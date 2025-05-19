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Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$210,664
18.05.2025
$210,664
17.05.2025
$209,887
16.05.2025
$210,027
14.05.2025
$211,718
13.05.2025
$209,461
11.05.2025
$209,008
10.05.2025
$209,707
09.05.2025
$208,004
08.05.2025
$207,247
07.05.2025
$207,964
14.04.2025
$207,031
13.04.2025
$207,152
12.04.2025
$207,923
11.04.2025
$212,624
10.04.2025
$213,489
09.04.2025
$214,561
08.04.2025
$204,217
06.04.2025
$204,338
05.04.2025
$202,477
04.04.2025
$205,181
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ID: 14754
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In CRM: 2348782
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Проект с узнаваемой уникальной архитектурой, вдохновлённой традиционным глиняным ремеслом Бали, в духовном центре острова.

Комплекс апартаментов и таунхаусов на Бали, где слились воедино традиционные индонезийские черты и современные архитектурные инновации.

В проекте 28 апартаментов с 1 спальней и 12 таунхаусов с 2-3 спальнями. Также есть зона ресепшена и более 60 парковочных мест для автомобилей и велосипедов.

Форма владения землей: Leasehold 25 лет (С возможностью продления)

Консервативный годовой ROI - 12-17%

Управляющая компания решает все материально-технические и юридические вопросы.

Преимущества
  • Арендная доходность до 20% при ставке около 150 долларов в сутки и заполняемости до 79%. Оценка прироста стоимости в период стройки — до 25%.
  • Анализ экспертов Tranio показал: по сочетанию инфраструктуры и цены м2 проект превосходит соседние аналоги в локации. Средняя цена м2 в конкурентных объектах в Убуде — около 2,5 тыс. долларов, что на 20% дороже, чем в этом проекте.
  • Застройщик даёт гарантию на строительную конструкцию на 5 лет. Недвижимость застрахована в швейцарской страховой компании ZURICH от материального ущерба и катаклизмов.
  • В проекте своя управляющая компания с консьерж-сервисом. Все юниты сдаются с полной отделкой и меблировкой. Инвестор получает готовый к сдаче в аренду юнит.
  • Доступна беспроцентная рассрочка 30/30/30/10.
Расположение и объекты поблизости

Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, живописные виды и джунгли, множество международных школ и развивающих центров для детей.

Рестораны, Parq Ubud, спа — всё в 2–5 минутах от комплекса. 10 минут до центра Убуда.

Недвижимость пользуется арендным спросом: в Убуде проходят регулярные туры для знакомства с аутентичной культурой острова.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Комплекс апартаментов и таунхаусов с бассейнами и зелёным ландшафтом, Убуд, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$210,664
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