Квартира в новостройке Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум

  2. Турция
  3. Муратпаша
  Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум

Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум

Муратпаша, Турция
от
$203,660
;
50
ID: 27901
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Аланье, Инджекум

Инджекум — одно из самых популярных мест в районе Аланьи, известное своей красивой природой и чистым морем. Этот район быстро развивается как туристический центр, где легко найти все необходимые услуги и удобства.

Квартиры на продажу в Аланье расположены в 2 км от моря, в 2,5 км от природного парка Инджекум, в 6 км от дельфинария, в 20 км от пляжа Клеопатры, в 22 км от крепости Аланьи, в 60 км от аэропорта Газипаша и в 70 км от аэропорта Анталии.

Проект находится в пешей доступности от моря и социальных объектов Инджекума. Территория комплекса обладает богатой инфраструктурой: есть сауна, хаммам, спа-салон, паровая баня, фитнес-центр, ресепшн, кафе, открытый и крытый бассейны с баром и зонами отдыха, крытое джакузи, аквапарк, парковка, мини-гольф, кострище, кинотеатр, караоке-зал, детские площадки (открытая и закрытая), ресторан с меню, баскетбольная площадка, площадка для животных, декоративный пруд, зона барбекю, сад и собственный пляж.

Квартиры разработаны с акцентом на комфорт и удобство. Дополнительные услуги комплекса включают зарядную станцию для электромобилей, 2-летнюю гарантию аренды, платный трансфер, услуги горничной, трансфер до моря и центра Аланьи, видеонаблюдение и круглосуточную охрану, генератор, магазин, кабинет врача, аренду автомобилей и систему автоматического распознавания номерных знаков.

Техническое оснащение квартир: теплые полы, встроенные шкафы с лакированными фасадами, островная кухня в двухуровневых квартирах, окна ПВХ с двойным остеклением, звуко- и теплоизоляция, ванная комната Hilton, потолки высотой 3 метра.


AYT-04000

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение


