  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Wana Giri
  4. Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE

Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE

Wana Giri, Индонезия
от
$355,200
;
8
Оставить заявку
ID: 4612
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Булеленг
  • Деревня
    Wana Giri

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату.

Дома расположены среди белых скал, с полным ремонтом «под ключ» с потрясающим видом на океан. С беспроцентной рассрочкой 24 месяца.

В пешей доступности пляжи Impossibles и Bingin.

Бали является одним из самых привлекательных для инвестиций в недвижимость с высоким потенциалом дохода.

Комплекс оснащен удобствами для комфортного проживания:
- 5-звездочный персональный консьерж-сервиc
- Ресторан на территории отеля и два бассейна (включая 68-метровый infinity-pool)
- Тренажерный зал и Wellness-centre
- Детский клуб
- Круглосуточная охрана и полный штат сотрудников на месте

Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение.


Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.

Местонахождение на карте

Wana Giri, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 10 минутах от пляжа Санур, Бали, Индонезия
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$699,069
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с видом на океан в 2 минутах от пляжа Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$318,348
Жилой комплекс NUGRAA RESIDENCE
Чангу, Индонезия
от
$142,000
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Чангу, Индонезия
от
$123,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и видом на море в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$363,116
Вы просматриваете
Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Индонезия
от
$355,200
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$333,270
Предлагаются таунхаусы и вилла с бассейнами и парковочными местами. Комплекс состоит из виллы и 4 таунхаусов и располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Особенности квартир Вилла. Просторная и стильная гостиная в светлых тонах с панорамными окнами и и…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Baza Kedungu
Жилой комплекс Baza Kedungu
Жилой комплекс Baza Kedungu
Жилой комплекс Baza Kedungu
Жилой комплекс Baza Kedungu
Показать все Жилой комплекс Baza Kedungu
Жилой комплекс Baza Kedungu
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$79,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Апартаменты в 300 метрах от океана. Условия рассрочки: 30% первоначальный внос и рассрочка до конца строительства. Лисхолд 27лет. Также индивидуальные условия оплаты. Сдача комплекса во 2-м квартале 2026 года. Апартаменты полностью меблированы. Уникальный вид со всех сторон комплекс…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Показать все Жилой комплекс XO PROJECT I
Жилой комплекс XO PROJECT I
Чангу, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 37–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный комплекс совмещающий в себе виллы и апартаменты. Прогнозируемая окупаемость - 17%. Внутренняя дизайнерская отделка и мебель входят в стоимость. Жилой комплекс с удобствами и разнообразной инфраструктурой, популярный район Чангу востребован среди туристов и обладает всем н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0
160,000
Вилла
100.0
350,000
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
31.10.2025
Почему спрос на wellness-туризм растет на 10% ежегодно и как на нем заработать инвестору?
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
30.10.2025
Черная пятница на Бали: виллы от известного застройщика со скидкой 30%
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
02.10.2025
Отельный бизнес на Бали vs жилая недвижимость: сравниваем на реальных примерах
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
02.09.2025
Медицина на Бали: цены, страховка и лучшие клиники для иностранцев
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Показать все публикации