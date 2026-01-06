  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксеки
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры от застройщика в Аксеках, Турция

Стамбул
12
Анталья
87
Измир
14
Аланья
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
$82,572
Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, аквапарками, собственным песчаным пляжем, ресторанами, детским клубом и парком приключений, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, спортивными площадками, лесом. Окончание строительства - 2024 год
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Инвестиционные квартиры в Анталии в жилом комплексе в Кепезе
Многоквартирный жилой дом Инвестиционные квартиры в Анталии в жилом комплексе в Кепезе
Многоквартирный жилой дом Инвестиционные квартиры в Анталии в жилом комплексе в Кепезе
Многоквартирный жилой дом Инвестиционные квартиры в Анталии в жилом комплексе в Кепезе
Многоквартирный жилой дом Инвестиционные квартиры в Анталии в жилом комплексе в Кепезе
Показать все Многоквартирный жилой дом Инвестиционные квартиры в Анталии в жилом комплексе в Кепезе
Многоквартирный жилой дом Инвестиционные квартиры в Анталии в жилом комплексе в Кепезе
Kepez, Турция
от
$375,441
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Квартиры в жилом благоустроенном проекте в Анталии, Кепез Квартиры расположены в квартале Гёчерлер в Кепезе, Анталия. В этом регионе находится множество элитных проектов, и его значимость еще больше возросла благодаря строительству городской больницы. Они расположены в 100 м от ближайшей авт…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Kepez, Турция
от
$228,133
Резиденция располагает системой безопасности, крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом и студией пилатеса, зелеными зонами и прудами. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 4 км Центр города Анталья - 5 км Исторический центр города -…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, подземной парковкой и зелеными зонами, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
$373,065
Новый инновационный проект находится на возвышенной горной местности района Кепез - Masa Dağı - Gocerler и открывает удивительный панорамный вид на город Анталии. Данный комплекс состоит из 4 жилых блоков, где общее количество квартир составляет - 126, (54 квартиры 1+1; 74 квартиры 2+1). Стр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, фитнес-центром и зелеными зонами, Анталья, Турция
Kepez, Турция
от
$676,490
Резиденция выделяется как инновационный жилой проект, специально разработанный для вас и предлагает вам комфортную городскую жизнь в районе Чанкая в районе Маса даги, расположенном в Анталии, где строительство только началось. Здесь более прохладные климатические условия по сравнению с центр…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти