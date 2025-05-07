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Продажа новостроек в Карангасем

Kecamatan Karangasem
18
Candidasa
2
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Вилла SALTY JIM GWK
Вилла SALTY JIM GWK
Bukit, Индонезия
от
$630,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 284 м²
1 объект недвижимости 1
Современная вилла с развитой инфраструктурой. Возможность приобретения с беспроцентной рассрочкой. ROI - 11%. Вилла SALTY JIM GWK с сауной, зоной для йоги, бассейном. Ландшафтный дизайн, красивая архитектура и озелененная территория. Вилла с дизайном интерьера и мебелью. Инфраструкт…
Агентство
DDA Real Estate
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Вилла SEAFORA GWK
Вилла SEAFORA GWK
Bukit, Индонезия
от
$385,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 142–255 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла с изысканной архитектурой. Первоначальный взнос 30%. Вилла с мебелью и разными удобствами для комфортного проживания: барбекю, музыкальная система для всей виллы, бассейн с водой из океана. Также есть кофемашина, соковыжималка, PlayStation. На территории комплекса: - Ресто…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Вилла возле океана
Вилла Вилла возле океана
Bukit, Индонезия
от
$437,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла Личный бассейн Живописная терраса 3 спальни 1 гостиная Площадь: Площадь участка - 300 м² Здание - 125 м² Цена: 437 500 $ (3 500 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расх…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс PANDAWA RESIDENCE
Жилой комплекс PANDAWA RESIDENCE
Bukit, Индонезия
от
$134,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 40–153 м²
4 объекта недвижимости 4
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове. Комплекс создан для постоянного проживания и инвестиций.  Спроектировано 4 ряда двухэтажных вилл с красивым видом на океан. 3 блока комфортабельных апартаментов. На крыше имеется укромная зона для медитации и йоги, зона отды…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый меблированных комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем Меласти, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$384,808
Предлагаются меблированные виллы с бассейном, летней кухней и зоной барбекю. Резиденция располагает спа-центром, рестораном, тренажерным залом, детской игровой комнатой, мини-парком, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащен…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа-центром и детским лагерем, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, спа-центром и детским лагерем, Букит, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$164,918
В этом комплексе стихия воды представлена многочисленными бассейнами, среди которых большой бассейн-лагуна на Буките, и спа-центром, погружающим в атмосферу релакса и безмятежности. Уникальная особенность комплекса - вода, которую можно будет попробовать только здесь. Особенности 2 ресторан…
Агентство
TRANIO
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Вилла NEAT HOUSE GWK
Вилла NEAT HOUSE GWK
Bukit, Индонезия
от
$135,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
Эксклюзивная вилла с панорамными окнами. Доходность от аренды, гарантированный рост цены. Вилла NEAT HOUSE GWK с современным дизайном, частным бассейном в окружении зеленых насаждений. Вся мебель и техника включена в стоимость. Потолки 6 метров. Натуральный камень в отделке стен. До…
Агентство
DDA Real Estate
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Вилла с видом на океан
Вилла с видом на океан
Bukit, Индонезия
от
$490,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла Индивидуальный бассейн Вид на океан 1 спальня Площадь: Площадь участка - 250 м² Здание - 100 м² Цена: 490 000 $ (4 900 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и нал…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Candidasa, Индонезия
от
$197,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 40–213 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую территорию 25 гектаров. Развитая инфраструктура 12,000 м2 с акцентом на высокий уровень сервиса делают комплекс местом притяжения талантливых, амбициозных и успешных людей со всего мира. Этот проект …
Агентство
Geo Estate
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Резиденция в отельном комплексе
Резиденция в отельном комплексе
Kecamatan Karangasem, Индонезия
от
$178,515
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Предлагаем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана в одном из самых живописных уголков Бали — пляже Virgin в районе Карангасем, в 4,5 км от посёлка Чанди-Даса. Роскошный 4-этажный гостиничный комплекс включает 84 номера, каждый из которых предлаг…
Агентство
Darton Global
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Агентство
Darton Global
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Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Таунхаус с завораживающей архитектурой. Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Постоянный рост цен на недвижимость в связи с застройкой туристической зоны. Быстрая окупаемость вложений за 5-7 лет благодаря высокой заполняемости острова. Функциональный дизайн TOWNHO…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$289,856
Предлагаются двухэтажные виллы в двух соседних комплексах. Из 13 вилл к покупке доступны 7. Виллы расположены рядом с премиальным районом Нуса Дуа в окружении самых дорогих отелей и лучших пляжей на острове. Благодаря новой четырёхполосной трассе от аэропорта до полуострова, земли комплекса …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс стильных таунхаусов с бассейнами в Буките, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$124,938
Таунхаусы площадью 40 м2 имеют огороженный участок 100 м2 с бассейном и зоной отдыха. На территории комплекса есть общий бассейн, кофейня и ко-воркинг зона. Leasehold - 30 лет. Срок строительства - 12 месяцев. План платежей: В день подписания договора 30% от суммы первого платежа по договор…
Агентство
TRANIO
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Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Вилла MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Индонезия
от
$190,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 102 м²
2 объекта недвижимости 2
Вилла в двух минутах от пляжа. Прогнозируемый ROI - 17%. Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Беспроцентные платежи на 12 месяцев. Объект для инвестиций с высокой доходностью! Гарантированный рост цены! Комплекс MELASTI DREAM RESIDENCE с современной архитектурой. Внутрен…
Агентство
DDA Real Estate
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Апарт - отель Апартаменты у океана
Апарт - отель Апартаменты у океана
Bukit, Индонезия
от
$162,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты Индивидуальный бассейн Терраса 1 спальня Площадь: Апартаменты - 45 м² Цена: 162 000 $ (3 600 $ за м²) Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов. Общие расходы и налоги: Нотариальный сб…
Агентство
Baliray
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Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Виллы среди тропического парка в 500 метрах от пляжа, Нунггалан, Бали, Индонезия
Bukit, Индонезия
от
$388,307
Проект расположен на закрытой территории площадью 77 соток, среди тропического парка рядом с рекой. Всего в 500 метрах находится спуск на один из живописных диких пляжей Улувату. Комплекс включает 24 двуспальные виллы с приватными бассейнами и парковкой,а также кафе и парк для прогулок. Земл…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в элитном комплексе с первоклассной инфраструктурой, Чанди Даса, Мангис, Бали, Индонезия
Candidasa, Индонезия
от
$1,99 млн
Комплекс вилл прямо на берегу океана с видом на священную гору Агунг (высотой около 3 км). Проект включает 250 вилл, дома на первой линии имеют личные бассейны с морской водой. На площади 12000 м2 будет ресторан, кафе, пекарня, ко-воркинг, СПА, спортзал, школа на 300 учеников, детский сад, и…
Агентство
TRANIO
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Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Коттеджный поселок TAWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновационными комплектующими уровня 5ти - звездочных отелей TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим ви…
Агентство
Риэлтор без границ
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