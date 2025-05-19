Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия

Проект с узнаваемой уникальной архитектурой, вдохновлённой традиционным глиняным ремеслом Бали, в духовном центре острова.

Комплекс апартаментов и таунхаусов на Бали, где слились воедино традиционные индонезийские черты и современные архитектурные инновации.

В проекте 28 апартаментов с 1 спальней и 12 таунхаусов с 2-3 спальнями. Также есть зона ресепшена и более 60 парковочных мест для автомобилей и велосипедов.

Форма владения землей: Leasehold 25 лет (С возможностью продления)

Консервативный годовой ROI - 12-17%

Управляющая компания решает все материально-технические и юридические вопросы.

Арендная доходность до 20% при ставке около 150 долларов в сутки и заполняемости до 79%. Оценка прироста стоимости в период стройки — до 25%.

Анализ экспертов Tranio показал: по сочетанию инфраструктуры и цены м2 проект превосходит соседние аналоги в локации. Средняя цена м2 в конкурентных объектах в Убуде — около 2,5 тыс. долларов, что на 20% дороже, чем в этом проекте.

Застройщик даёт гарантию на строительную конструкцию на 5 лет. Недвижимость застрахована в швейцарской страховой компании ZURICH от материального ущерба и катаклизмов.

В проекте своя управляющая компания с консьерж-сервисом. Все юниты сдаются с полной отделкой и меблировкой. Инвестор получает готовый к сдаче в аренду юнит.

Доступна беспроцентная рассрочка 30/30/30/10.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, живописные виды и джунгли, множество международных школ и развивающих центров для детей.

Рестораны, Parq Ubud, спа — всё в 2–5 минутах от комплекса. 10 минут до центра Убуда.

Недвижимость пользуется арендным спросом: в Убуде проходят регулярные туры для знакомства с аутентичной культурой острова.