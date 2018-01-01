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Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция

Средиземноморский регион, Турция
от
€156,888
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О комплексе

Жилой комплекс включает 359 квартир (с 1,2 и 3 спальнями) и 51 коммерческое помещение (18 офисов и 33 магазина), крытый и открытый бассейны для детей и взрослых, сауну, фитнес-центр и открытую детскую игровую площадку, парковку. Перед входом в комплекс находится зеленая зона площадью в 3,2 млн м². Из окон открывается вид на море и парк. Расстояние между блоками составляет не менее 30 м.

Варианты квартир:

  • Двухкомнатные квартиры - от 70 м2 до 75 м2
  • Трехкомнатные квартиры - от 110 м2 дл 125 м2
  • Четырехкомнатные квартиры - от 140 м2 до 200 м2
Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная система отопления природным газом, центральное отопление и система горячего водоснабжения также на природном газе
  • Высокие потолки — 3,3 метра
  • Встроенная техника от брендов Leisure, Franke, Electrolux, Siemens и аналогичные встроенные группы кухонного оснащения (плита, духовка, вытяжка, микроволновая печь и посудомоечная машина)
  • Полы с подогревом во всех комнатах
  • Система автоматизации — «умный дом» (электричество, теплый пол, система кондиционирования и жалюзи)
  • Стальная входная дверь с отпечатками пальцев
  • Кондиционеры «Daikin» или «Mitsubishi Electric» будут установлены в каждой комнате
  • Роспись стен выполнена итальянским брендом
  • Видеонаблюдение 24/7
Преимущества

Подходит для получения гражданства Турции.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой: школы, детские сады, больницы и поликлиники, Университет Акдениз, парки. Пляж - в 10 минутах езды.

  • 1,5 км ближайший торговый центр
  • 3 км до госпиталя
  • 4 км до пляжа
  • 6 км до исторического центра города
  • 18 км до аэропорта
  • 45 км до лыжного центра
Местонахождение новостройки
Средиземноморский регион, Турция

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Новый жилой комплекс Terra Manzara с бассейнами и живописным видом недалеко от моря и исторического центра города, Анталья, Турция
Средиземноморский регион, Турция
от
€156,888
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