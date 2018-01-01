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Вилла на Бали в Буките, Унгасан

Ungasan, Индонезия
от
€122,673
;
8
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О комплексе

Вилла 

  • 1 спальня
  • Бассейн
  • 10 минут до пляжа


Площадь:
Площадь виллы - 48 м²
Площадь земли - 100 м²

Цена: 135 000 $ (2 813 $ за м²)

Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 225 $
Загрузка - 69 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 155,25 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 57 931 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 29 402 $ (21 %)
Окупаемость - 4,5 лет

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 4 квартал 2024 г.
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
1
Местонахождение новостройки
Ungasan, Индонезия

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Вилла на Бали в Буките, Унгасан
Ungasan, Индонезия
от
€122,673
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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