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Продажа новостроек в Булеленге

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Вилла NEBIUS
Вилла NEBIUS
Wana Giri, Индонезия
от
$435,613
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла вдали от шума, в спокойной локации. Вилла в популярном развивающемся районе Меласти, где средняя заполняемость 3-х спальных вилл при посуточной аренде 67,8%. 3 спальни — самый востребованный сегмент в аренде. Высокий спрос на 2—4-х спальные виллы и отсутствие предложений позволя…
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Жилой комплекс ELYSIUM VILLAS
Жилой комплекс ELYSIUM VILLAS
Wana Giri, Индонезия
от
$81,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Элитный жилой комплекс в 600 метрах от океана. Комплекс апартаментов, таунхаусов и вилл. Во всех будут панорамные окна; есть планировки с балконами, собственным садом. Апартаменты, виллы и таунхаусы сдаются с отделкой под ключ, которая включена в стоимость. Масштабный ЖК Elysium расположен в…
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DDA Real Estate
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Вилла Garuda
Вилла Garuda
Wana Giri, Индонезия
от
$168,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Инвестируйте в уникальный проект на Бали, который сочетает в себе премиальный сервис и гармонию с природой! Доступна рассрочка! Гарантированная доходность 10% годовых! Удобства: рестораны, бары, коворкинг, спа, комплекс бассейнов, высокоскоростной интернет, фитнес-центр, уютные зоны отдых…
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DDA Real Estate
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Вилла AZORA VILLAS
Вилла AZORA VILLAS
Wana Giri, Индонезия
от
$315,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Уютная вилла с садом и бассейном. ROI 16,45% - окупаемость 6,5 лет. 85% заполняемость района. Беспроцентная рассрочка. Вилла AZORA VILLAS расположена в спокойном и тихом месте на Бали, в самом востребованном районе Чангу. Всего 10 минут от океана. Виллы охраняются. В окружении …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс 5 STORIES
Жилой комплекс 5 STORIES
Wana Giri, Индонезия
от
$400,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс 5 STORIES построен из пяти вилл, расположенных в идеальном районе Переренане, в 800 метрах от пляжа. Современная 3-комнатная вилла с просторной гостиной зоной и кухней с панорамными о…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Жилой комплекс XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Индонезия
от
$89,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Апартаменты в стильном проекте на Бали в районе Бадунг. ROI - 15%. Вилла подходит как для инвестиций с целью сдачи в аренду так и для формата второго дома. Апартаменты XO Pandawa Apartments для тех, кто ценит активный образ жизни и стиль. Закрытый комплекс вилл с видом на океан. Апа…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс OM APARTMENTS
Жилой комплекс OM APARTMENTS
Wana Giri, Индонезия
от
$160,676
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 58 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты премиум класса с лучшей туристической локацией. Окупаемость за 4-6 лет. Лизхолд. Рост стоимость в течении 2-х лет. ROI 15-20%. Апартаменты OM APARTMENTS с террасой и бассейном. Ультрасовременный дизайн интерьера. Комплектация квартир: кровать, шкаф, диван, холодильник, ауд…
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DDA Real Estate
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Вилла DREAM VIEW #1
Вилла DREAM VIEW #1
Wana Giri, Индонезия
от
$410,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Вилла в уютном и спокойном районе. Доходность до 15,8%. Вилла с красивым панорамным видом на зеленые леса и океан. Комплекс вилл расположен на территории гольф-клуба, всего в минуте захватывающего пляжа Дримленд. Расположение виллы на охраняемой территории, где умиротворение и …
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DDA Real Estate
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Вилла GREEN #1
Вилла GREEN #1
Wana Giri, Индонезия
от
$410,270
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Апартаменты в самом сердце Бали. Рост недвижимости в данном районе, гарантированная высокая доходность. Востребованная аренда. Апартаменты с полностью укомплектованной мебелью. Развитая инфраструктура и удобства: от оригинальных кафе до спа-салонов — все это находится в шаговой д…
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Вилла GREEN #2
Вилла GREEN #2
Wana Giri, Индонезия
от
$479,160
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Вилла в нескольких минутах от океана. Вилла в популярном районе с высоким спросом аренды. 2-3 спальни самый востребованный сегмент в аренде. Вилла с современным дизайном и полностью готова к заселению. Все удобства, включая высококачественную мебель, сделают Вашу жизнь комфортной и у…
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Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Жилой комплекс Balix Lofts Ubud
Wana Giri, Индонезия
от
