  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Novita Deluxe.

Махмутлар, Турция
12
ID: 27430
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 80 м2 в комплексе Novita Deluxe.

Novita Deluxe Residence - жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в районе Махмутлар, в 200 метрах от моря, в 10 км от центра Алании и в 30 км от международного аэропорта Газипаша.

Вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, кафе и рестораны, аптеки, спортивные и детские площадки, отделения банков, рынок и пр. - в шаговой доступности.

Комплекс состоит из двух 12-этажных блоков современной архитектуры, включает 144 квартир.

Окончание строительства: сдан в 2023 году


Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Открытый бассейн с водными горками
  • Детский бассейн
  • Зона для загара и отдыха
  • Бар у бассейна
  • Консьерж-сервис
  • Панорамные лифты
  • Ресторан
  • Крытый бассейн
  • Тренажерный зал
  • Саунa, паровая комната
  • Конференц-зал
  • Спутниковое ТВ
  • Wi-Fi-интернет
  • Игровая комната (наст. теннис, бильярд)
  • Зона барбекю, беседки
  • Детская площадка
  • Теннисный корт
  • Смотритель-садовник
  • Подземный паркинг
  • Открытая парковка
  • Резервный генератор
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

