Индонезию называют страной тысячи островов, и пусть это не совсем так, она держит пальму первенства как популярное туристическое направление. Потому посетившие ее всерьез задумываются о том, чтобы купить жилье в Индонезии как для постоянного проживания, так и для инвестирования.
Преимущества покупки недвижимости в Индонезии
В Индонезии активно развивается рынок жилья, но это не только новостройки. Большой спрос со стороны туристов побуждает инвесторов выкупать объекты вторичного рынка и проводить их реставрацию и модернизацию, после чего перепродавать или сдавать в аренду. Однако есть и варианты покупки его для постоянного проживания. Вот какие преимущества в этом помогают:
- Доступная стоимость. По сравнению с другими тропическими странами, цены на недвижимость в Индонезии остаются относительно низкими — в пределах $1000–4000 за квадратный метр.
- Высокая доходность. Если купить недвижимость в Индонезии именно для сдачи в аренду, то она вполне может принести до 8–15% от своей стоимости в год (хотя более реалистичны цифры составляют 6–10%).
- Развитая инфраструктура. Популярные регионы предлагают все необходимое — от современных ТРЦ до международных школ.
- Инвестиционный потенциал. Строительство новых объектов и рост туризма повышают стоимость активов.
Популярные районы в Индонезии для покупки недвижимости иностранцами
Выбор региона — важный шаг для тех, кто хочет купить недвижимость в Индонезии. Рассмотрим самые востребованные локации:
- Бали (Чангу, Семиньяк, Убуд). Остров мечты с развитой инфраструктурой. Чангу привлекает серферов и цифровых кочевников, Семиньяк — любителей роскоши, а Убуд — ценителей природы и йоги. Средняя стоимость жилья в Индонезии здесь: виллы — $150,000–$400,000, апартаменты — $80,000–$200,000.
- Джакарта. Столица с деловой активностью, которая идеальна для инвестиций в квартиры и коммерческие объекты. Средняя цена: $1500–$3000 за м².
- Ломбок. Спокойный сосед Бали, где развивается туризм. Подходит для тех, кто ищет уединение. Виллы стоят от $100,000, земельные участки — от $20,000.
- Батам. Остров рядом с Сингапуром, популярный среди экспатов. Средняя стоимость домов: $80,000–$150,000.
Цены на недвижимость в Индонезии
Рынок предлагает разнообразные варианты: от компактных апартаментов до роскошных вилл. Вторичный рынок не отстает от первичного, и на нем можно найти апартаменты, студии, виллы, таунхаусы и земельные участки.
Средние цены на недвижимость в Индонезии:
|Тип недвижимости
|Средняя цена (USD)
|Примечания
|Студия
|$50,000–$100,000
|В туристических зонах
|Апартаменты
|$80,000–$250,000
|1–3 спальни, новостройки
|Вилла
|$150,000–$500,000
|С бассейном, 2–4 спальни
|Таунхаус
|$100,000–$200,000
|В жилых комплексах
|Участок
|$20,000–$100,000
|Зависит от локации
Нюансы покупки недвижимости в Индонезии
Покупка недвижимости в Индонезии для иностранцев имеет свои особенности. Основное ограничение — невозможность владеть землей на праве полной собственности (Hak Milik). Вместо этого иностранцы оформляют долгосрочную аренду (Hak Sewa) или право пользования (Hak Pakai) на срок до 80 лет с возможностью продления.
Особенности и требования:
- Налоги. При покупке взимается налог на передачу права (5% от стоимости) и НДС (11% в 2024 году, 12% с 2025 года). Ежегодный налог на недвижимость — около 0,5%.
- Документы. Паспорт, договор аренды или сертификат Hak Pakai, подтверждение оплаты налогов.
- Ограничения. Ипотека для иностранцев практически недоступна, поэтому покупка обычно за счет собственных средств.
Этапы покупки:
- Выбор объекта. Изучите каталог недвижимости через агентства или застройщиков. Уточните статус объекта (новостройка или вторичка).
- Проверка юридической чистоты. Нотариус подтверждает отсутствие долгов и прав третьих лиц.
- Заключение договора. Подписывается соглашение о долгосрочной аренде или праве пользования.
После этого нужно завершить оплату по сделке или внести депозит, если речь идет о рассрочке. Подтвердив зачисление средств, нотариус оформляет сертификат, подтверждающий право собственности, и вы получаете ключи и документы.