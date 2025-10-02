  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali

Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali

Табанан, Индонезия
от
$268,000
от
$4,322/м²
BTC
3.1878066
ETH
167.0865756
USDT
264 967.4475626
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33283
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

📊 Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали

Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali

 

📈 Инвестиционные показатели

• Стоимость: от 268 000 USD

• Площадь: 62 м²

• Формат: двухуровневый гостиничный номер (Mezzanine Room)

• Ожидаемая доходность: 12,5–14% годовых

• Передача объекта: 1 квартал 2027 года

• Право владения: Leasehold 27 лет + продление 20 лет

 

📍 Локация и спрос

• Nuanu — крупнейший креативный город Бали на территории 44 гектаров

• 1M+ посетителей ожидается ежегодно

• Дефицит гостиничных номеров внутри кластера

• Пешеходная доступность всей инфраструктуры Nuanu

• Постоянный поток мероприятий и фестивалей

 

🏨 Преимущества формата

• Двухуровневый номер повышает средний чек аренды

• Более высокая заполняемость по сравнению с апартаментами

• Подходит для личного проживания до 180 дней в году

• Баланс доходности и капитализации

• Редкий формат внутри комплекса

 

🏗 Концепция проекта

• Первый инвестиционный отель внутри Nuanu Creative City

• 41 гостиничный номер

• Бассейн-лагуна 420 м²

• Rooftop-терраса с видом на океан

• Конференц-зал, ресторан, фитнес-зал, консьерж-сервис

 

💼 Условия приобретения

• Первый взнос: 30%

• График платежей: 30% + 30% + 20% + 20%

• Все расчёты через застройщика без банковского кредита

 

🛡 Юридическая безопасность

• Туристическое зонирование и разрешение на строительство (PBG)

• Отельная лицензия

• Международная управляющая компания

• Возможность гарантированной доходности 10,1% на первые 4 года

 

🏘 Другие варианты покупки в комплексе

• Standard Room 37 м² — от 166 000 USD

• Corner Room с балконом 47–48 м² — от 215 000 USD

• Mezzanine Room 72 м² — от 270 000 USD

• Возможность выбора формата под ст

ратегию дохода и бюджет инвестора

 

Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель и расчёт доходности.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Отель
Площадь, м² 37.0 – 47.0
Цена за м², USD 4,478 – 4,574
Цена квартиры, USD 165,700 – 215,000

Местонахождение на карте

Табанан, Индонезия
Образование
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Все новости
Похожие комплексы
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Унгасан, Индонезия
от
$129,900
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Унгасан, Индонезия
от
$159,900
Вы просматриваете
Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali
Табанан, Индонезия
от
$268,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Показать все Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Унгасан, Индонезия
от
$159,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
📊 Инвестиционный апартамент Amani Melasti — Sunset Suite Повышенная доходность | Окупаемость 7-8 лет| Управление Wyndham Hotels & Resorts Melasti Beach, Улувату 📈 Инвестиционная суть объекта Стоимость: 159 900 USD Доходность: 11–14% годовых Прогнозируемая окупаемость: 7–8 л…
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Показать все Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Отель Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts
Унгасан, Индонезия
от
$129,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
📊 Инвестиция в отель Amani Melasti на Бали Доходность 10–14% годовых | Окупаемость 7–9 лет | Управление Wyndham Hotels & Resorts Melasti Beach, Улувату 📈 Инвестиционные показатели • Ожидаемая доходность: 10–14% годовых • Прогнозируемая окупаемость: 7–9 лет • Формат: инвести…
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
22.01.2026
Готовый гостиничный бизнес на Бали: почему инвесторы делают ставку на уже работающие объекты
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
30.12.2025
Почему Убуд — новая жемчужина Бали
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
16.12.2025
7 ошибок, которых стоит избегать при инвестировании в недвижимость Бали
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
31.10.2025
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
30.10.2025
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
02.09.2025
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
Показать все публикации