Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном

Таунхаус
Площадь:
Здание - 112 м²
Цена: 260 000 $ (2 321 $ за м2)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 166,8 $
Загрузка - 90 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 150 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 48 600 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 34 020$ (13,08%)
Окупаемость - 7-10 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление
Срок окончания строительства: сентябрь 2023 года