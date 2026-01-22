Апарт-отель BAZA KEDUNGU

BAZA KEDUNGU - это комплекс из 54 апартаментов в стиле Калифорния костал,
расположенный на первой береговой линии одного из главных серферских районов Бали — Кедунгу.
Обслуживанием комплекса занимается собственная управляющая компания Baza Management (20% Комиссия)
Что входит в обязанности УК:
Кедунгу - это живописное побережье на юго-западе Бали, известное своими уединёнными пляжами.
Идеальное место для любителей сёрфинга, предлагающее волны для всех уровней подготовки, от начинающих до профессионалов.
Помимо сёрфинга, Кедунгу очаровывает своей спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь можно насладиться неспешными прогулками по пляжу, потрясающими закатами и видом на зелёные рисовые поля, создающие ощущение полного уединения и гармонии с природой.
Район активно развивается и становится все более привлекательным для туристов и инвесторов. В последние годы здесь появляются новые рестораны,
кафе и инфраструктурные объекты, что делает Кедунгу перспективным направлением для отдыха и инвестиций.
ЧТО ВХОДИТ В СУММУ ПОКУПКИ:
1 Выбранный юнит
2 Доступ ко всей инфраструктуре комплекса
3 Полная меблировка
4 Техника
5 Юридическое оформление
6 Договор с управляющей компанией Baza Management