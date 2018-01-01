Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция

Мерсин, Турция

от €79,212

79–99 м² 2

Сдача в: 2023

Panorama Plus - это новый жилой комплекс класса люкс, расположенный в популярном курортном городе Мерсин, в 650 м от берега моря! Комплекс состоит из одного 13-ти этажного блока и расчитан на 91 единицу с множеством планировок. Не лишним будет отметить и наличие газового отопления, установку батарей. Также в доме имеется генератор. Всё продумано по высшим европейским стандартам. Для качественной жизни и, главное, для безопасности! Вокруг проекта большое количество магазинов, рынков, аптек, автобусных остановок. Panorama Plus повышает уровень жизни благодаря близкорасположенным учреждениям образования и здравоохранения, так как он находится недалеко от многих коммерческих центров. Расположение комплекса позволит Вам жить в комфортной городской среде. РАССТОЯНИЯ: - Море и пляж: 650 м - Аэропорт : 50 км. - Расстояние до центра Мерсина: 15 км. УДОБСТВА: - Лифт - Детская площадка - Генератор электроэнергии - Парковка - Беседка - Бассейн ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Частично меблированная - Паркет - К дому проведен природный газ - Есть генератор электричества Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!