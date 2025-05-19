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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$351,108
18.05.2025
$351,108
17.05.2025
$349,812
16.05.2025
$350,046
14.05.2025
$352,863
13.05.2025
$349,101
11.05.2025
$348,349
10.05.2025
$349,512
09.05.2025
$346,674
08.05.2025
$345,412
07.05.2025
$346,605
14.04.2025
$345,051
13.04.2025
$345,254
12.04.2025
$346,539
11.04.2025
$354,373
10.04.2025
$355,816
09.04.2025
$357,602
08.04.2025
$357,380
06.04.2025
$357,592
05.04.2025
$354,334
04.04.2025
$359,067
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ID: 22165
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394467
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Предлагаются апартаменты и виллы в отреставрированном комплексе с готовностью в середине 2025 года. Сейчас к покупке доступны 5 апартаментов и 3 виллы с собственными участками. Все апартаменты односпальные, а виллы имеют планировки с тремя или четырьмя спальнями. Из инфраструктуры в комплексе есть 4 бассейна, зоны отдыха вокруг них и прогулочные зоны.

Недвижимость оборудована всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду, находится в зоне, подходящей для ведения туристической деятельности. Лизхолд - 25 лет.

Преимущества

Застройщик оценивает стоимость суток на вилле - от 290 до 350 долларов в зависимости от типа виллы со средней заполняемостью в Убуде в 80%. Стоимость суток в апартаменте колеблется от 130 до 190 долларов.

Полное страхование имущества.

Расположение и объекты поблизости

Убуд – один из старейших городов Бали. Именно здесь расположено большинство достопримечательностей. От комплекса до центра Убуда можно добраться всего за 5 минут.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на джунгли в Убуде, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$351,108
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Агентство
DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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