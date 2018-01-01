Вилла на Бали в Буките, Унгасан

Вилла

1 спальня

Бассейн

10 минут до пляжа



Площадь:

Площадь виллы - 48 м²

Площадь земли - 100 м²



Цена: 135 000 $ (2 813 $ за м²)



Доход от сдачи виллы в аренду:

Выручка в сутки: 225 $

Загрузка - 69 %

Выручка в сутки с учетом загрузки: 155,25 $

Выручка с учетом загрузки объекта в год - 57 931 $

Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 29 402 $ (21 %)

Окупаемость - 4,5 лет



Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.



Условия владения недвижимостью:

Окончание строительства: 4 квартал 2024 г.

Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление