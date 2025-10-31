Жилой комплекс LUXURY AMALI RESIDENCE

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату.
Дома расположены среди белых скал, с полным ремонтом «под ключ» с потрясающим видом на океан. С беспроцентной рассрочкой 24 месяца.
В пешей доступности пляжи Impossibles и Bingin.
Бали является одним из самых привлекательных для инвестиций в недвижимость с высоким потенциалом дохода.
Комплекс оснащен удобствами для комфортного проживания:
- 5-звездочный персональный консьерж-сервиc
- Ресторан на территории отеля и два бассейна (включая 68-метровый infinity-pool)
- Тренажерный зал и Wellness-centre
- Детский клуб
- Круглосуточная охрана и полный штат сотрудников на месте
Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.