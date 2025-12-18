  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе ZE-RA Residence.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе ZE-RA Residence.

Махмутлар, Турция
от
$66,975
BTC
0.7966579
ETH
41.7562445
USDT
66 217.4413834
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
Оставить заявку
ID: 33088
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 60 м2 в комплексе ZE-RA Residence рядом с морем.

1 этаж - прямой выход в собственный сад.

  • Готова к быстрой сделке!
  • Уникальный вариант - такого нет на рынке!

Проект возведен в районе Махмутлар в 700 метрах от моря. Локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара.

Это комплекс будет отвечать всем потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность.

Комплекс построен на площади 1.300 м2 и состоит из двух 4-х этажных блоком,  всего 36 квартир.


Окончание строительства: 2024 год.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Джакузи
  • Детская площадка
  • Беседка для отдыха
  • Сауна
  • Парная
  • Турецкая Баня
  • Зоны Отдыха
  • Фитнес
  • Детская комната
  • Бильярд
  • Лифт
  • Гараж
  • Генератор
  • Видеонаблюдение


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе в районе с растущим рынком недвижимости — Эсеньюрт, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$154,200
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной и конференц-залами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$835,664
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с бассейнами и круглосуточной охраной, Ялова, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
$417,594
Многоквартирный жилой дом Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Аксу, Турция
от
$550,466
Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$201,569
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе ZE-RA Residence.
Махмутлар, Турция
от
$66,975
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Умрание, Турция
от
$238,488
Почему это свойство؟ Жизнь в самом сердце живописной природы, в городской местности со многими из самых красивых парков города. Проект с высокой инвестиционной ценностью; Он находится в жизненно важной области, прилегающей к финансовым и деловым центрам. Он находится в привилегированном мес…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Махмутлар, Турция
от
$123,323
We are glad to present this Project with two years payment period. This is an opportunity to buy this apartment with starting prices and with 2 years payment plan. This is a new elite Project in Alanya, Mahmutlar located in a very nice area close local shops like süpermarkets, fish restauran…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, развлекательными зонами и спортивными площадками, Коджаэли, Турция
Измит, Турция
от
$176,963
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, детскими площадками и игровыми комнатами, развлекательными зонами, кафе, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30.06.2025
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Показать все публикации