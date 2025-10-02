Вилла Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali

📊 Инвестиционная вилла 2BD в Black Sands Oasis, Бали
Доходность 13% годовых | Окупаемость 7,7 лет | Семейный формат + капитализация Nuanu, Bali
📈 Инвестиционные показатели
• Стоимость: 249 700 USD
• Площадь: 104,6 м²
• Формат: 2-спальная приватная вилла
• Доход от аренды: около 32 000 USD в год (реалистичный сценарий)
• Срок окупаемости: 7,7 лет
• Сдача проекта: 2028 год
• Право владения: Leasehold 25–30 лет
📍 Локация и спрос
• Nuanu — крупнейший культурно-технологический кластер Бали с мастер-планом застройки
• До океана — около 3 минут
• До Canggu — около 20 минут
• В пешей доступности международные школы, SPA-центры, фитнес-пространства, рестораны и арт-локации
• Высокий спрос со стороны семейных арендаторов и долгосрочных резидентов
🏡 Преимущества виллы
• Полноценный семейный формат с двумя спальнями
• Более высокий средний чек аренды по сравнению с 1BD и студиями
• Подходит для долгосрочной аренды и relocation-клиентов
• Ограниченное предложение 2BD вилл усиливает ликвидность
• Подходит как для проживания, так и для пассивного дохода
🏨 Инвестиционная модель
• Профессиональное управление недвижимостью
• Централизованная арендная программа без участия собственника
• Эффективна для краткосрочной и среднесрочной аренды
• Баланс между загрузкой и высокой стоимостью проживания
🏗 Концепция проекта
• Black Sands Oasis — современный жилой кластер в стиле desert modernism
• Высокие потолки, панорамное остекление, натуральные материалы
• Минималистичная архитектура и приватная малоэтажная застройка
• Доступ к более чем 35 объектам инфраструктуры города Nuanu
💼 Условия приобретения
• Первоначальный взнос: 30%
• Рассрочка от застройщика: 70% на период строительства
• График платежей: поквартальный, без банковского кредита
🛡 Юридическая безопасность
• Документы на землю и строительство предоставляются по запросу
• Сделка сопровождается международным брокером
• Формат leasehold является стандартной и безопасной практикой для иностранных инвесторов на Бали
🏘 Другие варианты покупки в комплексе
• Студии — от 120 000 USD
• Виллы 1BD — от 185 000 USD
• Виллы 2BD — от 249 700 USD
• Виллы 3BD — от 350 000 USD
• Премиальные виллы с бассейнами — по запросу
• Возможность выбора формата под инвестиционный бюджет и стратегию дохода
Оставляйте комментарии, пришлю финансовую модель и расчёт доходности.