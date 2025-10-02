  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Beraban
  Вилла Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali

Вилла Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali

Beraban, Индонезия
от
$249,700
от
$2,387/м²
BTC
2.9701318
ETH
155.6773057
USDT
246 874.5211059
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17 1
ID: 33255
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан
  • Деревня
    Beraban

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

📊 Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали

Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali

 

📈 Инвестиционные показатели

• Стоимость: 249 700 USD

• Площадь: 104,6 м²

• Формат: 2-спальная приватная вилла

• Доход от аренды: около 32 000 USD в год (реалистичный сценарий)

• Срок окупаемости: 7,7 лет

• Сдача проекта: 2028 год

• Право владения: Leasehold 25–30 лет

 

📍 Локация и спрос

• Nuanu — крупнейший культурно-технологический кластер Бали с мастер-планом застройки

• До океана — около 3 минут

• До Canggu — около 20 минут

• В пешей доступности международные школы, SPA-центры, фитнес-пространства, рестораны и арт-локации

• Высокий спрос со стороны семейных арендаторов и долгосрочных резидентов

 

 🏡 Преимущества виллы

• Полноценный семейный формат с двумя спальнями

• Более высокий средний чек аренды по сравнению с 1BD и студиями

• Подходит для долгосрочной аренды и relocation-клиентов

• Ограниченное предложение 2BD вилл усиливает ликвидность

• Подходит как для проживания, так и для пассивного дохода

 

🏨 Инвестиционная модель

• Профессиональное управление недвижимостью

• Централизованная арендная программа без участия собственника

• Эффективна для краткосрочной и среднесрочной аренды

• Баланс между загрузкой и высокой стоимостью проживания

 

🏗 Концепция проекта

• Black Sands Oasis — современный жилой кластер в стиле desert modernism

• Высокие потолки, панорамное остекление, натуральные материалы

• Минималистичная архитектура и приватная малоэтажная застройка

• Доступ к более чем 35 объектам инфраструктуры города Nuanu

 

💼 Условия приобретения

• Первоначальный взнос: 30%

• Рассрочка от застройщика: 70% на период строительства

• График платежей: поквартальный, без банковского кредита

 

🛡 Юридическая безопасность

• Документы на землю и строительство предоставляются по запросу

• Сделка сопровождается международным брокером

• Формат leasehold является стандартной и безопасной практикой для иностранных инвесторов на Бали

 

🏘 Другие варианты покупки в комплексе

• Студии — от 120 000 USD

• Виллы 1BD — от 185 000 USD

• Виллы 2BD — от 249 700 USD

• Виллы 3BD — от 350 000 USD

• Премиальные виллы с бассейнами — по запросу

• Возможность выбора формата под инвестиционный бюджет и стратегию дохода

 

Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель и расчёт доходности.

Beraban, Индонезия
Назад Оставить заявку Показать контакты
