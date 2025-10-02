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Коттеджный посёлок Moono

Батуан, Индонезия
от
$150,000
НДС
BTC
1.7842201
ETH
93.5186057
USDT
148 302.6758746
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20
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ID: 38099
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Сукавати
  • Деревня
    Батуан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Местонахождение на карте

Батуан, Индонезия
Образование
Продуктовые магазины
Финансы

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Новости застройщика

02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
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Вы просматриваете
Коттеджный посёлок Moono
Батуан, Индонезия
от
$150,000
НДС
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