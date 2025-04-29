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Продажа новостроек в Bima

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Жилой комплекс SKY GARDEN
Жилой комплекс SKY GARDEN
Desa Rora, Индонезия
от
$110,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 40 м²
2 объекта недвижимости 2
Современные апартаменты с отделкой под ключ.  Рост цены более чем на 25%. Арендная доходность - 15%. Апартаменты с мебелью и отделкой премиум-класса. Пять минут до океана.  Премиальный жилой комплекс с пятизвездочным сервисом и инфраструктурой. 5 минут до океана. Атмосфера рассла…
Агентство
DDA Real Estate
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