Вилла Pandawa Dream

Проект Pandawa Dream от LOYO&BONDAR - это место, где роскошь встречает выгодные инвестиции!
1. Объекты
Апартаменты с одной спальней:
- Площадь дома: 30,3 м2
- Холлвей: 3,7 м2
- Ванная комната: 3,4 м2
- Спальня: 9,0 м2
- Гостиная: 8,3 м2
- Балкон: 5,9 м2
Двухкомнатные квартиры:
- Площадь дома: 45 м2
- Холлвей: 4,0 м2
- Ванная комната: 3,7 м2
- Кухня: 5,9 м2
- Спальня: 9,4 м2
- Гостиная: 16,2 м2
- Балкон: 5,9 м2
Виллы с одной спальней:
- Площадь дома: 50 м2
- Спальня: 18,8 м2
- Балкон: 5 м2
- Кухонная гостиная: 30,6 м2
Двойные виллы:
- Площадь дома: 78 м2
- 1 спальня: 19,4 м2
- 2 спальни: 19,4 м2
- Балкон: 5 м2
- Кухонная гостиная: 42,33 м2
2. Преимущества комплекса:
- Обилие услуг и удобств, включая рестораны, бары, коворкинг, спа и развлечения
- Уникальные тематические бассейны и просторные зоны для принятия солнечных ванн
Просторная и современная коворкинг-зона с высокоскоростным интернетом
- Современный фитнес-центр и уютные зоны для отдыха и общения
- Наслаждайтесь расслабляющими спа-процедурами, массажем и услугами красоты
- Есть много ресторанов с разнообразной кухней
3. Уникальные особенности:
Полная юридическая поддержка
- Внутренняя отделка и мебель
- Проектирование и разработка дизайн-проектов
- Разработка бизнес-плана управления объектом после его завершения
- Строительный и технический надзор объекта
Консультирование по вопросам открытия компании, текущего счета, рабочих виз
4. Условия:
Высокая рентабельность (ROI 17%)
- План установки до 24 месяцев
- Завершение комплекса: 2027
Позвоните и забронируйте свою виллу в Pandawa Dream сегодня!