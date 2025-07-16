Жилой комплекс Комплекс меблированных дуплексов и вилл в 500 метрах от пляжа, Санур, Бали, Индонезия

Предлагаются современные дуплексы и виллы с бассейнами и балконами. Некоторые дома имеют парковку. В интерьерах применены дерево, фасады из натурального камня, техника и фурнитура от известных мировых брендов.

Лизхолд на 30 лет + продление на 25 лет.

Особенности квартир

Первый этаж: гостиная с кухней и столовой, гостевая ванная комната и спальня с собственной ванной комнатой.

Второй этаж: две просторные спальни с собственными ванными комнатами.

Некоторые дома имеют третий этаж с многофункциональным помещением, где можно обустроить тренажерный зал, кабинет, гостиную или спальню. Также на этом этаже имеется ванная комната и помещение для хранения.

Преимущества

Доходность - 8-16%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах от пляжа и в 30 минутах от международного аэропорта.