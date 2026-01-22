  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Белаланг
  4. Апарт-отель BAZA KEDUNGU

Апарт-отель BAZA KEDUNGU

Kedungu, Индонезия
от
$79,000
;
6
ID: 20942
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.01.2026

Местонахождение


  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Табанан
  • Город
    Белаланг
  • Деревня
    Kedungu

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

BAZA KEDUNGU - это комплекс из 54 апартаментов в стиле Калифорния костал,
расположенный на первой береговой линии одного из главных серферских районов Бали — Кедунгу.

  • I квартал 2026 Сдача объекта
  • 25 лет Лисхолд с опцией продления еще на 30 лет
  • 50% Первый платеж, остальное после сдачи объекта

Обслуживанием комплекса занимается собственная управляющая компания Baza Management (20% Комиссия)

Что входит в обязанности УК:

  • Фотосессия объекта и размещение на букингах
  • Консьерж-сервис, чек-ин и чек-аут гостей
  • Уборка, ремонт и услуги прачечной
  • Организация работы комплекса
  • Трансфер и сопровождение гостей
  • Сдача в аренду, работа с бронированием

Кедунгу - это живописное побережье на юго-западе Бали, известное своими уединёнными пляжами.

Идеальное место для любителей сёрфинга, предлагающее волны для всех уровней подготовки, от начинающих до профессионалов.

Помимо сёрфинга, Кедунгу очаровывает своей спокойной атмосферой и природной красотой. Здесь можно насладиться неспешными прогулками по пляжу, потрясающими закатами и видом на зелёные рисовые поля, создающие ощущение полного уединения и гармонии с природой.

Район активно развивается и становится все более привлекательным для туристов и инвесторов. В последние годы здесь появляются новые рестораны,
кафе и инфраструктурные объекты, что делает Кедунгу перспективным направлением для отдыха и инвестиций.

ЧТО ВХОДИТ В СУММУ ПОКУПКИ:

1 Выбранный юнит

2 Доступ ко всей инфраструктуре комплекса

3 Полная меблировка

4 Техника

5 Юридическое оформление

6 Договор с управляющей компанией Baza Management

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 26.5 – 37.6
Цена за м², USD 2,633 – 2,981
Цена квартиры, USD 79,000 – 99,000

Местонахождение на карте

Kedungu, Индонезия

