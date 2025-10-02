Вилла N618 / Six One Eight — вилла на Бали • Доходность до 18% • Всего 4 резиденции

Премиальная вилла от застройщика N618 / Six One Eight — вилла на Бали • Доходность до 18% • Всего 4 резиденции

📈 Инвестиционные показатели

• Ожидаемая доходность от аренды: 13–14% годовых

• Совокупная доходность до 18% годовых

• Рост стоимости к сдаче объекта: ~15%

• Потенциал роста цены за 3 года: до 30%

• Потенциал роста цены за 5 лет: до 45–50%

🏡 Параметры виллы

• Площадь виллы: ≈ 210–230 м²

• Площадь земельного участка: ≈ 200–250 м²

• Формат: приватная вилла премиум-класса

• Приватный бассейн 42 м²

• Панорамные стеклянные фасады

• Rooftop-терраса с видом на океан

• Архитектурный стиль Japandi (японский минимализм + скандинавская эстетика)

• Ограниченная коллекция — всего 4 виллы в проекте

📍 Локация

• 300 метров до пляжа с чёрным песком

• 10 минут до Чангу

• Рядом Nuanu Creative City — крупнейший креативный кластер Бали

• Сочетание океана, природы и инфраструктуры

🏨 Управление и доход

• Международная управляющая компания OXO

• Маркетинг и заполняемость объекта

• Финансовая отчётность собственнику

• Формат пассивного дохода без участия владельца

💼 Условия приобретения

• Рассрочка на период строительства

• Гибкий график платежей

• Возможность полной оплаты со скидкой

🛡 Юридическая безопасность

• Туристическое зонирование

• Документы на землю и строительство предоставляются по запросу

• Прозрачная структура сделки

• Возможность расчётов через эскроу-счёт

Оставляйте комментарии, направлю финансовую модель и расчёт доходности.