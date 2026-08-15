Индонезию называют страной тысячи островов, и пусть это не совсем так, она держит пальму первенства как популярное туристическое направление. Потому посетившие ее всерьез задумываются о том, чтобы купить жилье в Индонезии как для постоянного проживания, так и для инвестирования.

Преимущества покупки недвижимости в Индонезии

В Индонезии активно развивается рынок жилья, но это не только новостройки. Большой спрос со стороны туристов побуждает инвесторов выкупать объекты вторичного рынка и проводить их реставрацию и модернизацию, после чего перепродавать или сдавать в аренду. Однако есть и варианты покупки его для постоянного проживания. Вот какие преимущества в этом помогают:

Доступная стоимость. По сравнению с другими тропическими странами, цены на недвижимость в Индонезии остаются относительно низкими — в пределах $1000–4000 за квадратный метр.

По сравнению с другими тропическими странами, цены на недвижимость в Индонезии остаются относительно низкими — в пределах $1000–4000 за квадратный метр. Высокая доходность. Если купить недвижимость в Индонезии именно для сдачи в аренду, то она вполне может принести до 8–15% от своей стоимости в год (хотя более реалистичны цифры составляют 6–10%).

Если купить недвижимость в Индонезии именно для сдачи в аренду, то она вполне может принести до 8–15% от своей стоимости в год (хотя более реалистичны цифры составляют 6–10%). Развитая инфраструктура. Популярные регионы предлагают все необходимое — от современных ТРЦ до международных школ.

Популярные регионы предлагают все необходимое — от современных ТРЦ до международных школ. Инвестиционный потенциал. Строительство новых объектов и рост туризма повышают стоимость активов.

Популярные районы в Индонезии для покупки недвижимости иностранцами

Выбор региона — важный шаг для тех, кто хочет купить недвижимость в Индонезии. Рассмотрим самые востребованные локации:

Бали (Чангу, Семиньяк, Убуд). Остров мечты с развитой инфраструктурой. Чангу привлекает серферов и цифровых кочевников, Семиньяк — любителей роскоши, а Убуд — ценителей природы и йоги. Средняя стоимость жилья в Индонезии здесь: виллы — $150,000–$400,000, апартаменты — $80,000–$200,000.

Остров мечты с развитой инфраструктурой. Чангу привлекает серферов и цифровых кочевников, Семиньяк — любителей роскоши, а Убуд — ценителей природы и йоги. Средняя стоимость жилья в Индонезии здесь: виллы — $150,000–$400,000, апартаменты — $80,000–$200,000. Джакарта. Столица с деловой активностью, которая идеальна для инвестиций в квартиры и коммерческие объекты. Средняя цена: $1500–$3000 за м².

Столица с деловой активностью, которая идеальна для инвестиций в квартиры и коммерческие объекты. Средняя цена: $1500–$3000 за м². Ломбок. Спокойный сосед Бали, где развивается туризм. Подходит для тех, кто ищет уединение. Виллы стоят от $100,000, земельные участки — от $20,000.

Спокойный сосед Бали, где развивается туризм. Подходит для тех, кто ищет уединение. Виллы стоят от $100,000, земельные участки — от $20,000. Батам. Остров рядом с Сингапуром, популярный среди экспатов. Средняя стоимость домов: $80,000–$150,000.

Цены на недвижимость в Индонезии

Рынок предлагает разнообразные варианты: от компактных апартаментов до роскошных вилл. Вторичный рынок не отстает от первичного, и на нем можно найти апартаменты, студии, виллы, таунхаусы и земельные участки.

Средние цены на недвижимость в Индонезии:

Тип недвижимости Средняя цена (USD) Примечания Студия $50,000–$100,000 В туристических зонах Апартаменты $80,000–$250,000 1–3 спальни, новостройки Вилла $150,000–$500,000 С бассейном, 2–4 спальни Таунхаус $100,000–$200,000 В жилых комплексах Участок $20,000–$100,000 Зависит от локации

Нюансы покупки недвижимости в Индонезии

Покупка недвижимости в Индонезии для иностранцев имеет свои особенности. Основное ограничение — невозможность владеть землей на праве полной собственности (Hak Milik). Вместо этого иностранцы оформляют долгосрочную аренду (Hak Sewa) или право пользования (Hak Pakai) на срок до 80 лет с возможностью продления.

Особенности и требования:

Налоги. При покупке взимается налог на передачу права (5% от стоимости) и НДС (11% в 2024 году, 12% с 2025 года). Ежегодный налог на недвижимость — около 0,5%.

При покупке взимается налог на передачу права (5% от стоимости) и НДС (11% в 2024 году, 12% с 2025 года). Ежегодный налог на недвижимость — около 0,5%. Документы . Паспорт, договор аренды или сертификат Hak Pakai, подтверждение оплаты налогов.

. Паспорт, договор аренды или сертификат Hak Pakai, подтверждение оплаты налогов. Ограничения. Ипотека для иностранцев практически недоступна, поэтому покупка обычно за счет собственных средств.

Этапы покупки:

Выбор объекта. Изучите каталог недвижимости через агентства или застройщиков. Уточните статус объекта (новостройка или вторичка). Проверка юридической чистоты. Нотариус подтверждает отсутствие долгов и прав третьих лиц. Заключение договора. Подписывается соглашение о долгосрочной аренде или праве пользования.

После этого нужно завершить оплату по сделке или внести депозит, если речь идет о рассрочке. Подтвердив зачисление средств, нотариус оформляет сертификат, подтверждающий право собственности, и вы получаете ключи и документы.