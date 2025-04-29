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Продажа новостроек в Nusa Penida Subdistrict

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с панорамным видом на океан в Нуса-Пениде, Индонезия
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с панорамным видом на океан в Нуса-Пениде, Индонезия
Batukandik, Индонезия
от
$270,116
Это современный премиальный комплекс, в котором будет все необходимое для отдыха и ярких эмоций: ресторан, люксовый SPА и панорамная сауна с видом на океан. Комплекс из 25 вилл находится на возвышении с видом на потрясающие закаты. Каждая вилла имеет личный бассейн и полностью меблирована. В…
Агентство
TRANIO
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