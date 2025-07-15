Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 80 м2 в комплексе Novita Deluxe.
Novita Deluxe Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в районе Махмутлар, в 200 метрах от моря, в 10 км от центра Алании и в 30 км от международного аэропорта Газипаша.
Вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, кафе и рестораны, аптеки, спортивные и детские площадки, отделения банков, рынок и пр. - в шаговой доступности.
Комплекс состоит из двух 12-этажных блоков современной архитектуры, включает 144 квартир.
Окончание строительства: сдан в 2023 году
Инфраструктура:
