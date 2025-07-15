Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 80 м2 в комплексе Novita Deluxe.

Novita Deluxe Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в районе Махмутлар, в 200 метрах от моря, в 10 км от центра Алании и в 30 км от международного аэропорта Газипаша.

Вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, кафе и рестораны, аптеки, спортивные и детские площадки, отделения банков, рынок и пр. - в шаговой доступности.

Комплекс состоит из двух 12-этажных блоков современной архитектуры, включает 144 квартир.

Окончание строительства: сдан в 2023 году



Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория

Открытый бассейн с водными горками

Детский бассейн

Зона для загара и отдыха

Бар у бассейна

Консьерж-сервис

Панорамные лифты

Ресторан

Крытый бассейн

Тренажерный зал

Саунa, паровая комната

Конференц-зал

Спутниковое ТВ

Wi-Fi-интернет

Игровая комната (наст. теннис, бильярд)

Зона барбекю, беседки

Детская площадка

Теннисный корт

Смотритель-садовник

Подземный паркинг

Открытая парковка

Резервный генератор

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение



