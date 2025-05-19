Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия

Предлагаются апартаменты и виллы в отреставрированном комплексе с готовностью в середине 2025 года. Сейчас к покупке доступны 5 апартаментов и 3 виллы с собственными участками. Все апартаменты односпальные, а виллы имеют планировки с тремя или четырьмя спальнями. Из инфраструктуры в комплексе есть 4 бассейна, зоны отдыха вокруг них и прогулочные зоны.

Недвижимость оборудована всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду, находится в зоне, подходящей для ведения туристической деятельности. Лизхолд - 25 лет.

Преимущества

Застройщик оценивает стоимость суток на вилле - от 290 до 350 долларов в зависимости от типа виллы со средней заполняемостью в Убуде в 80%. Стоимость суток в апартаменте колеблется от 130 до 190 долларов.

Полное страхование имущества.

Расположение и объекты поблизости

Убуд – один из старейших городов Бали. Именно здесь расположено большинство достопримечательностей. От комплекса до центра Убуда можно добраться всего за 5 минут.