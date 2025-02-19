Вилла Dream View #4

Потрясающая вилла с уникальной локацией. ROI - 11%. Вилла идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Доступна рассрочка до 8 месяцев. Вилла в охраняемом спокойном поселке. Комплекс расположен на территории крупнейшего гольф-клуба. Вилла с террасой, три спальни, частный бассейн, кухня гостиная. Полностью меблирована и с новым ультрасовременным дизайном интерьера. Вилла в охраняемом спокойном поселке. Комплекс расположен на территории крупнейшего гольф-клуба. Живописный панорамный вид на зеленые леса и красивый океан. 7 минут от захватывающего пляжа Дримленд. Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы!