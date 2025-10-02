Отель Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali

📊 Инвестиционный номер Mezzanine в X Hotel, Бали
Доходность до 14% годовых | Окупаемость 7–8 лет | Отельный формат под управлением Nuanu Creative City, Bali
📈 Инвестиционные показатели
• Стоимость: от 268 000 USD
• Площадь: 62 м²
• Формат: двухуровневый гостиничный номер (Mezzanine Room)
• Ожидаемая доходность: 12,5–14% годовых
• Передача объекта: 1 квартал 2027 года
• Право владения: Leasehold 27 лет + продление 20 лет
📍 Локация и спрос
• Nuanu — крупнейший креативный город Бали на территории 44 гектаров
• 1M+ посетителей ожидается ежегодно
• Дефицит гостиничных номеров внутри кластера
• Пешеходная доступность всей инфраструктуры Nuanu
• Постоянный поток мероприятий и фестивалей
🏨 Преимущества формата
• Двухуровневый номер повышает средний чек аренды
• Более высокая заполняемость по сравнению с апартаментами
• Подходит для личного проживания до 180 дней в году
• Баланс доходности и капитализации
• Редкий формат внутри комплекса
🏗 Концепция проекта
• Первый инвестиционный отель внутри Nuanu Creative City
• 41 гостиничный номер
• Бассейн-лагуна 420 м²
• Rooftop-терраса с видом на океан
• Конференц-зал, ресторан, фитнес-зал, консьерж-сервис
💼 Условия приобретения
• Первый взнос: 30%
• График платежей: 30% + 30% + 20% + 20%
• Все расчёты через застройщика без банковского кредита
🛡 Юридическая безопасность
• Туристическое зонирование и разрешение на строительство (PBG)
• Отельная лицензия
• Международная управляющая компания
• Возможность гарантированной доходности 10,1% на первые 4 года
🏘 Другие варианты покупки в комплексе
• Standard Room 37 м² — от 166 000 USD
• Corner Room с балконом 47–48 м² — от 215 000 USD
• Mezzanine Room 72 м² — от 270 000 USD
• Возможность выбора формата под ст
ратегию дохода и бюджет инвестора
Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель и расчёт доходности.