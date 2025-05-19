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Вилла Green Village

Беноа, Индонезия
от
$148,000
;
11
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Адрес Адрес
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ID: 26193
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

О комплексе

Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным преимуществом: панорамный вид на горизонт и восходящее солнце. Это редкая точка на карте Бали, где каждый день начинается как картина.

Комплекс расположен в шаговой доступности от уединенного песчаного пляжа без волн, где можно купаться комфортно и безопасно. Это сердце туристического центра Nusa Dua, района, где расположено более 90% всех пятизвездочных отелей острова.

Это делает проект единственным в своем роде на полуострове Букит.

  • Локация - сердце Nusa Dua
  • Посуточная и помесячная аренда юнитов
  • Большая пляжная инфраструктура района
  • Прямая доступность к пляжу
  • Доступный бренд от надежного застройщика - входит в топ-3 на Бали
  • Собственная инфраструктура: рестораны, детский хаб, Green Label.
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 50.0 – 100.0
Цена за м², USD 1,800 – 2,960
Цена квартиры, USD 148,000 – 180,000

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

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Новости застройщика

19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
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Вилла Green Village
Беноа, Индонезия
от
$148,000
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