  Вилла N618 / Six One Eight — вилла на Бали • Доходность до 18% • Всего 4 резиденции

Вилла N618 / Six One Eight — вилла на Бали • Доходность до 18% • Всего 4 резиденции

Beraban, Индонезия
от
$750,000
BTC
8.9211007
ETH
467.5930287
USDT
741 513.3793731
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
25 1
ID: 33303
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан
  • Деревня
    Beraban

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Премиальная вилла от застройщика N618 / Six One Eight — вилла на Бали • Доходность до 18% • Всего 4 резиденции

 

📈 Инвестиционные показатели

• Ожидаемая доходность от аренды: 13–14% годовых

• Совокупная доходность до 18% годовых

• Рост стоимости к сдаче объекта: ~15%

• Потенциал роста цены за 3 года: до 30%

• Потенциал роста цены за 5 лет: до 45–50%

 

🏡 Параметры виллы

• Площадь виллы: ≈ 210–230 м²
• Площадь земельного участка: ≈ 200–250 м²
• Формат: приватная вилла премиум-класса
• Приватный бассейн 42 м²
• Панорамные стеклянные фасады
• Rooftop-терраса с видом на океан
• Архитектурный стиль Japandi (японский минимализм + скандинавская эстетика)
• Ограниченная коллекция — всего 4 виллы в проекте

 

📍 Локация

• 300 метров до пляжа с чёрным песком

• 10 минут до Чангу

• Рядом Nuanu Creative City — крупнейший креативный кластер Бали

• Сочетание океана, природы и инфраструктуры

 

🏨 Управление и доход

• Международная управляющая компания OXO

• Маркетинг и заполняемость объекта

• Финансовая отчётность собственнику

• Формат пассивного дохода без участия владельца

 

💼 Условия приобретения

• Рассрочка на период строительства

• Гибкий график платежей

• Возможность полной оплаты со скидкой

 

🛡 Юридическая безопасность

• Туристическое зонирование

• Документы на землю и строительство предоставляются по запросу

• Прозрачная структура сделки

• Возможность расчётов через эскроу-счёт

 

Оставляйте комментарии, направлю финансовую модель и расчёт доходности.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 230.0
Цена за м², USD 3,478
Цена квартиры, USD 800,000

Местонахождение на карте

Beraban, Индонезия
Образование
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор вилла N618 / Six One Eight — вилла на Бали • Доходность до 18% • Всего 4 резиденции

02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
