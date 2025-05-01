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Вилла вдали от шума, в спокойной локации.
Вилла в популярном развивающемся районе Меласти, где средняя заполняемость 3-х спальных вилл при посуточной аренде 67,8%. 3 спальни — самый востребованный сегмент в аренде.
Высокий спрос на 2—4-х спальные виллы и отсутствие предложений позволя…
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Элитный жилой комплекс в 600 метрах от океана. Комплекс апартаментов, таунхаусов и вилл. Во всех будут панорамные окна; есть планировки с балконами, собственным садом. Апартаменты, виллы и таунхаусы сдаются с отделкой под ключ, которая включена в стоимость. Масштабный ЖК Elysium расположен в…
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DDA Real Estate
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Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой!
Доступна рассрочка!
Гарантированная доходность 10% годовых!
Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
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DDA Real Estate
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Уютная вилла с садом и бассейном.
ROI 16,45% - окупаемость 6,5 лет. 85% заполняемость района.
Беспроцентная рассрочка.
Вилла AZORA VILLAS расположена в спокойном и тихом месте на Бали, в самом востребованном районе Чангу. Всего 10 минут от океана.
Виллы охраняются. В окружении …
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DDA Real Estate
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Жилой комплекс 5 STORIES построен из пяти вилл, расположенных в идеальном районе Переренане, в 800 метрах от пляжа.
Современная 3-комнатная вилла с просторной гостиной зоной и кухней с панорамными о…
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Апартаменты в стильном проекте на Бали в районе Бадунг.
ROI - 15%. Вилла подходит как для инвестиций с целью сдачи в аренду так и для формата второго дома.
Апартаменты XO Pandawa Apartments для тех, кто ценит активный образ жизни и стиль. Закрытый комплекс вилл с видом на океан.
Апа…
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Апартаменты премиум класса с лучшей туристической локацией.
Окупаемость за 4-6 лет. Лизхолд. Рост стоимость в течении 2-х лет. ROI 15-20%.
Апартаменты OM APARTMENTS с террасой и бассейном. Ультрасовременный дизайн интерьера. Комплектация квартир: кровать, шкаф, диван, холодильник, ауд…
Вилла в уютном и спокойном районе.
Доходность до 15,8%.
Вилла с красивым панорамным видом на зеленые леса и океан.
Комплекс вилл расположен на территории гольф-клуба, всего в минуте захватывающего пляжа Дримленд.
Расположение виллы на охраняемой территории, где умиротворение и …
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DDA Real Estate
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Апартаменты в самом сердце Бали.
Рост недвижимости в данном районе, гарантированная высокая доходность. Востребованная аренда.
Апартаменты с полностью укомплектованной мебелью.
Развитая инфраструктура и удобства: от оригинальных кафе до спа-салонов — все это находится в шаговой д…
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Вилла в нескольких минутах от океана.
Вилла в популярном районе с высоким спросом аренды. 2-3 спальни самый востребованный сегмент в аренде.
Вилла с современным дизайном и полностью готова к заселению. Все удобства, включая высококачественную мебель, сделают Вашу жизнь комфортной и у…
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DDA Real Estate
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Апартаменты в современном комплексе.
Индивидуальный проект для инвестиций. Средняя рентабельность от сдачи в аренду 8% - 13%.
Район: Убуд.
Сдача комплекса: 3-й квартал 2025 года.
Уникальные апартаменты Balix Lofts Ubud с удобной локацией. Проект полностью меблирован и сделан с со…
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Апартаменты вблизи от пляжа, от надежного застройщика. Гарантированный рост цены в районе Переренан не менее чем на 30%. Доход от сдачи в аренду от 12%. Апартаменты на Бали с полной отделкой под ключ. Сдача комплекса во 2 квартале 2025 года. Удобства внутри комплекса SWOI GARDENS PERERENAN б…
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Идеальный уголок для инвестиций!
Данный проект COCO SHUGAR создан для вложений в будущее. Беспроцентная рассрочка! Лизхолд - 30 лет.
Каждая вилла оборудована всем необходимым и эксклюзивная меблировка. Здесь вы сможете насладиться уединением и гармонией, а также провести время с семье…
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Вилла для инвестиций с видом на джунгли и реку Доходность от аренды: до 14,6% годовых при загрузке 80% Вилла с архитектурой в балийском стиле. Высокие потолки, бассейн, лаунж-зона. Срок сдачи: Январь 2025 Виллы UBUD GREEN VIEW VILLAGE расположены в районе Pejeng (Педженг), Убуд. Комплекс нах…
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Таунхаус на берегу океана с панорамным живописным видом.
Таунхаус идеально подойдет для инвестиций с высокой доходностью от сдачи в аренду (12-20% в год).
Полностью оборудованная кухня с техникой премиум-класса.
Особенности комплекса с зоной отдыхом на крыше, бассейн с видом на океа…
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Виллы в комплексе Pandawa Hills Villas с уникальным природным ландшафтом на берегу океана.
ROI с аренды апартаментов в год: 14.3%
Оплата 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%.
Срок сдачи: Февраль, 2026.
Основные особенности:
- Уникальный ландшафт;
- Ресторан
- Кинотеатр
- Вид на…
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Роскошная вилла от надежного застройщика.
Вилла расположена в 600 метрах от моря.
Каждая вилла NYANG NYANG RESIDENCE обладает частным бассейном и просторной террасой, где жители могут расслабиться, наслаждаться солнцем и уединением. Это создает идеальные условия для отдыха и развлечени…
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Просторная вилла с отделкой «под ключ».
Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-20% (310кв). ROI 8-14%. (260 кв) ROI 13-24% (332 кв)
Вилла с современным дизайном интерьера. В каждой спальне собственная ванная комната.
Удобства на территории:
- Лаунж зона с бассейном;
- Са…
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Апартаменты в Буките с видом на океан.
Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеально как для инвестиций, так и для комфортного проживания.
Доходность от аренды: 30% за период строительства.
Апартаменты с отделкой под ключ. Сильный интерьер с качественной отделкой.
Ср…
Проект для личного проживание или для выгодных инвестиций. Аренда земли на 23 года. Объект имеет прекрасные перспективы для роста стоимости и сможет приносить доход от аренды в высокий туристический сезон. Пространство создано с красивым дизайном интерьера и с современной мебелью. Расположен…
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Комплекс апартаментов и вилл премиум-класса в самой востребованной локации на Бали. Доходность апартаментов: ROI 17,83% - окупаемость 6 лет Апартаменты KAMMORA LIVING & VILLAS с современным дизайном и полной отделкой (мебель, бытовая техника). На территории комплекса большой плавательный бас…
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DDA Real Estate
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