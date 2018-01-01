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Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном

Денпасар, Индонезия
от
€236,259
;
5
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О комплексе

Таунхаус

  • Приватный бассейн
  • 2 кабинета
  • 2 спальни
  • Вид на зелёные пейзажи


Площадь:
Здание - 112 м²

Цена: 260 000 $ (2 321 $ за м2)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 166,8 $
Загрузка - 90 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 150 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 48 600 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год -  34 020$ (13,08%)
Окупаемость - 7-10  лет

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление
Срок окончания строительства: сентябрь 2023 года

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Денпасар, Индонезия

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Таунхаус на Бали в Умаласе с бассейном
Денпасар, Индонезия
от
€236,259
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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