Вилла N618 / Six One Eight — вилла на Бали • Доходность до 18% • Всего 4 резиденции

Премиальная вилла от застройщика N618 / Six One Eight — вилла на Бали • Доходность до 18% • Всего 4 резиденции
📈 Инвестиционные показатели
• Ожидаемая доходность от аренды: 13–14% годовых
• Совокупная доходность до 18% годовых
• Рост стоимости к сдаче объекта: ~15%
• Потенциал роста цены за 3 года: до 30%
• Потенциал роста цены за 5 лет: до 45–50%
🏡 Параметры виллы
• Площадь виллы: ≈ 210–230 м²
• Площадь земельного участка: ≈ 200–250 м²
• Формат: приватная вилла премиум-класса
• Приватный бассейн 42 м²
• Панорамные стеклянные фасады
• Rooftop-терраса с видом на океан
• Архитектурный стиль Japandi (японский минимализм + скандинавская эстетика)
• Ограниченная коллекция — всего 4 виллы в проекте
📍 Локация
• 300 метров до пляжа с чёрным песком
• 10 минут до Чангу
• Рядом Nuanu Creative City — крупнейший креативный кластер Бали
• Сочетание океана, природы и инфраструктуры
🏨 Управление и доход
• Международная управляющая компания OXO
• Маркетинг и заполняемость объекта
• Финансовая отчётность собственнику
• Формат пассивного дохода без участия владельца
💼 Условия приобретения
• Рассрочка на период строительства
• Гибкий график платежей
• Возможность полной оплаты со скидкой
🛡 Юридическая безопасность
• Туристическое зонирование
• Документы на землю и строительство предоставляются по запросу
• Прозрачная структура сделки
• Возможность расчётов через эскроу-счёт
Оставляйте комментарии, направлю финансовую модель и расчёт доходности.