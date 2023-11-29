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Жильё в Индонезия

Бали
339
West Nusa Tenggara
184
Ungasan
25
Денпасар
19
Canggu
15
Pecatu
15
Kerobokan
13
Seminyak
13
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627 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Tibubeneng, Индонезия
VIP
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
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Квартира 1 спальня в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Студия 30 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€63,510
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу в 500 метрах о…
€236,233
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Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Villa Kamboja, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Villa Kamboja, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Новая готовая вилла от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный кли…
€90,859
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Вилла 2 спальни с c ремонтом в Padangsambian, Индонезия
Вилла 2 спальни с c ремонтом
Padangsambian, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаем купить виллу от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный…
€81,773
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
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Дом 3 спальни в Kerobokan Klod, Индонезия
Дом 3 спальни
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-класса. Зак…
€735,955
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Sanur, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
€445,208
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€240,776
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€206,249
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€122,659
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€153,551
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€149,917
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Jelantik, Индонезия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Jelantik, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
€127,202
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированные апартаменты с топовой локацией.Апартаменты двухуровневые, современно…
€149,917
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
€299,834
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
€184,443
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с Онлайн-показ в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната с балконом, с Онлайн-показ
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Уютные апартаменты в окружении рисовых полей.Апартаменты 20 кв.м. Полная отделка "под ключ».…
€33,618
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DDA Real Estate
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
€280,000
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Доходная недвижимость для жизни и инвестиций. Комплекс из 209 объектов в топовой локации Чан…
€135,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов в 4 минутах от пляжа Бату Болонг. Инфраструктура к…
€180,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Комплекс роскошных вилл в заповедной зоне в Буките. Потрясающая красота скалистых пляжей, пр…
€500,000
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Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
€225,000
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Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бали, Индонезия
Квартира 1 комната с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 20 м²
Жилой комплекс апартаментов, который находится у пляжа Melasti, район Унгасан. Инфраструктур…
€70,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
€260,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Новый эксклюзивный проект в Улувату. Жемчужина в сердце Балийского острова. Рядом с Drifter …
€190,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Современный жилой комплекс, невысокие высококлассные таунхаусы в идиллическом месте,…
€320,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Комплекс находится всего в 500 метрах от пляжа в районе Чангу, Бату Болонг. Это …
€180,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс 3 - это просторная вилла на 3 спальни с панорамным видом на джунгли в удобной ло…
€367,978
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Застройщик
Green Hills inc
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс - это современная вилла с инфинити бассейном и панорамныйм видом на джунгли.  …
€318,005
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

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