни и аниматоров

- В пешей доступности детский сад и школа

Loyo Relax:

- Для романтического отдыха предусмотрены персональные тренировки по йоге, SPA на вилле, романтические ужины и экскурсии с гидами

3. Инфраструктура:

- Собственный ресторан с детской игровой комнатой

- Управляющая компания с опытом работы с детьми

- Оборудованные места для занятий йогой и персональный консьерж-сервис

4. Преимущества:

- Возможность рассрочки до 12 месяцев

- Высокий потенциал доходности с аренды виллы (ROI 17-21%)

- Полное юридическое сопровождение, внутренняя отделка и меблирование, разработка бизнес-плана и технический надзор за строительством

- Комплекс Jungle Flower Villas предлагает уникальное сочетание комфорта, уюта и природной красоты, делая его идеальным выбором как для семейного отдыха, так и для романтических путешествий