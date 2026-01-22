Апарт-отель BAZA KEDUNGU

BAZA KEDUNGU - это комплекс из 54 апартаментов в стиле Калифорния костал,

расположенный на первой береговой линии одного из главных серферских районов Бали — Кедунгу.

I квартал 2026 Сдача объекта

25 лет Лисхолд с опцией продления еще на 30 лет

50% Первый платеж, остальное после сдачи объекта

Обслуживанием комплекса занимается собственная управляющая компания Baza Management (20% Комиссия)

Что входит в обязанности УК:

Фотосессия объекта и размещение на букингах

Консьерж-сервис, чек-ин и чек-аут гостей

Уборка, ремонт и услуги прачечной

Организация работы комплекса

Трансфер и сопровождение гостей

Сдача в аренду, работа с бронированием

Кедунгу - это живописное побережье на юго-западе Бали, известное своими уединёнными пляжами.

Идеальное место для любителей сёрфинга, предлагающее волны для всех уровней подготовки, от начинающих до профессионалов.

Помимо сёрфинга, Кедунгу очаровывает своей спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь можно насладиться неспешными прогулками по пляжу, потрясающими закатами и видом на зелёные рисовые поля, создающие ощущение полного уединения и гармонии с природой.

Район активно развивается и становится все более привлекательным для туристов и инвесторов. В последние годы здесь появляются новые рестораны,

кафе и инфраструктурные объекты, что делает Кедунгу перспективным направлением для отдыха и инвестиций.

ЧТО ВХОДИТ В СУММУ ПОКУПКИ:

1 Выбранный юнит

2 Доступ ко всей инфраструктуре комплекса

3 Полная меблировка

4 Техника

5 Юридическое оформление

6 Договор с управляющей компанией Baza Management