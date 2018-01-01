Вилла на Бали в Буките, Унгасан

Вилла
Площадь:
Площадь виллы - 48 м²
Площадь земли - 100 м²
Цена: 135 000 $ (2 813 $ за м²)
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 225 $
Загрузка - 69 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 155,25 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 57 931 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 29 402 $ (21 %)
Окупаемость - 4,5 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 4 квартал 2024 г.
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление