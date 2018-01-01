  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция

Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция

Kepez, Турция
от
€177,491
;
7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает системой безопасности, крытыми и открытыми бассейнами, тренажерным залом и студией пилатеса, зелеными зонами и прудами.

Окончание строительства - 2025 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 4 км
  • Центр города Анталья - 5 км
  • Исторический центр города - 8 км
  • Пляж - 7 км
  • Аэропорт - 18 км
Местонахождение новостройки
Kepez, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Новые апартаменты в доме класса люкс в Оба
Каракокали, Турция
от
€119,500
Жилой комплекс Стильный ЖК в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
от
€240,466
Жилой квартал Апартаменты для продажи в Авсалларе,Алания
Авсаллар, Турция
от
€130,000
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар, Алания
Инжекум, Турция
от
€99,000
Жилой комплекс Уникальный комплекс с панорамным видом на море - район Пендик, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€295,000
Вы просматриваете
Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция
Kepez, Турция
от
€177,491
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Пентхаусы в новом комплексе - район Авсаллар
Жилой комплекс Пентхаусы в новом комплексе - район Авсаллар
Инжекум, Турция
от
€250,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены квартиры-пентхаусы 2+1 и 4+1 площадью 105 и 165 м2 соответственно. Расстояние до моря 1300 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Royal Grand Exclusive!
Жилой комплекс Royal Grand Exclusive!
Аланья, Турция
от
€258,500
Площадь 57 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Royal Grand Exclusive - новый комплекс со всеми удобствами, расположен в районе Сарай (Saray) в центре Алании, в 5 мин ходьбы от моря. Расстояние до морского порта Алании составляет 2 км, до аэропорта Газипаша - 40 км, до аэропорта Анталии - 120 км. Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек расположены поблизости, а до пляжа Клеопатры, отмеченного голубым флагом чистой воды, можно добраться пройдя 500 метров. Все необходимые учреждения, такие как больница, банк, школа и т. д., находятся в пешей доступности. Также, буквально в нескольких шагах от здания расположены овощной и рыбный рынки, где вы всегда сможете найти самые свежие продукты сезона. Royal Grand Exclusive - это два стильных жилых блока, объединённых благоустроенной, охраняемой территорией (2064 кв. м) с инфраструктурой пятизвёздочного отеля и видеонаблюдением. Комплекс включает 88 квартир и одно коммерческое помещение. В распоряжении жителей комплекса будут: - Открытый бассейн; - Открытый детский бассейн; - Детская игровая зона; - Крытый бассейн; - Барная стойка у бассейна; - Турецкий хамам; - Сауна; - Фитнес зал; - Лаундж зона/зона отдыха; - Гостевые комнаты, спроектированные как гостиничные номера, в которых вы сможете размещать своих гостей. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой квартал Роскошный проект в Авсалларе.Алания.
Жилой квартал Роскошный проект в Авсалларе.Алания.
Авсаллар, Турция
от
€131,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Новый, стильный жилой комплекс в уютном и тихом районе - Авсаллар. Этот район известен своими песочными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Тут есть вся необходимая городская инфраструктура : кафе и рестораны, сетевые супермаркеты и фермерский базар по средам, государственная больница, частные клиники, аптеки, школа, детский сад, банк и прочее..Авсаллар — оживленный курортный поселок, расположенный в 140 км от международного аэропорта Анталии на побережье Средиземного моря. Комплекс расположится на территории 2.136 м.,будет состоять из одного восьмиэтажного блока и 24 апартаментов. - (1 + 1) 40-55 м2 - (2 + 1) 70 м2 - (2 + 1) Дуплекс 80 м2 - (3 + 1) Дуплекс 140 м2 - Крытый бассейн - Бассейн - Турецкая баня - Сауна - Фитнес - Кинотеатр - Сад - Система камер видио наблюдения      
Realting.com
Перейти