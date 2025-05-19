Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия

Проект с узнаваемой уникальной архитектурой, вдохновлённой традиционным глиняным ремеслом Бали, в духовном центре острова.
Комплекс апартаментов и таунхаусов на Бали, где слились воедино традиционные индонезийские черты и современные архитектурные инновации.
В проекте 28 апартаментов с 1 спальней и 12 таунхаусов с 2-3 спальнями. Также есть зона ресепшена и более 60 парковочных мест для автомобилей и велосипедов.
Форма владения землей: Leasehold 25 лет (С возможностью продления)
Консервативный годовой ROI - 12-17%
Управляющая компания решает все материально-технические и юридические вопросы.Преимущества
Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, живописные виды и джунгли, множество международных школ и развивающих центров для детей.
Рестораны, Parq Ubud, спа — всё в 2–5 минутах от комплекса. 10 минут до центра Убуда.
Недвижимость пользуется арендным спросом: в Убуде проходят регулярные туры для знакомства с аутентичной культурой острова.