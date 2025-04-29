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Продажа новостроек в Банглях

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Коммерция . Предложение по покупке уникального отеля
Коммерция . Предложение по покупке уникального отеля
Toya Bungkah, Индонезия
от
$8,00 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
-Бутик-отель с уникальной архитектурой и экологичными материалами -Первая линия у озера Батур с видом на вулкан. -Лаунж-зоны с камином для вечернего отдыха -Пространства для уединения с видами на природу. -Инновационная планировка продумана так, чтобы каждый уголок отеля сочетал в …
Агентство
Darton Global
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Агентство
Darton Global
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