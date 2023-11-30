Новостройки в Нусах-Дуа, Индонезия

Nusa Dua, Индонезия

от €2,59 млн

Сдача в: 2025

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Роскошные виллы, на величественном утесе Нуса-Дуа, с видом на Индийский океан, которые могут посоперничать с лучшими 5-звездочными курортами мира. Вилла создана с современным интерьерным дизайном, мебелью и новой техникой. С беспроцентной рассрочкой на 24 месяца. В каждой вилле есть ультрасовременный домашний кинотеатр премиум-класса, игровая комната, спа салон с видом на океан и тренажёрный зал, помещения и кухня для персонала. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.