$160,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Апартаменты в современном комплексе. Индивидуальный проект для инвестиций. Средняя рентабельность от сдачи в аренду 8% - 13%. Район: Убуд. Сдача комплекса: 3-й квартал 2025 года. Уникальные апартаменты Balix Lofts Ubud с удобной локацией. Проект полностью меблирован и сделан с со…
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Wana Giri, Индонезия
от
$104,160
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты вблизи от пляжа, от надежного застройщика. Гарантированный рост цены в районе Переренан не менее чем на 30%. Доход от сдачи в аренду от 12%. Апартаменты на Бали с полной отделкой под ключ. Сдача комплекса во 2 квартале 2025 года. Удобства внутри комплекса SWOI GARDENS PERERENAN б…
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Вилла COCO SHUGAR
Вилла COCO SHUGAR
Wana Giri, Индонезия
от
$390,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Идеальный уголок для инвестиций! Данный проект COCO SHUGAR создан для вложений в будущее. Беспроцентная рассрочка! Лизхолд - 30 лет. Каждая вилла оборудована всем необходимым и эксклюзивная меблировка. Здесь вы сможете насладиться уединением и гармонией, а также провести время с семье…
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Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Вилла UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Индонезия
от
$250,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Вилла для инвестиций с видом на джунгли и реку Доходность от аренды: до 14,6% годовых при загрузке 80% Вилла с архитектурой в балийском стиле. Высокие потолки, бассейн, лаунж-зона. Срок сдачи: Январь 2025 Виллы UBUD GREEN VIEW VILLAGE расположены в районе Pejeng (Педженг), Убуд. Комплекс нах…
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Таунхаус OASIS III
Таунхаус OASIS III
Wana Giri, Индонезия
от
$340,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 91 м²
1 объект недвижимости 1
Таунхаус на берегу океана с панорамным живописным видом. Таунхаус идеально подойдет для инвестиций с высокой доходностью от сдачи в аренду (12-20% в год). Полностью оборудованная кухня с техникой премиум-класса. Особенности комплекса с зоной отдыхом на крыше, бассейн с видом на океа…
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Вилла Pandawa Hills Villas
Вилла Pandawa Hills Villas
Wana Giri, Индонезия
от
$210,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Виллы в комплексе Pandawa Hills Villas с уникальным природным ландшафтом на берегу океана. ROI с аренды апартаментов в год: 14.3% Оплата 30% + рассрочка на 7 платежей по 10%. Срок сдачи: Февраль, 2026. Основные особенности: - Уникальный ландшафт; - Ресторан - Кинотеатр - Вид на…
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DDA Real Estate
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Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Wana Giri, Индонезия
от
$230,321
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Роскошная вилла от надежного застройщика. Вилла расположена в 600 метрах от моря. Каждая вилла NYANG NYANG RESIDENCE обладает частным бассейном и просторной террасой, где жители могут расслабиться, наслаждаться солнцем и уединением. Это создает идеальные условия для отдыха и развлечени…
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Вилла BALIWOOD
Вилла BALIWOOD
Wana Giri, Индонезия
от
$700,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 235–310 м²
2 объекта недвижимости 2
Просторная вилла с отделкой «под ключ». Инвестиционная привлекательность на Бали: ROI 11-20% (310кв). ROI 8-14%. (260 кв) ROI 13-24% (332 кв) Вилла с современным дизайном интерьера. В каждой спальне собственная ванная комната. Удобства на территории: - Лаунж зона с бассейном; - Са…
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Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Wana Giri, Индонезия
от
$91,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Апартаменты в Буките с видом на океан. Доступна рассрочка. Первоначальный взнос 50%. Идеально как для инвестиций, так и для комфортного проживания. Доходность от аренды: 30% за период строительства. Апартаменты с отделкой под ключ. Сильный интерьер с качественной отделкой. Ср…
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Вилла GREEN DREAM UMALAS
Вилла GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Проект для личного проживание или для выгодных инвестиций. Аренда земли на 23 года. Объект имеет прекрасные перспективы для роста стоимости и сможет приносить доход от аренды в высокий туристический сезон. Пространство создано с красивым дизайном интерьера и с современной мебелью. Расположен…
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Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Wana Giri, Индонезия
от
$149,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов и вилл премиум-класса в самой востребованной локации на Бали. Доходность апартаментов: ROI 17,83% - окупаемость 6 лет Апартаменты KAMMORA LIVING & VILLAS с современным дизайном и полной отделкой (мебель, бытовая техника). На территории комплекса большой плавательный бас…
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