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-Бутик-отель с уникальной архитектурой
и экологичными материалами
-Первая линия у озера Батур с видом на вулкан.
-Лаунж-зоны с камином
для вечернего отдыха
-Пространства для уединения с видами
на природу.
-Инновационная планировка продумана так,
чтобы каждый уголок отеля сочетал в …
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Агентство
Darton Global
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