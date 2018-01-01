Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция

Жилой комплекс включает 359 квартир (с 1,2 и 3 спальнями) и 51 коммерческое помещение (18 офисов и 33 магазина), крытый и открытый бассейны для детей и взрослых, сауну, фитнес-центр и открытую детскую игровую площадку, парковку. Перед входом в комплекс находится зеленая зона площадью в 3,2 млн м². Из окон открывается вид на море и парк. Расстояние между блоками составляет не менее 30 м.
Варианты квартир:
Подходит для получения гражданства Турции.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой: школы, детские сады, больницы и поликлиники, Университет Акдениз, парки. Пляж - в 10 минутах езды.