  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Денпасар
  4. Жилой комплекс Комплекс меблированных дуплексов и вилл в 500 метрах от пляжа, Санур, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Комплекс меблированных дуплексов и вилл в 500 метрах от пляжа, Санур, Бали, Индонезия

Sanur Kaja, Индонезия
от
$442,703
15.08.2025
$447,256
14.08.2025
$448,625
13.08.2025
$451,016
12.08.2025
$449,768
11.08.2025
$449,691
10.08.2025
$449,792
09.08.2025
$449,382
08.08.2025
$449,570
07.08.2025
$452,894
06.08.2025
$453,017
05.08.2025
$452,729
04.08.2025
$451,999
03.08.2025
$451,861
02.08.2025
$459,241
01.08.2025
$458,154
31.07.2025
$453,012
30.07.2025
$451,954
29.07.2025
$445,753
27.07.2025
$445,976
26.07.2025
$446,109
;
13
Оставить заявку
ID: 20867
ID новостройки на Realting
In CRM: 2306651
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 15.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Город
    Денпасар
  • Деревня
    Sanur Kaja

О комплексе

Предлагаются современные дуплексы и виллы с бассейнами и балконами. Некоторые дома имеют парковку. В интерьерах применены дерево, фасады из натурального камня, техника и фурнитура от известных мировых брендов.

Лизхолд на 30 лет + продление на 25 лет.

Особенности квартир

Первый этаж: гостиная с кухней и столовой, гостевая ванная комната и спальня с собственной ванной комнатой.

Второй этаж: две просторные спальни с собственными ванными комнатами.

Некоторые дома имеют третий этаж с многофункциональным помещением, где можно обустроить тренажерный зал, кабинет, гостиную или спальню. Также на этом этаже имеется ванная комната и помещение для хранения.

Преимущества

Доходность - 8-16%.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах от пляжа и в 30 минутах от международного аэропорта.

Местонахождение на карте

Sanur Kaja, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Апартаменты с системой умный дом
Чангу, Индонезия
от
$214,000
Жилой комплекс Премиальные апартаменты и виллы с большой террасой rooftop и открытым кинотеатром, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$348,194
Жилой комплекс Nagaya APARTMENTS
Tegalinggah, Индонезия
от
$91,200
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейном и видом на океан, Чангу, Бали, Индонезия
Чангу, Индонезия
от
$174,097
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с доступом к частному пляжу в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Беноа, Индонезия
от
$242,740
Вы просматриваете
Жилой комплекс Комплекс меблированных дуплексов и вилл в 500 метрах от пляжа, Санур, Бали, Индонезия
Sanur Kaja, Индонезия
от
$442,703
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Жилой комплекс Апартаменты ПРЕМИУМ КЛАССА на первой линии океана.
Чангу, Индонезия
от
$290,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Этот комплекс - не просто апартаменты, это идеальное сочетание роскоши, комфорта и взаимодействия с природой на берегу Индийского океана, в районе Чангу | Сесех. В каждом апартаменте - приватные бассейны, джакузи или ванные комнаты, централизованное кондиционирование воздуха, технологии у…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Показать все Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов в тихом районе тропического леса с видом на океан, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$574,221
Комплекс на холме в уникальной природной локации: с одной стороны каньон, с другой — лес. Это создает абсолютную уединённость. Комплекс включает 18 вилл (проданы), 20 апартаментов, ресторан, библиотеку и спа-центр. Земля в аренде на 39 лет с приоритетным правом продления еще на 50 лет — всег…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Показать все Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Жилой комплекс KAMMORA LIVING & VILLAS
Wana Giri, Индонезия
от
$149,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов и вилл премиум-класса в самой востребованной локации на Бали. Доходность апартаментов: ROI 17,83% - окупаемость 6 лет Апартаменты KAMMORA LIVING & VILLAS с современным дизайном и полной отделкой (мебель, бытовая техника). На территории комплекса большой плавательный бас…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации