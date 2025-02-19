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Вилла Dream View #4

Wana Giri, Индонезия
от
$449,000
12.05.2025
$449,000
04.09.2024
$300,000
;
11
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21537
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Булеленг
  • Деревня
    Wana Giri

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Потрясающая вилла с уникальной локацией. ROI - 11%. Вилла идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Доступна рассрочка до 8 месяцев. Вилла в охраняемом спокойном поселке. Комплекс расположен на территории крупнейшего гольф-клуба. Вилла с террасой, три спальни, частный бассейн, кухня гостиная. Полностью меблирована и с новым ультрасовременным дизайном интерьера. Вилла в охраняемом спокойном поселке. Комплекс расположен на территории крупнейшего гольф-клуба. Живописный панорамный вид на зеленые леса и красивый океан. 7 минут от захватывающего пляжа Дримленд. Пишите или звоните, ответим на все Ваши вопросы!

Местонахождение на карте

Wana Giri, Индонезия

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Вилла Dream View #4
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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