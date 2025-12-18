Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе ZE-RA Residence.

В продаже меблированная квартира с одной спальней (1+1), 60 м2 в комплексе ZE-RA Residence рядом с морем.

1 этаж - прямой выход в собственный сад.

Готова к быстрой сделке!

Уникальный вариант - такого нет на рынке!

Проект возведен в районе Махмутлар в 700 метрах от моря. Локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара.

Это комплекс будет отвечать всем потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность.

Комплекс построен на площади 1.300 м2 и состоит из двух 4-х этажных блоком, всего 36 квартир.



Окончание строительства: 2024 год.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Джакузи

Детская площадка

Беседка для отдыха

Сауна

Парная

Турецкая Баня

Зоны Отдыха

Фитнес

Детская комната

Бильярд

Лифт

Гараж

Генератор

Видеонаблюдение



