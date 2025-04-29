Toya Bungkah, Индонезия

-Бутик-отель с уникальной архитектурой и экологичными материалами -Первая линия у озера Батур с видом на вулкан. -Лаунж-зоны с камином для вечернего отдыха -Пространства для уединения с видами на природу. -Инновационная планировка продумана так, чтобы каждый уголок отеля сочетал в …