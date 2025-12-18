Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе ZE-RA Residence.

В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 60 м2 в комплексе ZE-RA Residence рядом с морем.
1 этаж - прямой выход в собственный сад.
Проект возведен в районе Махмутлар в 700 метрах от моря. Локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара.
Это комплекс будет отвечать всем потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность.
Комплекс построен на площади 1.300 м2 и состоит из двух 4-х этажных блоком, всего 36 квартир.
Окончание строительства: 2024 год.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.