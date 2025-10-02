  1. Realting.com
Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

Унгасан, Индонезия
$159,900
$4,997/м²
ID: 33236
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

📊 Инвестиционный апартамент Amani Melasti — Sunset Suite

Повышенная доходностьОкупаемость 7-8 лет| Управление Wyndham Hotels & Resorts

Melasti Beach, Улувату

📈 Инвестиционная суть объекта

Стоимость: 159 900 USD

Доходность: 11–14% годовых

Прогнозируемая окупаемость: 7–8 лет

Формат: Sunset Suite — категория с повышенным арендным спросом

Этаж: 4

Сдача комплекса: 2 квартал 2027 года

Право владения: Leasehold 30 + 30 лет

🔑 Почему этот юнит сильнее базовых вариантов

* ориентация на закат — более высокий средний чек проживания

* 4 этаж — лучший баланс вида и ликвидности

* категория Suite — повышенный спрос у туристов среднего и высокого бюджета

* лучше подходит для перепродажи после ввода в эксплуатацию

🏨 Модель дохода

Профессиональное отельное управление международным оператором.

Централизованная аренда без участия собственника.

Стабильная загрузка за счёт брендированного формата.

📍 Локация

Melasti Beach — одна из самых посещаемых пляжных зон юга Бали.

Район Улувату демонстрирует устойчивый рост стоимости недвижимости и высокий туристический поток.

💼 Условия покупки

Первый взнос: 25–30%

Рассрочка: поквартальная, 6 кварталов

 

🛡 Юридическая безопасность

Проведён Due Diligence проекта.

Документы на землю и строительство предоставляются по запросу.

Сделка сопровождается международным брокером.

Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель и расчёт доходности.

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия
Новости застройщика

02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
