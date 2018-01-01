Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция

Аланья, Турция
57 м²
1
Сдача в: 2023
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Royal Grand Exclusive - новый комплекс со всеми удобствами, расположен в районе Сарай (Saray) в центре Алании, в 5 мин ходьбы от моря. Расстояние до морского порта Алании составляет 2 км, до аэропорта Газипаша - 40 км, до аэропорта Анталии - 120 км.
Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек расположены поблизости, а до пляжа Клеопатры, отмеченного голубым флагом чистой воды, можно добраться пройдя 500 метров.
Все необходимые учреждения, такие как больница, банк, школа и т. д., находятся в пешей доступности. Также, буквально в нескольких шагах от здания расположены овощной и рыбный рынки, где вы всегда сможете найти самые свежие продукты сезона.
Royal Grand Exclusive - это два стильных жилых блока, объединённых благоустроенной, охраняемой территорией (2064 кв. м) с инфраструктурой пятизвёздочного отеля и видеонаблюдением. Комплекс включает 88 квартир и одно коммерческое помещение.
В распоряжении жителей комплекса будут:
- Открытый бассейн;
- Открытый детский бассейн;
- Детская игровая зона;
- Крытый бассейн;
- Барная стойка у бассейна;
- Турецкий хамам;
- Сауна;
- Фитнес зал;
- Лаундж зона/зона отдыха;
- Гостевые комнаты, спроектированные как гостиничные номера, в которых вы сможете размещать своих гостей.
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