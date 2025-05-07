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Современная вилла с развитой инфраструктурой.
Возможность приобретения с беспроцентной рассрочкой. ROI - 11%.
Вилла SALTY JIM GWK с сауной, зоной для йоги, бассейном. Ландшафтный дизайн, красивая архитектура и озелененная территория. Вилла с дизайном интерьера и мебелью.
Инфраструкт…
Вилла с изысканной архитектурой.
Первоначальный взнос 30%.
Вилла с мебелью и разными удобствами для комфортного проживания: барбекю, музыкальная система для всей виллы, бассейн с водой из океана.
Также есть кофемашина, соковыжималка, PlayStation.
На территории комплекса:
- Ресто…
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла
Личный бассейн
Живописная терраса
3 спальни
1 гостиная
Площадь:
Площадь участка - 300 м²
Здание - 125 м²
Цена: 437 500 $ (3 500 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расх…
Эксклюзивный комплекс вилл и апартаментов на райском острове.
Комплекс создан для постоянного проживания и инвестиций.
Спроектировано 4 ряда двухэтажных вилл с красивым видом на океан. 3 блока комфортабельных апартаментов. На крыше имеется укромная зона для медитации и йоги, зона отды…
Предлагаются меблированные виллы с бассейном, летней кухней и зоной барбекю.
Резиденция располагает спа-центром, рестораном, тренажерным залом, детской игровой комнатой, мини-парком, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащен…
В этом комплексе стихия воды представлена многочисленными бассейнами, среди которых большой бассейн-лагуна на Буките, и спа-центром, погружающим в атмосферу релакса и безмятежности. Уникальная особенность комплекса - вода, которую можно будет попробовать только здесь.
Особенности
2 ресторан…
Эксклюзивная вилла с панорамными окнами.
Доходность от аренды, гарантированный рост цены.
Вилла NEAT HOUSE GWK с современным дизайном, частным бассейном в окружении зеленых насаждений. Вся мебель и техника включена в стоимость. Потолки 6 метров. Натуральный камень в отделке стен.
До…
Вилла
Индивидуальный бассейн
Вид на океан
1 спальня
Площадь:
Площадь участка - 250 м²
Здание - 100 м²
Цена: 490 000 $ (4 900 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и нал…
Жилой комплекс реализован в соответствии с концепцией «живи, работай, отдыхай» и имеет общую территорию 25 гектаров. Развитая инфраструктура 12,000 м2 с акцентом на высокий уровень сервиса делают комплекс местом притяжения талантливых, амбициозных и успешных людей со всего мира. Этот проект …
Предлагаем уникальную возможность инвестировать в премиум недвижимость на первой линии океана в одном из самых живописных уголков Бали — пляже Virgin в районе Карангасем, в 4,5 км от посёлка Чанди-Даса.
Роскошный 4-этажный гостиничный комплекс включает 84 номера, каждый из которых предлаг…
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Агентство
Darton Global
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Таунхаус с завораживающей архитектурой.
Рост стоимости аренды увеличивается на 10—15% каждый год. Постоянный рост цен на недвижимость в связи с застройкой туристической зоны. Быстрая окупаемость вложений за 5-7 лет благодаря высокой заполняемости острова.
Функциональный дизайн TOWNHO…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются двухэтажные виллы в двух соседних комплексах. Из 13 вилл к покупке доступны 7. Виллы расположены рядом с премиальным районом Нуса Дуа в окружении самых дорогих отелей и лучших пляжей на острове. Благодаря новой четырёхполосной трассе от аэропорта до полуострова, земли комплекса …
Таунхаусы площадью 40 м2 имеют огороженный участок 100 м2 с бассейном и зоной отдыха. На территории комплекса есть общий бассейн, кофейня и ко-воркинг зона.
Leasehold - 30 лет. Срок строительства - 12 месяцев.
План платежей:
В день подписания договора 30% от суммы первого платежа по договор…
Вилла в двух минутах от пляжа.
Прогнозируемый ROI - 17%.
Оплата: 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Беспроцентные платежи на 12 месяцев.
Объект для инвестиций с высокой доходностью! Гарантированный рост цены! Комплекс MELASTI DREAM RESIDENCE с современной архитектурой.
Внутрен…
Апартаменты
Индивидуальный бассейн
Терраса
1 спальня
Площадь:
Апартаменты - 45 м²
Цена: 162 000 $ (3 600 $ за м²)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сб…
Проект расположен на закрытой территории площадью 77 соток, среди тропического парка рядом с рекой. Всего в 500 метрах находится спуск на один из живописных диких пляжей Улувату.
Комплекс включает 24 двуспальные виллы с приватными бассейнами и парковкой,а также кафе и парк для прогулок.
Земл…
Комплекс вилл прямо на берегу океана с видом на священную гору Агунг (высотой около 3 км). Проект включает 250 вилл, дома на первой линии имеют личные бассейны с морской водой. На площади 12000 м2 будет ресторан, кафе, пекарня, ко-воркинг, СПА, спортзал, школа на 300 учеников, детский сад, и…
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновационными комплектующими уровня 5ти - звездочных отелей
TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим ви…