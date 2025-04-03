  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Sanur

Продажа новостроек в Sanur

квартиры
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонезия
Sanur, Индонезия
от
$488,971
Проект расположен на первой линии побережья Индийского океана c завораживающими видами и атмосферой курорта. Резиденты комплекса получат доступ к 8000м2 премиальной инфраструктуры, пятизвездочному сервису и обслуживанию на уровне лучших отелей мира. Комплекс состоит из апартаментов с панорам…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс таунхаусов и вилл в Сануре, Бали, Индонезия
Sanur, Индонезия
от
$354,255
Продаются меблированные виллы и таунхаусы с личными бассейнами и парковками в небольшом комплексе. Интерьер пропитан вдохновляющим духом Japandi, придавая вашему дому уникальный характер. Изысканная простота и способность подчеркнуть важные детали, создавая атмосферу элегантности и спокойств…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти