Отель Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

📊 Инвестиционный апартамент Amani Melasti — Sunset Suite
Повышенная доходность | Окупаемость 7-8 лет| Управление Wyndham Hotels & Resorts
Melasti Beach, Улувату
📈 Инвестиционная суть объекта
Стоимость: 159 900 USD
Доходность: 11–14% годовых
Прогнозируемая окупаемость: 7–8 лет
Формат: Sunset Suite — категория с повышенным арендным спросом
Этаж: 4
Сдача комплекса: 2 квартал 2027 года
Право владения: Leasehold 30 + 30 лет
🔑 Почему этот юнит сильнее базовых вариантов
* ориентация на закат — более высокий средний чек проживания
* 4 этаж — лучший баланс вида и ликвидности
* категория Suite — повышенный спрос у туристов среднего и высокого бюджета
* лучше подходит для перепродажи после ввода в эксплуатацию
🏨 Модель дохода
Профессиональное отельное управление международным оператором.
Централизованная аренда без участия собственника.
Стабильная загрузка за счёт брендированного формата.
📍 Локация
Melasti Beach — одна из самых посещаемых пляжных зон юга Бали.
Район Улувату демонстрирует устойчивый рост стоимости недвижимости и высокий туристический поток.
💼 Условия покупки
Первый взнос: 25–30%
Рассрочка: поквартальная, 6 кварталов
🛡 Юридическая безопасность
Проведён Due Diligence проекта.
Документы на землю и строительство предоставляются по запросу.
Сделка сопровождается международным брокером.
Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель и расчёт доходности.